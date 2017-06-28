Ana Sayfa | SAĞLIK 28/06/2017 14:09

İğneden korkanlara devrim niteliğinde buluş

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Aşılarda devrim buluş. Cilde kolayca yapışan bant, mikroskobik iğneleriyle grip aşısının vücuda zerk edilmesini sağlıyor. işte detaylar

Avrupa - Bilim adamları, cilde kolayca yapışan ve mikroskobik iğneleriyle grip aşısının vücuda zerk edilmesini sağlayan bir bant geliştirdi."Lancet" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, özellikle iğneden korkanlar için geliştirilen bant, çok sayıda kişinin grip aşı olmasına olanak tanıyacak.Araştırmayı yöneten Georgia Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Mark Prausnitz, "Bantta mikroskobik iğneler var. Bu iğneler, herhangi bir acı ya da ağrıya yol açmadan ciltte minik delikler açıp aşıyı vücuda veriyor." dedi.Emory Üniversitesinden Dr. Nadine Rouphael da "Bant sayesinde herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden evde hatta iş yerinde bile grip aşısı olabilirsiniz." diye konuştu.Yaklaşık 100 gönüllüyle denenen bant, güvenlik testini de geçti.Diğer aşılardan farklı olarak soğutucuda saklanması gerekmeyen bant, saklama açısından da kolaylık sağlıyor.Araştırmacılar, bandın diğer aşılar için de kullanılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Bant, bilim dünyasında heyecan yarattı. Kolay kullanılabilen ve kolay saklanan bandın, özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde aşıyla önlenebilecek hastalıkların ortadan kaldırılmasında büyük rol oynayabileceği belirtildi.Cilde kolayca yapışan bant iğne gibi

 

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