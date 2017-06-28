Akıllı telefon ve tabletler çocuklarda kamburluk ve A-sosyallik yapıyor

Akıllı telefon ve tabletler sağlığı bozuyor. İnsanlar yoğun şekilde kullanmaya devam ederken, bu cihazlarla etkileşim içinde olmak çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk ve asosyallik gibi sorunlara yol açıyor. Akıllı cihazlara dikkat

SAğlık-Çocukların nöral ve sosyal gelişimini dezavantajlı bir şekilde etkilemesi nedeniyle özellikle 32. aya kadar televizyon izlememesi, akıllı telefon ve tablet kullanmaması gerektiğini bildiren doktorlar, bu süreç içerisinde söz konusu teknolojik aletlerle fazla ilgilenen çocukların dikkat eksikliği de yaşadığını anlattı. Konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Medicana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Arslan, çocuklarda tablet kullanım sıklığı ve yoğunluğunun arttığını belirterek, "Son iki yaz tatilinde çocuklarda boyun, omuz ve sırt ağrıları şikayetiyle gelen ebeveynler arttı. Erken çocukluk dönemindeki hastaların genel sorunu boyun, omuz ve sırt ağrıları. Çünkü telefon tutuş şekilleri değişiyor. Yorgunluğa bağlı olarak boynumuzu öne eğiyoruz ve omuzlar düşüyor. Resmen kamburumuz çıkacak şekilde öne eğildiğimiz için çocuklarda duruş bozukluğu, boyun ve omuz ağrısı, sırt ağrısı ve kas spazmlarıyla çok sık başvurular geliyor." diye konuştu.Telefon ve tabletlerin ideal tutuşunun cihazların göz hizasında olmasıyla sağlanabileceğine işaret eden Arslan, "Uzun süreli kullanımlarda duruşa bağlı kamburluk diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz Postürel Kifoz gelişebilir. Haliyle çocukların kolları yoruldukça cihazlar aşağı doğru düşüyor. Tablet göz hizasında olmalı ki biz boynumuzu eğmek zorunda kalmayalım. Daha çok masa tercih edilmeli." bilgisini verdi.Arslan, ebeveynlerin akıllı cihaz kullanımı konusunda çocukları için süre kısıtlamasına gitmeleri gerektiğinin altını çizdi."Dikkat eksikliği anlamında çok büyük belirtiler görebiliyoruz" Medicana International İstanbul Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Melis Çekiç Güllüoğlu da çocukların zamanla akıllı cihazlara bağımlı hale gelerek zihinsel gelişimleri konusunda kısıtlı kalabildiğini ve asosyalleşebildiğini söyledi.