Ana Sayfa | SAĞLIK 26/06/2017 20:09

Dikkat Tane sigara, nargile ve e sigaraya uyuşturucu katılıyor

sigara

Prof. Dr. Erdöl, Nargileye uyuşturucu özelliği olan bazı bitkiler katılıyor. Tane sigaralar ve e-sigara kartuşlarındaki kimyasallar konusunda da ciddi kaygıları olduğunu söyledi.

AVRUPA-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, nargileye tütünle birlikte uyuşturucu özelliği olan bazı bitkilerin de karıştırıldığını bildiğini belirterek, "E-sigara kartuşlarına da dolum yapılırken yüklenen kimyasallar konusunda şahsi olarak ciddi kaygılarım var. Çünkü nikotin sıvısı dışında uyuşturucu maddelerin de bu kartuşlar yoluyla insanlara satıldığı konusunda küresel anlamda şüpheler söz konusu." dedi.Erdöl, AA muhabirine, Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, uyuşturucu bağımlılığının bütüncül bir sorun olarak ele alınıp değerlendirilmesi ve çözüm yolları noktasında çareler üretilmesi gerektiğini söyledi.Uyuşturucuyla mücadele etmek için öncelikle "sigara bataklığı"nın kurutulması gerektiğini ifade eden Erdöl, Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, dünyada uyuşturucu madde bağımlılarının sayısının 29 milyona ulaştığını, Türkiye'de ise kullanım oranının 2011'den bu yana 17 kat arttığını vurguladı.Prof. Dr. Erdöl, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 15-64 yaş grubu nüfusta yasa dışı bağımlılık yapıcı maddenin en az bir kere denenme oranının yüzde 2,7 olarak belirlendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Madde kullanım yaygınlığının 15-34 yaş grubu genç yetişkinlerde, genel nüfusa göre daha yüksek olduğu belirtilen araştırmada, uyuşturucu maddeyi ilk defa kullanma yaşı ortalaması da 13,88 olarak hesaplandı. Kullanım yaşı ise 10'a kadar düştü. Bağımlılıklarla mücadele, anayasamızın bize emrettiği bir konu. Bağımlılıktan en fazla 25 yaş altı gençler ve çocuklar olumsuz etkileniyor. Yani bağımlılık aslında bir gençlik sorunu. En kolay ulaşılabilen maddeler en tehlikeli olanlardır. Bağımlılık maddesi, her geçen gün daha fazla tüketim istiyor. Vücut, her seferinde daha fazla ürün tüketmek istiyor. Gençliğinden, parasından, ar ve namusundan fedakarlık gerektiriyor." Bu ürünleri alırken dikkat ediniz. 

 

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