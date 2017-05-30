Oruç tutarken diş fırçalamak orucu bozar mı

Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar Ramazan ayında diş ve ağız sağlığına dikkat ediyor. Herkes diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağını merak ediyor? Bu konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı bir yazı yayımladı. İşte detaylar

Ramazan ayında beslenmenin yanı sıra ağız ve dış sağlığını korumak da bir diğer önemli konu arasında yer almakta. Bazı uzmanlar oruç tutan kişilerin dış fırçalaması takdirde orucunun bozulmayacağını söylese de bazı uzmanlar bunun tam tersini savunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığına göre ise dış fırçalamakla oruç bozulmaz. Oruç ancak diş macununun veya suyun boğaza kaçması takdirde bozulur.