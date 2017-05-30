İftar vakti ne yemeli sağlıklı bir iftar için neler tüketilmeli

Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştiren kişiler sahur ve iftar vakitlerinde beslenmesine normalden çok daha fazla dikkat etmeli. Peki sahur ve iftar vakitlerinde hangi besinler tüketilmeli? Detaylar haberimizde

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Sağlıklı Beslenme ve Diyet Polikliniği uzmanlarından biri olan psikolog diyetisyen ve beslenme uzmanı Gözde Patlak, iftarda tüketilen besinlerin mideyi yormaması gerektiğini açıkladı.

Gözde Patlak'a göre mide yormadan ve sağlıklı bir şekilde iftar yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte adım adım cevabı:

"Sağlıklı bir iftar için en önemli nokta bütün gün boş olan mideyi yormadan yemek yemektir." ifadesini kullanan Patlak, bu yüzden yavaş yavaş yiyerek veya zaman zaman durarak midenin dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Orantılı olarak dağılması gereken karbonhidrat için de iftarda yine tam tahıllı ya da çavdarlı ekmeğin sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini kaydeden Patlak, kaç öğün yemek yenilirse yenilsin alınması gereken protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral miktarının aynı olduğunu, bu yüzden sahur ve iftar öğünlerinde beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

İFTAR VE SAHUR MUTLAKA YAPIN

Gözde Patlak, ramazan ayının ikinci haftasından sonra yavaşlayacak metabolizmanın öğün atlayarak daha da yavaşlatılmaması, mutlaka iftar ve sahur yapılması önerisinde bulunarak, şunları sıraladı: "Yemeklerle birlikte su içilmemeli. Bu midenin genişlemesine neden olur. Lokmalar çiğnemeden ve hızlı yutulmamalı, yavaş yavaş tadına vararak yemek yenilmeli. Oruç 1-2 adet hurma veya zeytin ve yarım bardak su ile açılmalı. Orucu açtıktan sonra 10-15 dakika beklenilmeli ve dinlenilmeli. Daha sonra sebze veya tahıllı olan ılık yarım kase çorba ile devam edilmeli. 2-3 köfte büyüklüğünde et/tavuk/balık veya 6-7 yemek kaşığı etli sebze yemeği tüketilmeli. Karbonhidratlardan 2-3 dilim tam buğday ve tahıllı ekmek veya 4-5 kaşık kepekli, sebzeli makarna, pilav veya 1 dilim sebzeli, peynirli börek tüketilmeli."