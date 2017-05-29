Ana Sayfa | SAĞLIK 29/05/2017 21:26

Canan Karatay'dan ramazan pidesi uyarısı

Canan Karatay

Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan ayı boyunca sağlığın korunması için ramazan pidesinin çok tüketilmemesi gerektiğini açıkladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1967 Mezunları 50. Yıl Buluşması nedeniyle İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleşen toplantıya katılan Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayı boyunca dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Canan Karatay, 'Ramazan pidesini 'yemeyin' desem de yiyeceğinizi biliyorum ama her zaman söylüyorum, avuç içiniz kadar pideyi ikiye böleceksiniz. Yarısını köy tereyağı ile yağlayacaksınız veya soğuk sıkım zeytinyağına batırarak yiyebilirsiniz. Ekmek şekerdir. Yapılan bilimsel araştırmalar gösterdi ki, ekmek kan şekerini ve kan insülinini çok aşırı yükseltiyor. Ayrıca karaciğerin yağlanmasının, şeker hastalığının sebebi. Ekmek de şeker gibidir. Hangi türü olursa olsun, ekmek yediğiniz zaman, vücut onu şeker olarak algılıyor. Şeker toksit olduğu için, dokulara zararlı olduğu için karaciğerde yağlanmaya neden oluyor. Buğdayın içinde nestin denilen bir madde, maalesef beyine geçerek beyindeki morfin reseptörlerine bağlanarak bağımlılık yapıyor. Ayrıca buğdayın içinde amilopektina diye bir karbonhidrat var. Bu da beyindeki morfin reseptörlerine bağlanarak sizi bağımlı hale getiriyor. Bir de hem amilopektina hem de nestin, pankreasımızda insülin salgılanmasını tetikliyor. Onun için sürekli acıkıyorsunuz. Yedikçe yiyorsunuz, bağımlı hale geliyorsunuz. Bunları söylediğim için fırıncılar bana çok kızıyor ama fırıncılar bana kızmasın. Çünkü, fırına gelen hazır unlarda Tarım Bakanlığı'nın izniyle yüzde 10 katkı maddesi var. Yani unlar fırına zaten katkı maddeli geliyor. O katkı maddelerinin içinde bromür var. Bromür, ağır metaldir. Bromürün kanser yaptığı belirlenmiştir' açıklamasında bulundu.

 

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