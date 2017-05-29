Ramazan ayı boyunca ağız kokusuna karşı alınması gereken önlemler

Diş hekimi Aslı Tapan, Ramazan ayı boyunca ağız kokusuna karşı alınması gereken önlemleri sıraladı

Oruç nedeniyle gün içinde ağız kuruluğu, diş fırçalamama, aç kalma gibi etkenlerden dolayı ağızda ciddi kokular oluşmakta. Bu kokular ile mücadelede önemli bir kaç nokta var. Bu maddeleri diş hekimi Aslı Tapan sıraladı. Tapan yaptığı açıklamada, 'Sosyal hayatta ciddi sorunlara yol açan ağız kokusu, diş çürüğü ve diş eti problemlerinden sonra en sık diş doktoruna gitme nedenleri arasında yer almaktadır. Kötü ağız kokusunun en büyük nedeni, dişlerdeki ve ağız boşluğundaki bakterilerin artıkları olan sülfürlü birleşiklerden kaynaklanmaktadır. Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk ağız kokusunu artırabilirken sindirim sistemi, sinüzit, bademcik, farenjit veya ciğerlerdeki rahatsızlıkların belirtisi olarak da kötü ağız kokusu ortaya çıkabilmektedir.

Aç kalınan sürenin uzunluğuna bağlı olarak ağızda kolayca çoğalma ortamı bulan bakteriler, diş çürüklerini artırabilirken kötü kokuya da neden olabilmektedir. Özellikle sahurdan sonra gerekli diş temizliğinin yapılması bakteri oluşumunu azaltmaktadır. Yemeklerden hemen sonra dış fırçalamak yerine en az 1 saat sonra dişlerin fırçalanması ağız kokusuna neden olan bakteri oluşumunu azaltırken dişlerin daha az yıpranmasını sağlamaktadır. Eksiksiz bir ağız bakımı için dişlerin fırçalanmasıyla yetinilmeyip ara yüz fırçaları ya da diş ipi kullanılması gerekmektedir' açıklamasına yer verdi.

Sahurdan sonra diş bakımınıza özen gösterin

Diş hekimi Aslı Tapan sahura kalkan kişilerin yemek yedikten sonra dişleri için gerekli bakımları yapması gerektiğinin altını önemle çizdi. Zira bakım yapılmadığı takdirde hem yiyeceklerin ağızda kalması hem de gece boyunca ağzın havasız kalması nedeniyle kişiler için zor bir gün olacak.

Ağız hijyenine özen gösterilmelidir. Dişlerin tüm yüzleri ve dil sırtı temiz tutulmalıdır.

Gün içinde yutmamaya özen göstererek belli aralıklarla ağız su ile çalkalanmalıdır.

Ağız kuruluğunu arttıran çay kahve ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Sarımsak ve soğan gibi kokuyu artıran gıdalar çiğ tüketilmemelidir.

Tok tutması için tercih edilen süt, peynir ve yumurta gibi sistein içeren besinler kötü kokuyu artırmaktadır.

Enerji içeceklerinden uzak durulmalıdır.

Stresinizi kontrol altında tutun.

Sigara bırakılmalıdır.

Lokmalar mümkün olduğunca fazla çiğnenmelidir.

Et ve şarküteri ürünleri fazla tüketilmemelidir.