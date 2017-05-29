Migrenliler Oruç Tutabilir mi? Migrenlilerin Oruç Tutabilmesi İçin Öneriler

Nöroloji Uzmanı Dr. Emel Gökmen, Avrupa Gazetesi okurları için yazdı. Ramazan ayı geldi. Birçok migren hastası Ramazan ayında oruç tuttuklarında artan baş ağrısından yakınır. Bu çok doğrudur.

Ramazan ayı geldi. Birçok migren hastası Ramazan ayında oruç tuttuklarında artan baş ağrısından yakınır. Bu çok doğrudur. Açlık baş ağrısını tetikleyen en önemli unsurlardandır. Migreni olan herkes oruç tutmamalıdır çıkarımı doğru değildir. Hastalık durumunda orucun tutulmaması için uygun hastalık durumları hakkında bilgi Diyanet Vakfı sitesinden alınmıştır.

“Bir kimsenin oruç tuttuğu takdirde hastalanacak hasta ise hastalığının tıbben veya tecrübe ile sabit olursa oruç tutmayabilir. İyi olunca da yalnız yediği günler sayısınca kaza etmesi gerekir. Âyet-i Kerime’ de “Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar” buyrulmuştur (Bakara, 2/184). Ömrü boyunca bu durumda hasta olan kişiler ise, her gün için bir fidye verirler. Yoksul ve muhtaç kişilerin fidye vermeleri de gerekmez. Zira dinimizde hiç kimse, gücünün üstünde bir sorumlulukla yükümlü tutulmamıştır.” ( http://diyanetvakfi.org.tr/Media/files/Oruc_Sikca_Sorulan_Sorular.pdf )

Migren geçici bir hastalık değildir ama ömür boyu her gün de olmaz. Ataklar halinde olan bir durumdur. Bu durumda tıbben sabit sayılabilir. Öyleyse her migrenli hasta oruç tutmayabilir mi? Benim görüşüm hastanın durumuna göre değişir. Karar vermede etkili faktörler:

1. Açlık migreni tetikleyen bir faktördür ama her migrenlide aynı düzeyde etkilemez. Bazı hastalar öğünümü biraz bile geçiremem der, bazıları çok önemli olmadığını ama çok aç kalırsa başının ağrıyabileceğini söyler. Ramazan dışında açlık çok belirgin migreni başlatmıyorsa Ramazan’da daha az olumsuz etkisi olacaktır.

2. Kronik migreni olanlar yani neredeyse her gün başı ağrıyanlar için ilaç almamak çok zor olabilir. Bu hastaların birçoğu sürekli her gün ilaç almaya bağımlı hale de gelmişlerdir. Bu hastalar iftar ve sahurda ilaç alarak oruç tutmayı deneyebilirler.

3. Bazı hastalar ilk günlerde çok sıkıntı çektiklerini sonra alıştıklarını belirtmektedir. Migrenli hasta kendisini deneyebilir. Eğer her seferinde migren atağı yaşıyorsa Diyanet Vakfı sitesinde belirtildiği üzere oruç tutmamaları daha uygun olacaktır.

Oruçluyken Yapılabilecek Tedaviler

1. Oruçluyken ilaç alımı yapılabilir. Sitede makattan fitil kullanımının orucu bozmayacağı belirtilmiştir. Makattan ağrı kesici fitil kullanılabilir.

2. Kalp hastalarının dil altı ilaç kullanabileceği belirtilmiştir. İlaç mideye ulaşmadığı için orucu bozmamaktadır. Dil altı migren ilacı da vardır. Aynı mantıkla bu tarz migren ilacı ve ağrı kesici ilacın da alınabileceği düşünülebilir. Hem ağrı kesici hem de migren ilacı dil altı atağın geleceğini hisseder hissetmez alınabilir.

3. Oruçluyken mideye gitmediği için ağrı kesici iğne yapılabileceği belirtilmiştir. Atak başlar ve ilerlerse iftara kadar beklemek çok güç olabilir. Bu durumlarda kalçadan iğne yapılabilir.

4. Oruçluyken atakları önleyici tedavi iğne tedavileri yapılabilir. Bu iğnelerin ağızdan olmaması ve hastayı beslememesi gerekmektedir. Buradan yola çıkarsak Ramazan’da nöral terapi yapılabilir. Aynı şekilde akupunkturda yapılabilir.

Nöroloji Uzmanı Dr. Emel Gökmen

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