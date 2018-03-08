Usta Gazetecilerin Bodrum Buluşması

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİ BİR İLKE

DAHA İMZA ATTI. BODRUM’DA YAŞAYAN

USTA GAZETECİLERİ “MESLEK BÜYÜKLERİMİZE

SAYGI” YEMEĞİNDE BİR ARAYA GETİRDİ…

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC), Muğla ilinde yaşayan Cemiyet üyesi usta gazetecilerle Bodrum ilçesinde düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi. MGC Başkanı Süleyman Akbulut, “Cemiyetimiz, kıymetli büyüklerimizle daha güçlü” dedi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC), ülkenin önde gelen basın-yayın kurumlarında uzun yıllar görev yaptıktan sonra emekli olarak Muğla’nın ilçelerinde yaşamlarını sürdüren ve MGC’nin girişimleriyle cemiyet üyesi olan usta gazetecileri, Bodrum’da düzenlenen yemekli toplantıda bir araya getirdi.

MGC Başkanı Süleyman Akbulut, Yönetim Kurulu üyeleri Ferit Topaloğlu, Fatih Bozoğlu, Burak Alper Kuş, Cemiyet Bodrum Temsilcisi Abdülkadir Sevindik, cemiyet üyeleri Berna Kuş ve Tülay Sükun, Bodrum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummuhan Yurt, Birim Görevlileri Özer Ahıska ve Fikret Hıdır’ın yanı sıra Bodrum’da görev yapan basın mensupları ile usta gazetecilerin katıldığı buluşma toplantısı, renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Toplantıda konuşan MGC Başkanı Akbulut, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, meslek büyükleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MGC’nin Muğla’nın en köklü meslek örgütlerinden olduğunu işaret eden Akbulut, MGC’yi bir arada tutanın koşulsuz sevgi, saygı ve sadakat olduğunu belirtti.

Akbulut, göreve geldikleri günden bu yana geçen zamanı çalışmalarıyla dolu dolu geçirdiklerini ve cemiyetlerini il genelinde kabul gören kurumsal bir noktaya ulaştırdıklarını vurgulayarak, “Göreve başlar başlamaz önem verdiğimiz konulardan birisi, meslek büyüklerimizle bir arada hareket etmekti. Yöremizde yaşayan ve deneyimlerinden yararlanabileceğimiz çok sayıda meslek büyüğümüz var. Bu buluşmayı, ilk kez geçen yıl Sayın Can Pulak büyüğümüzün de destek ve girişimleriyle yine Bodrum’da gerçekleştirmiştik. Hiç bir büyüğümüzü birbirinden ayırmadık. Çoğunluk Bodrum’da olsa da, diğer ilçelerimizde de yaşayan meslek büyüklerimizin hepsine tek tek ulaştık. Birçoğuyla telefondaki konuşmalarımda, ‘bugüne kadar ülkenin en önemli basın yayın organlarında görev yaptınız ama emeklilik hayatı için seçtiğiniz Muğla’da sizleri çok fazla emeklilik yaşantısı içerisinde tutmak istemiyoruz’ dedim. Bizlerle deneyimlerini paylaşmalarını istedim. Eğitsel çalışmalara çok önem verdiğimizi, bu çalışmalarda kendilerini de görmek istediğimizi ve meslektaşlarımızı görüş ve tecrübeleriyle bilgilendirmelerini istedim. Bu talebimiz kendilerinden kabul gördü. O günden bu güne önemli bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim. Bunu bugün bir kere daha artarak devam eden birlikteliğimizde görebiliyorum. Zaten cemiyetimizin çalışmalarını her zaman kendileriyle paylaşıyoruz. Sağ olsunlar kendileri de çalışmalarımızı yakinen takip edip, bizleri destekliyorlar” dedi.

Toplantının düzenlenmesiyle yıllardır görüşmemiş veya tanışmamız birçok gazeteciyi de bir araya getirdiklerinin altını çizen Akbulut, “Bu buluşmalar, büyüklerimizin beraberlik ve dayanışmalarını daha da arttırıyor. Biz buna vesile olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu güne kadar sergilediğimiz sosyal ve eğitsel faaliyetleri bundan sonra da arttırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Cemiyet olarak çalışmalarımızda iki genç arkadaşımızı mesleğimize kazandırsak bizim için büyük bir kazanç olacaktır. Bunu da değerli meslek büyüklerimizle gerçekleştirmek istiyoruz. Büyüklerimiz aramıza katıldıkları günden bu yana bizlere hep destek oldular. Biz de bu desteğe layık olmak için çalışıyoruz. Muğla Gazeteciler Cemiyeti, kıymetli büyüklerimizle daha güçlü ” diye konuştu.

Akbulut, toplantının gerçekleşmesinde katkılarını esirgemeyen basın dostu Delfi Hotel İşletmecisi Mehmet Dağoğlu ve hotel çalışanlarına da teşekkür etti.

Toplantıda konuşan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Başdanışmanı, usta Gazeteci Can Pulak ise, Muğla Gazeteciler Cemiyeti üyesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, cemiyetin çalışmalarını ilk günden bu yana takip ettiğini ve yönetim kurulunun başından beri meslek büyüklerine değer verdiğini ifade ederek, MGC’ye ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Toplantıya katılan usta gazeteciler, bugüne kadar böyle bir birlikteliği sadece Muğla Gazeteciler Cemiyeti’nin sağladığını ve bundan da tarifsiz mutluluk duyduklarını dile getirerek, cemiyet çalışmalarında yer almaya daima hazır olduklarını ifade ettiler.

Toplantı, mesleki istişarelerin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

(Bu yazı Sultan Tülay Sükün tarafından kaleme alınmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz.)