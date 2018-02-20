MHP’de yükselme, CHP’de erime var…

AK Parti ile MHP arasında kurulan “Milli mutabakat” ın bugün için oy oranının % 65 olduğu söyleniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Milli mutabakatın bugün Türkiye'deki oyu yüzde 65'tir. Dolayısıyla bugün, milletimizin birliğine kast edenlerle omuz omuza olanların seçimlerde hüsrana uğrayacağını görmüş bulunmaktayız" diyor.

Önce Adan’ın açıklamalarına bakıp, daha sonra bu oy oranı konusundaki detaylara bakalım:

"15 Temmuz'da polisin askeri, askerin polisi vurduğu, Meclisin bombalandığı, köprülerin tutulduğu, Türkiye'nin çökertilmek istendiği bir süreçte, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde PKK terör örgütünün ABD destekli ihanetinin devam ettiği bir sırada elbette milletin seçtiği iktidarın yanında yer alacaktık, elbette devletin yanında yer alacaktık. "Mili mutabakatın bugün Türkiye'deki oyu yüzde 65'tir. Dolayısıyla bugün, milletimizin birliğine kast edenlerle omuz omuza olanların seçimlerde hüsrana uğrayacağını görmüş bulunmaktayız.”

Özellikle Afrin Operasyonu sonrasında yapılan kamuoyu araştırmaları, iktidardaki AK Parti oylarında bir yükseliş olduğunu gösteriyor. Operasyon öncesi anketlerde AK Parti oyları % 45’lerde görülüyordu.

Şimdiki duruma bakalım:

“AK Parti’ye oy verebilirim” diyenlerin oranı yüzde 55’e ulaşmış durumda. 2014’te Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Ekim-Aralık boyunca yüzde 55 oranı yakalanmış, sonra Ocak ayından itibaren yaşanan parti içi tartışmalar nedeniyle iniş sürecine girmişti. Afrin operasyonuyla birlikte uzun bir süre sonra “AK Parti’ye oy verebilirim” diyenlerin oranı yüzde 55’e çıktığı ifade ediliyor.

MHP, yüzde 11’i yakalarken CHP’de erime gözleniyor. İYİ Parti’nin MHP’deki yıpratıcı etkisinin bittiği ama CHP’de sürdüğü anlaşılıyor.

Kararsızlar dağıtıldığı halde CHP’nin oy oranı yüzde 22-23’e gerilemiş durumda. CHP’den İYİ Parti’ye bir akış olduğu zaten daha önceki araştırmalarda da görülmüştü. Şimdilerde ise bu akışta hızlanma gözleniyor.

Bu tablo karşısında şekillenme şöyle olabilir mi?

CHP’de erime varsa ve ana muhalefetin oy oranı % 22-23’lere düşüyorsa, İYİ Parti ana muhalefet koltuğuna oturabilir mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile son yaptığımız görüşmede bize söylediklerini özetleyelim:

“Biz, MHP’nin devamı değiliz. Biz, milletin her kesimini kucaklayan merkez sağda bir partiyiz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar bir baraj sorunumuzun olmadığını söyledik. Bugün partimizin oy oranı % 30’dur. Burada durmayacağız. Hedefimiz iktidar olmaktır. Yakın bir gelecekte İYİ Parti’nin umut olacağını oy oranının da daha da yükseleceğini şimdiden müjdelemek istiyorum.”

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi “Anketlerden çıkan çarpıcı sonuçlar” başlığı altında bir yazı yayınladı. Selvi’nin yazısında iYİ Parti’nin oyu barajın altında görülüyor

Selvi yazısında, araştırmayı hangi kurumun yaptığını açıklamamış. Yapılan verilerle, Akşener’in verdiği veriler arasında büyük fark var. Kaldı ki İYİ Parti de düzenli olarak kamuoyu araştırmaları yaptırıyor. AK Parti-MHP birlikteliğinin oyları silip süpüreceğine vurgu yapıyor.

Biz konumuzu ilgilendirdiği için Selvi’nin yazısının son bölümünü alıyoruz:

“İYİ Parti’nin ise kuruluşundan sonra bir sıçramada yapamadığı ortaya çıkıyor ama bir varlık ortaya koyuyor. İYİ Parti, yüzde 6-6.5 seviyesinde gözüküyor. HDP ise yüzde 10’un civarında geziyor. Eş genel başkanlarının tutuklanmasına rağmen HDP oylarını koruyor. Seçmenler PKK ve HDP’nin çağrılarına karşılık vermemesine rağmen partisine desteğini sürdürüyor. Özellikle de büyükşehirlerdeki Kürt seçmen HDP’ye desteğini koruyor. HDP yüzde 9-9.5 görünüyor. AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 97’si HDP’ye oy verenlerin yüzde 97’si,CHP’ye oy verenlerin yüzde 95’i partisine oy vermeye devam edeceğini söylüyor. MHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 75-80’i oy vermeye devam edeceği yanıtını veriyor. Son olarak AK Parti. AK Parti, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 45-45.5’a, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 49-50 bandına tekrar oturmuş görünüyor.”