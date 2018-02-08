Avrasya Hizmet Ödülleri Sahipleri Belirlendi
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya), Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkı sağlayan ve bu bağlamda kamuoyu oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlara ’’Avrasya Hizmet Ödülü’’ takdim edilmesi hususunda yapmış olduğu çalışmaları tamamlamış bulunmaktadır.
Avrasya Hizmet Ödülü’’ için aday gösterilen kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar ilgili kurullarımızca değerlendirilmiş ve Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulu da bu değerlendirmeleri de dikkate alarak teklifleri müzakere edip karara bağlamıştır.
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek olan “Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün teşrifleriyle, 28 Şubat 2018 tarihinde Ankara Milli Kütüphane’de gerçekleştirilecek.
ÖDÜL SAHİPLERİ:
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü
Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil
Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik
Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç
Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ
ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu
TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
K.K.T.C. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar
TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız
Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu
Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Okuklu
İMKON Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tellioğlu
Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt
Hollanda TürkEvi Başkanı Veyis Güngör
UND İcra Kurulu Başkanı M. Fatih Şener
Uluslararası Türkiye-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD)
EkoTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şükrü Gökkaya
Kanal Avrupa Tv.
Kırım Haber Ajansı