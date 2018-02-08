Avrasya Hizmet Ödülleri Sahipleri Belirlendi

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya), Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkı sağlayan ve bu bağlamda kamuoyu oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlara ’’Avrasya Hizmet Ödülü’’ takdim edilmesi hususunda yapmış olduğu çalışmaları tamamlamış bulunmaktadır.

Avrasya Hizmet Ödülü’’ için aday gösterilen kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerini içeren dosyalar ilgili kurullarımızca değerlendirilmiş ve Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulu da bu değerlendirmeleri de dikkate alarak teklifleri müzakere edip karara bağlamıştır.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından bu yıl birincisi düzenlenecek olan “Avrasya Hizmet Ödülleri Töreni” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün teşrifleriyle, 28 Şubat 2018 tarihinde Ankara Milli Kütüphane’de gerçekleştirilecek.

ÖDÜL SAHİPLERİ:

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü

Makedonya Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil

Kosova Parlamentosu Başkanvekili Müferra Şinik

Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç

Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar

Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ

ÇAYKUR Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Sütlüoğlu

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak

K.K.T.C. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız

Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu

Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Okuklu

İMKON Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tellioğlu

Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt

Hollanda TürkEvi Başkanı Veyis Güngör

UND İcra Kurulu Başkanı M. Fatih Şener

Uluslararası Türkiye-Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD)

EkoTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şükrü Gökkaya

Kanal Avrupa Tv.

Kırım Haber Ajansı