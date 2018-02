YPG ile değil, Amerika ile savaşıyoruz

Bugünün konusu Menbiç.

TSK, Afrin’deki temizlikten sonra Menbiç’e yönelecek. Bizi yönetenlerin de bu konuda kararlı olduklarını görüyoruz. Çünkü Menbiç’in de terörist gruplardan temizlenmesi gerekiyor. Bu sağlanmadığı takdirde operasyonlardan beklenen sonuçların çıkması da mümkün görülmüyor.

Ancak, Amerika “Menbiç’ten çıkmayacağız” diyor.

Böyle bir durum karşısında Mehmetçik Amerikalı askerlerle mi savaşacak? Şimdi kafalardaki soru bu ve bu soruya yanıt aranıyor.

Ancak, konunun umanlarının ortak görüşü şöyle:

“Zaten şu anda Suriye’de PYD ile değil, Amerika ile savaşıyoruz.”

Yukarıda başlığımıza aldığımız bu sözler Ahmet Hamdi Kepekçi’ye aittir. Kepekçi, Yalova’da düzenlenen “Atatürk Vatandır” konulu sempozyumda, yaptığı konuşmada “Amerika daha önce PYD güçlerini kara güçleri olarak gördüğünü söylemişti. Mehmetçik şimdi Amerika’nın kurduğu ve silahlandırdığı kara gücüne karşı savaşıyor. Kısaca Mehmetçik zaten Amerika ile savaşıyor” görüşlerini yansıttı.

Ahmet Hamdi Kepekçi’nın konuşmasından bazı bölümler şöyle:

“Kahraman Mehmetçiğimiz Afrin'de stratejik ortağımız ABD'nin tuzaklarına karşı varlık yokluk mücadelesi veriyor. Biz zannediyoruz ki PYD-YPG ile savaşıyoruz. Hayır, biz şu an bal gibi ABD ile savaşıyoruz. Niçin? 'PYD benim kara gücüm' diyen ABD değil mi? Biz ABD'nin kara gücü ile savaşıyoruz. O halde bu gerçeği hepimizin çok net görmesi lazım, hükümetin görmesi lazım, söz sahibi, irade sahibi herkesin bunu görmesi ve buna göre tedbir alması lazım. Gün içinde nerede, ne zaman başınıza bir bomba düşecek ve öleceksiniz, her an bu psikoloji ile yaşıyorsunuz. Peki, bu çap genişlerse ne olacak? Savaş acı bir olaydır. O yüzden Atatürk'ün politikalarına çok dikkat etmek lazım. O'nun komşularıyla kurduğu ilişkilere, Sadabat ve Balkan Paktlarına çok dikkat etmek lazım. O yüzden Atatürk'ün yaptıklarını yapmak lazım. “

Peki Menbiç sorununa ortak bir çözüm bulunamazsa neler olur? Şimdiden bunlar masaya yatırılmaya başlandı. Olası gelişmelerin de neler olabileceği tartışılıyor.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hasan Köni, ABD’nin ısrar etmesi durumunda Türkiye’min NATO’dan kopacağını bildirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Ünal da ABD’nin bu hamlesinin altında kalacağını söyledi. E. Orgeneral Necati Özgen, ABD’nin karşısına Rusya, İran, Irak ve Suriye ile birlikte çıkılmasını isterken, E. Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD’ye karşı safların sıkılaştırılmasını ve hemen Suriye ile işbirliği kurulması gerektiğini söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Joseph Votel, Türkiye’nin Münbiç’e yönelik harekat başlatacağını açıklaması sonrasında ABD’nin Münbiç’ten ayrılmayı düşünmediğini açıklamıştı.

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin’den sonra IŞİD bahanesiyle ABD’nin PKK/PYD’yi yerleştirdiği Münbiç’le devam edeceğini açıkladı. ABD’nin, IŞİD’den temizlendikten sonra PKK/PYD’yi Münbiç’ten çıkaracağı sözünü verdiğini ama tutmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin terör örgütüyle bağının derhal kopması ve Münbiç’ten çekilmeleri gerektiğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ise CNN International’a Münbiç’ten ayrılmayı düşünmediklerini söyleyerek adeta meydan okudu. Votel’in açıklaması sonrasında “ABD ve Türk orduları Münbiç’te karşı karşıya mı gelecek” sorusu öne çıkarken konunun uzmanları böyle bir durumda ABD’nin zor durumda kalacağını ifade ettiler.

Prof. Dr. Hasan Koni’yi dinleyelim mi?

“Diplomaside bir korkutma oyunu vardır. İki araç birbirine karşı hızla ilerler, son anda kim dümeni kırarsa kaybeder. Buna benzer bir durum yaşanıyor. ABD, Münbiç konusunda ısrarlı olursa yeni bir durum ortaya çıkar. Türkiye Münbiç için kararlı. Bu mücadelenin sonunda Türkiye ile NATO ilişkisi kopar. Rusya, Çin, İran, ... da Türkiye’nin yanına geçer. ABD, Orta Asya’ya doğru uzanan Türk boyları için Türkiye’ye önem veriyordu. Bu gerçekleşirse Rusya ve Çin rahatlar. ABD psikolojik harekat yapıyor. Türkiye’yi durdurmaya çalışıyor. Eğer ısrar ederse, Türkiye hemen İncirlik’i masaya getirmeli ve geçici olarak faaliyetlerini durdurmalıdır. Hemen arkasından Kürecik radarının sökülmesi gündeme getirilmelidir. Eşzamanlı olarak da toplumun tüm kesimleri harekete geçirilmelidir. ABD, Münbiç’te PKK/PYD’ye kalkan olursa altında kalır. ABD’nin tavrı sürerse NATO da büyük yara alır. ABD’nin Suriye’deki varlığı uluslararası hukuka da aykırıdır. ABD, IŞİD bahanesiyle bölgeye geldi. Şimdi IŞİD kalmadı. Ben gitmeyeceğim diyemez. Sadece Münbiç değil, Fırat’ın doğusu da temizlenmeli. ABD’nin Münbiç’i Fırat’ın doğusunu garanti altına almak için pazarlık konusu yapmasına da izin verilmemeli. İçinde bulunduğumuz durum ve ABD ile karşı karşıya gelmemiz Suriye yönetimi ile doğrudan ve açık ilişki kurmamızı zorunlu kılıyor.”