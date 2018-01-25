Amerika, yeni uyandı

TSK’nın Suriye’deki terör örgütlerine karşı Afrin üzerinden başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” başarı ile sürüyor. Mehmetçik çok kısa sürede tüm dünyayı şaşırtan başarılara imza attı. Bu başarıdan en çok rahatsız olan ülkenin de Amerika olduğunu görmekteyiz.

Afrin’den sonraki hedefin Menbiç olduğu biliniyor. Niteikm Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada buna vurgu yaptı. Eğer Mehmetçik Afrin’den sonra Menbiç üzerine harekâtı yoğunlaştırırsa bu Amerika’nın Suriye’deki çöküşü anlamına gelir.

Hareket sırasında ortaya çıkacak siyasi ve askeri pürüzler olmazsa Suriye’deki sonuçların şimdiden böyle şekilleneceğini söyleyebiliriz.

Aslına bakılacak olursa Amerika tarafından son yapılan açıklamalar ve ortaya konulan telaş, Türkiye ile Rusya’nın yakınlaşmasından doğuyor. Dost ve müttefik gördüklerimiz, Türkiye’yi Rusya’ya yakınlaştıracak yanlış adımları attı. Şimdi, yeni uyanmaya başladılar.

Unutulmaması gereken konuya da dikkat:

Rusya’nın Suriye ve bölgede üstünlük elde etmeye başladığı görülüyor. Rusya, aynı zamanda iki müttefik Türkiye ile Amerika arasındaki sıkıntılardan da gerektiği gibi istifade etmeye çalışıyor.

İran ise, Suriye’deki gücüne güç katıyor. Amerika’yı endişelendiren bir başka konu da budur.

Bu rahatsızlıkların Amerika tarafından nasıl dışa vurulduğuna kısaca göz atalım:

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Afrin operasyonuyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu. Nauert, "Rusya yaptığı açıklamalarla iki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor" dedi.

Nauert'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar da şöyle:

1.-Suriye’nin kuzeyiyle ilgili son derece hakiki kaygılarımız var. Afrin daha önce nisbeten güvenli bir bölgeydi, şu anda değil.

2.-Rusya yaptığı açıklamalarla iki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor.

3.-ABD Dışişleri Bakanı Tillerson son bir haftada Türk Dışişleri Bakanı ile üç kez görüştü, ikisi yüz yüze, biri telefon ile.

4.-Bu görüşmelerde Tillerson o bölgelerdeki istikrarsızlıktan duyulan kaygıları dile getirdi.

5.-Oraya ilişkin kaygılarımız şu an Tillerson’ın radarındaki en önemli konu.

6.-Orada gerilimin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz.

7.-Daha önce nisbeten güvenli olan bir bölgede bugün siviller evlerini terk edip etmemekle karşı karşıya. Bizim Suriye’de olmasını istediğimiz şey bu değil. Biz insanların evlerini köylerini terk etmesini istemiyoruz.

Amerika’nın endişeleri bu kadarla da da sınırlı değil. ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önceki açıklasında daTürkiye’nin Afrin harekatı konusunda “Askeri operasyonun bölgesel istikrara, Suriye’nin istikrarına ve Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki kaygılarına hizmet edeceğini düşünmüyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Reuters’ın haberine göre Washington’da gazetecilere konuşan ve ismi açıklanmayan yetkili, Türkiye’nin operasyonu konusunda sınırlı bilgisi olduğunu söyledikten sonra “Bu ilk haberlerde görülen türden tehditlerin ve faaliyetlerin bu konularda herhangi bir ilerleme kaydetmemizi sağlayacağını düşünmüyoruz. Bunlar istikrarsızlık yaratıyor" diyerek operasyondan duydukları rahatsızlıkları dile getirmişti.

Daha önce ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" demişti.

Şimdi konuya nereden bakacak olursak olalım, Amerika’nın endişelerinin yersiz olduğunu artık dünya kamuoyu daha açık biçimde görmeye başladı. Çünkü, Türkiye operasyonu ülke sınırlarının güvenliği için yapıyor ve bu mücadele sadece terör örgütlerine karşı gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin haklı bir harekât içinde olduğunu artık dünya kamuoyu da, ülkeleri de görmeye başladı. Amerika’nın diğer telaşı ve sıkıntısının nedenlerinden biri de hiç kuşkusuz bu olmalıdır.

Şimdi Amerika tarafından yeni işbirliği çağrıları yapılıyor. Biz, yapılan bu çağrılara ve temaslara itibar etmiyor ve Amerika’ya inanmıyoruz. Geçmişte yaşananlardan ders çıkarmış olduğumuzu sanmaktayız.

Türkiye, attığı adımdan geri dönemeyecek kadar kararlıdır.