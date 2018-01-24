OHAL kalksın mı kalkmasın mı

Olağanüstü Hal Kanunu (OHAL) 6.kez uzatıldı. Türkiye, 1,5 yıldır OHAL ile yönetiliyor. Hükümet olanlar OHAL’a daha ihtiyaç olduğunu, koşulların düzelmesi ile bunun kaldırılacağını söylüyor. Özellikle FETÖ başta olmak üzere diğer terör örgütleri ile mücadelede OHAL’e ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılıyor.

Muhalefet ve iş dünyasının görüşleri ise çok farklı. OHAL’ın özellikle hukuk sistemimizi ve ekonomimizi kökten etkilediğini, dış dünya ile olan ilişkilerimizi sıkıntıya soktuğunu vurguluyor.

İş dünyasının patronlar kulübü TÜSİAD’dan son yapılan açıklamada da OHAL’ın bir an önce kaldırılması istendi. Bu uygulamanın ekonomimize çok büyük zararlar verdiğine dikkat çekildi.

OHAL konusunda iki farklı görüşü sizlerle bugün paylaşmak istedik. Sabah Gazetesi’nden Mahmut Övür “OHAL neden kalkmıyor?” başlıklı yazısında bakınız neler söylüyor:

“Kuşkusuz eleştirilmesi gereken yanlış uygulamalar da var ama buna rağmen bu dönem uygulanan OHAL büyük oranda geçmişle kıyaslanmayacak farklı sonuçlara yol açıyor. Tam da bu yüzden Başbakan Yıldırım, "OHAL vatandaşa değil, devlete uygulanıyor" demişti...

Konu birkaç gün önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündemindeydi. Soylu, şöyle diyordu: "TÜSİAD Başkanı çıktı bir açıklama yaptı. 'Olağanüstü halin kaldırılması lazım' dedi. Ya peki ben burada ne iş yapıyorum, neciyim ben. Neden bana 'hangi gerekçeyle bunu sürdürüyorsunuz?' diye sorulmuyor?"

Bakan Soylu, o sorunun cevabını da veriyordu: "Türkiye hafif bir gevşeklik yapsın, 15 Temmuz'u rahmetle anarız. FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını bilmeyecek kadar ahmak değiliz. FETÖ'nün arkasında nelerin olduğunu biliyoruz. Birileri 'Olağanüstü Hal kalksın' diyor. Ben 'Olağanüstü Hal kalksın'diyen İstanbul sermayesine sesleniyorum: Ne var OHAL'de?"

'FETÖ'ye teslim olan iş dünyasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurtardığını' söyleyen Bakan Soylu, sözü ekonomiye getiriyor ve şöyle diyordu:

"İhracat yükseliyor mu? Yükseliyor. Turizm yükseliyor, oteller dolu. Büyüme yüzde 5. Daha da yükselecek. Nedir bu Avrupa hayranlığınız ve onların sözlerinden çıkmama telaşınız?"

Hürriyet Gazetesi’nden Taha Akyol ise, OHAL konusuna farklı yaklaşıyor. “Demokrasi ve hukuk devleti Türkiye’nin güvenliği bakımından da tek güvenli yoldur, OHAL’e ihtiyaç yoktur.”diyor.

Akyol’un bu konudaki görüşleri de şöyle:

“En önemlisi, “OHAL’siz yönetilemeyen ülke” imajı dünyada destek almak istediğimiz siyasi ve yatırımcı çevrelerde Türkiye’nin lehine mi, aleyhine mi oluyor? TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik “Hiçbir ekonomik kazanım demokraside ilerleme sağlanmadan kalıcı ve sürdürülebilir olamaz” diye konuştu. On yıl önceki yatırım performansımızı sürdürebiliyor muyuz? Piyasaya para sürerek daha kaç yıl büyüyebiliriz? Türkiye OHAL yokken bölgede haftalarca sokağa çıkma yasağı ilan ederek terör hendeklerini söktü; AYM de, AİHM de engellemedi. Devlet OHAL’siz de gereken yetkilere sahiptir. Ama AYM kararlarını uygulamamak gibi endişe verici bir yola girdik. Bu “OHAL’siz yönetilemeyen ülke” imajı Türkiye’ye ne kazandırıyor? Kaldı ki, YÖK Yasası, Varlık Fonu gibi terörle ilgisiz pek çok konuda OHAL kararnameleri çıkarılıyor; bunların terörle ne ilgisi var? Türkiye’nin gerçekten ciddi olan güvenlik sorunlarını dar ‘güvenlikçi’ açılara kapılmadan siyasi, iktisadi ve diplomatik yönleriyle birlikte düşünmeliyiz. Demokrasi ve hukuk devleti Türkiye’nin güvenliği bakımından da tek güvenli yoldur, OHAL’e ihtiyaç yoktur.”

Bizim de temennimiz, OHAL koşullarının bir an önce ortadan kalkması ve Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti anlayışının ön planda olduğu bir yönetim şekli ile bütünleşmesidir.

Milliyet Gazetesi’nden Mehmet tezkan’ın OHAL konusunda yazdığı son yazısının son paragrafını sizlerle paylaşarak bugünkü yazımızı noktalıyoruz:

“Şu gerçeği kabul edelim.. Yabancı yatırımcı için

OHAL düzeni güvensizlik nedeni.. Bir ülkenin normal koşullarda yönetilemediğinin işareti..

OHAL’den ürküyorlar.. OHAL düzeninde geceden sabaha her şeyin değişeceğinden endişe duyuyorlar.. Bir KHK ile düzenlerinin altüst olacağından endişe duyuyorlar..

İşin gerçeği bu..

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Yok efendim, durum öyle değil, abartılı, ideolojik demenin bir

anlamı yok..

Parayı yatıracak kuruluş meseleye böyle bakıyor..

Tercih bizim.

OHAL’li veya OHAl’siz..”