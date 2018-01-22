Söz konusu beka sorunumuz ise

Afrin’e terörist gruplara karşı başlatılan operasyonlar Türkiye’nin bir beka sorunundan kaynaklanıyor. Türkiye’nin mezarını Afrin’de kazımaya kalkanlara karşı böyle bir operasyon yapılmalıydı ve yapıldı.

Bu operasyon bizi birbirimize kenetledi. TSK’nın yıpranmadığını gösterdi. Mehmetçik, haklı olduğu operasyonda ezip geçmesini bildi.

Afrin operasyonundan sonra iki konu dikkatimizi çekti ve bugün bu ik, konu üzerinde yoğunlaşmak istedik.

Başbakan Yıldırım, operasyonlarla ilgili muhalefet liderlerini adım adım bilgilendiriyor. Omuz omuza olduğumuzun, gerektiğinde tek yumruk olabileceğimizin bir göstergesi olarak böyle atılmış adımları son derece olumlu karşılıyoruz.

Yine Başbakan Yıldırım, medyayı bilgilendirme toplantısında hiçbir ayırım yapmadan sektör temsilcileri ile bir araya gelebilme olgunluğunu da gösterdi. Böylesine önemli bir noktada ayırımcılığa yer verilmemiş olmasını da çok önemli bulmaktayız.

Şimdi gelelim operasyonu gerek sosyal medya üzerinden gerekse Kürt vatandaşlarımızı operasyonlara karşı sokaklara çağırmaya kalkanların ne yapmak istediğine.

Böylesine Türkiye’nin bir beka sorunu karşısında TSK’nın attığı adımlar ancak alkışlanır ve desteklenir. Bunun dışında yapılacak her türlü aksi ve ters adımın tamamen karşısındayız. Burada söz konusu ülkemizin ve hepimizin güvenliğidir. Bizi tehdit eden unsurlara karşı bugüne kadar yapılan mücadelelerde devletimizin yanında yer aldıysak, Afrin operasyonunun bundan ne farkı var?

Sosyal medya üzerinden milleti operasyonlara karşı çağıranları, TSK’yı küçültme gayreti içinde olanları da kınıyoruz. Zaten savcıların da bu konuda bir çalışma içinde olduklarını memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlara karşı çıkanlara, Kürt kardeşlerimizi sokaklara ve meydanlara çıkmaya çağıranlara karşı son derece anlamlı ve sert yanıtlar verdi:

“Çıkmış HDP’nin, çıkmış terör örgütü KCK’nın bazı temsilcileri, meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar meydanlara çıkanlar olmadı. Hatta Diyarbakır’da kongreleri vardı. Kongreye de pek katılan olmadı. Ama bak buradan söylüyorum. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşen olursa, bedelini çok ağır öderler. Bu bir milli mücadeledir. Bu milli mücadele, karşımıza kim çıkarsa çıksın, ezer geçeriz. Bu böyle biline. Burada taviz olmaz. Burada ana muhalefetin başındaki zat onlara destek veriyor diye dolduruşa gelirlerse yine aldanırlar. Ben CHP’nin içerisinde yerli ve milli olan kardeşlerimizin olduğuna inanıyorum. Ve onları da bu saflara davet ediyorum. Gelsinler, yerli ve milli olarak beraber yürüyelim. Kuzey Kıbrıs’ta pespaye bir gazete, bugün bir başlık atmış. KKTC’deki kardeşlerimizi tavır almaya çağırıyorum. Türk ordusunun Kıbrıs’tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. KKTC’li kardeşlerimin gereken cevabı onlara vermeleri lazım. Mehmetçiğimizin, Özgür Suriye Ordusu’nun, polisimizin Rabbim yardımcısı olsun. Dün, bugün namazlarda tüm Müslümanlar duadaydı. Sadece burada değil. Afrika’da bile ellerini açmıştı. Yalnız değiliz. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber. Havada karada Mehmetçiğimizi dualarınızla yalnız bırakmayın. Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız hepsiyle irtibat halindeyiz. Sürekli görüşüyoruz. Sürekli takipteyiz. İnşallah kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.” ”

Düşmanlık nereden gelirse gelsin, Türkiye her türlü imkânı ile bu düşmanlıkları yok etmeye kararlıdır. Bu kararlılık içinde atılan ve atılacak her türlü adımı desteklemek de bizlerin görevidir

Son bir not:

Afrin operasyonunu tüm siyasi partilerimiz, sivil toplum örgütlerimizi ve milletimiz destekliyor. Bunun da açıklamalarını okuyor ve görüyoruz.

Böylesine önemli bir günde halen bazı siyasi parti liderlerinin birbirini suçlama yarışına girmiş olmalarını da üzüntü ile takip etmekteyiz.

Milliyetçilik hiç kimsenin ve hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir. Eğer söz konusu Türkiye’nin beka sorunu ise, yediden yetmişe hepimizi milliyetçilik şuuru ile hareket ediyoruz. Hepimiz milliyetçiyiz ve ordumuzun birer parçasıyız.

Bugünler beraberlik, birlik ve bütünlük olma günleridir. Millet olarak bugünleri de bayrama havasında geçirebilme gücüne sahip olmamızdan bir kez daha gurur duyduğumuzun altını çizmek istiyoruz.