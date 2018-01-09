Umudumuz Futbol Turizmi

Kötü giden turizmde umutlar futbol turizmine kilitlendi. Özellikle Antalya’daki otellerin turizm sezonu dışında kalan zamanlarda futbol turizmi ile nefes alabileceklerine dikkat çekiliyor. “Süreç iyi işletilebilirse, otellerimiz futbol turizmi sayesinde sıkıntılarını atlatabilir” deniliyor.

Türkiye’deki futbol takımlarının kampları, sporla ilgili toplantılar Antalya’ya “hayat öpücüğü” gibi geliyor. Bunun yurt dışına taşırarak geliştirilmesi ile kış turizminde hareketlilik yaşanabilir. Bunun için de hem tanıtıma, hem de rezervasyon çalışmalarına ağırlık vermemiz gerekecek.

Son aylarda Antalya’da kamp yapmak, hazırlık maçları oynamak için yurt içi ve yurt dışından gelen takımların çokluğu umutları da artırıyor. Bunun daha geniş şekilde yaygınlaştırılmasının da çalışmalarının yapılmasını da olumlu bulunuyoruz.

Hiç kuşkusuz konu sadece futbol ile sınırlı kalmamalıdır. Sporun hemen her dalında kamp, toplantı ve hazırlık maçlarının yapılabileceği Antalya’nın adı geçen alanlarda yapabileceği organizasyonlar turizmimizin geleceği açısından da son derece önemlidir.

Futbol turizmindeki gelişme, Türkiye’nin tanıtımı açısından da değerlendirildiğinde, turizmimize önemli katkı sağlayabilir. Bugün, yapılmış olan rezervasyonlara bakacak olursak, bu konuda beklenmedik önemli gelişmelerin olabileceğini de görebilmekteyiz.

Antalya’da son gelişmelere göz atalım:

Antalya, Ocak-Nisan ayı arasındaki süreçte futbol takımlarının hazırlık çalışmaları için yaklaşık bin 500 kamp faaliyetine ev sahipliği yapacak. 20'ye yakın ülkeden süper lig, alt ligler ve farklı yaş kategorisinde takımlar devre arazı hazırlık çalışmalarını “Turizmin başkenti” olarak adlandırılan Antalya'da yapacak

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbol takımlarının kamp döneminde ön rezervasyon sayısının fazlalığının ülke turizmine olumlu yansıyacağını vurguladı. Kesinleşmiş rezervasyon sayısının fazlalığına dikkati çeken Yaşacan, "2018 yılı spor turizmi açısından çok güzel geçecek. Ocak-Nisan dönemi rezervasyonlarının sayısı çok iyi. Nisan dönemine kadar 1500 kamp yapılmasını hedefliyoruz. Futbol takımı sayısı değil bu, kamp sayısı. Bir takım 2 defa gelebiliyor. Kamp sayısında aynı takımın farklı yaş grupları ya da farklı branşları da var" diyor.

Ülke turizmi ve Türkiye'nin tanıtımı açısından spor turizminin önemine dikkati çeken Yaşacan, takımların kamp döneminde yaptığı antrenmanların kendi ülkelerinde izlenmesiyle milyonlarca dolarla ölçülebilecek tanıtıma imkan sağlandığını belirtti. Kamp döneminde önceki yıllarda Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan gibi belirli takımların Antalya'yı tercih ettiğini aktaran Yaşacan, bu takımlara ilave olarak Letonya, Estonya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan gibi ülkelerden de takımların kente yoğun olarak geldiğini söyledi

Nisan ayına kadar olan süreçte Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Hırvatistan, Çekya, Polonya'dan üst ve alt liglerden çok yoğun rezervasyon yapıldığını kaydeden Yaşacan, "Bazı nedenlerden dolayı Alman liglerinde rezervasyon yapımında geç kalındı. Bundesliga 2-3 liglerden az da olsa gelen takımlar var. Alman takımları artık yeşil ışık yaktı. Gelecek yıllarda yeniden gelmeleri bekleniyor. Avrupa'da Belçika, Hollanda, Danimarka'dan da alt liglerden takımlar geliyor" diyerek futbol turizminde yaşanan hareketliliğe dikkat çekiyor.

Yılmazcan’ı dinlemeye devam:

"2018, 2019'un göstergesi durumunda. 2019'da çok daha iyi olacağız. Geçmişteki sayıları aşmayı hedefliyoruz. Futbol kamp turizminde Türkiye'nin rakibi ülkeler bizdeki krizi fırsat bilerek atağa geçti. Modern tesis ve tanıtım yaptılar. Teşviklerle destekleme yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kıbrıs, İspanya Portekiz futbol kamp turizminde önemli konuma geldiler. Bizler ülke olarak tanıtımımızı artırıp, spor turizminde en önemli tanıtım olan turnuvalar yapmalıyız. Spor turizmini sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da yayılmasına çalışmalıyız. Antalya'da ocak- nisan döneminde 1500 kamp yapılmasını hedefliyoruz. Futbol takımlarının yanı sıra takımların farklı branşlarının da kamplarını düşünürsek yaklaşık 100 milyon euro spor turizmi geliri hedefliyoruz"