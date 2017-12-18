IŞİD zaten bir Amerikan projesiydi

IŞİD’ın bir Amerikan projesi olduğunu daha önce yazmıştık. Nitekim Ortadoğu uzmanları ve bölge ülke liderleri de IŞİD’ın bir Amerika oyunu olduğunu, bu örgütü kullandığını defalarca açıklamışlardı.

Daha önce Suriye’deki IŞİD militanlarının bölgeden ayrılmasına göz yuman ve bu örgütün dağılmasını önleyen Amerika şimdi yeni oyunlar peşinde.

Suriye ve Irak’ta üst üste darbeler alan ABD son çare olarak IŞİD’lileri kampa toplayarak eğitmeye başladı. ‘Yeni Suriye Ordusu’ ismi verilen birliği eğitmek için Suriye’nin kuzeyindeki PKK/PYD’nin işgali altında bulunan bölgedeki bir kamp kullanılıyor.

ABD’li uzmanların Suriye’nin Haseke vilayetindeki sığınmacı kampında, aralarında IŞİD’lilerin de bulunduğu ‘Yeni Suriye Ordusu’ isimli yeni silahlı gruba eğitim verdiği ortaya çıktı. Militanların eğitimlerin ardından Suriye ordusu ile savaşması için ülkenin güneyine gönderileceği belirtiliyor.

Rusya bölgedeki gelişmeleri anında izleyip, önlem alıyor. Rusya Savuma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada şu görüşler paylaşıldı:

“ABD’nin IŞİD’i yok etme konusunda kararlı olduğuna dair açıklamalarına rağmen, koalisyon, Suriye’de kalan militanlarla işbirliğine devam ediyor. ABD’li özel operasyon güçlerinden eğitmenlerin yönetiminde, sığınmacı kampı yakınlarında farklı terör örgütü militanları eğitiliyor ve ‘Yeni Suriye Ordusu’ isimli yeni bir silahlı oluşum kuruluyor. Evlerine dönen sığınmacıların açıklamalarına göre ABD’li eğitmenlerin hazırlıkların bitmesinin ardından kurulan silahlı grup, hükümet güçleri ile savaşması için Suriye’nin güneyine gönderilecek.”

ABD’nin 6 aydan fazladır Haseke vilayetinin Cisr el-Şaddadi kentinin 20 kilometre kuzeydoğusundaki kampı militanların eğitimi için kullanıldığı da tespit edildi. Kampta 400’ü IŞİD’den 750 militanının bulunduğu ve Fetih el Şam (El Nursa) militanlarının da kampta olduğu belirtildi.

Konu ile ilgili son gelişmelere de bakalım:

ABD Özel Kuvvetleri, Suriye’nin güneyinde bulunan Tanf’taki bir üste ÖSO bileşeni olan Mugavir El Tavra’yı (Devrimci Komando Ordusu) eğitmeye başlamıştı. ABD destekli grubun lideri Muhammed Talla’ya göre Ürdün’de eğitilen militanlar, Tanf’taki ABD üssünde silahlandırılıp saldırılara sevk ediliyor. Talla’nın ifadelerine göre, üste 150 ABD askerinin yanı sıra değişik ulus ve rütbelerden birçok koalisyon askeri bulunuyor. Grubun görevi ABD adına, ‘Irak-Ürdün-Suriye sınır üçgeninde’ kontrolü sağlamak. Bir başka deyişle Irak ve Suriye arasında tampon oluşturmak.

Özetleyecek olursak:

Suriye, Amerika ile Rusya’nın oyun alanı haline geliyor. Amerika’nın 14 üssü var. Rusya güçlendirilmiş 3 üssü ile Akdeniz’e açılıyor.

Amerika’nın terör örgütleri ile olan işbirliğindeki hedefleri Türkiye, İran ve Rusya olarak gösteriliyor.

Rusya’dan yapılan açıklamalarda ABD’nin Suriye’nin Haseke vilayetindeki sığınmacı kampında militanları Rusya’ya karşı koymak için eğittiğine dikkat çekiliyor.

Nerden bakılacak olursa olsun, bölgemiz sıkıntılı ve bundan sonra daha da sıkıntılı bir döneme girecek gibi görünüyor. Amerika ile İsrail işbirliği ve sinsi oyunlar coğrafyamızı daha da ısıtacak.