Güvenmeyeceksin

Suriye’de ve coğrafyamızda oyun üzerine oyun oynanıyor. Bu oyun sadece Amerika tarafından değil, Rusya ve diğer bazı dış güçlerce de sahneye konulmaktadır. Her ne kadar Rusya ile son günlerde oldukça sıkı-fıkı isek de, yine de dikkatli hareket etme noktasında olduğumuzu vurgulayalım

Amerika’ya olduğu kadar Rusya’ya da güven olmayacağını sıkça yineliyoruz.

Bizi tehdit eder boyutlarda büyütülen ve korunan YPG’lilere Amerika’nın yanı sıra Rusya’nın da kucak açtığını geçmiş yazılarımızda dile getirdik. Bugün, Rusya’nın bu konuda yeni bir hamlesi ile karşı karşıyayız.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde ABD desteğinde yer edinen terör örgütü YPG’nin Afrin’deki varlığına son verilmesi için yeni yılda harekete geçmeye hazırlanırken, Rusya’dan beklenmeyen bir tutum değişikliği geldiği söyleniyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Rusya’nın aylar önce Afrin’deki askeri üslerini boşaltabileceğini bildirmişti .Bu konuda görüşmelere de başlanmıştı. Soçi’de yapılan son zirvede de Rusya’nın somut olarak adım atma sözü verdiği biliniyor. Türkiye’nin de bu doğrultuda Afrin operasyonu için hazırlıklara başladığı, 2018 Ocak ayının harekat için belirlendiği açıklanmıştı. Ancak Rusya ve rejimin son günlerde bu tutumunu değiştirme eğiliminde olduğu ifade ediliyor.

Vatan Gazetesi’ndeki habere göre gelişmeler oldukça ilginç ve de düşündürücü. Konuyu daha iyi anlayabilmek için bu habere de göz atalım:

TSK’nın Afrin’i, Fırat Kalkanı bölgesi, İdlib’in kuzeyi ve Hatay/Kilis sınırı olmak üzere üç noktadan askeri olarak kuşattı. Operasyonun da bu noktalardan gerçekleşeceği belirtiliyordu. Son olarak Rusya’nın Afrin’deki polis gücünü bu tarihe kadar çekeceği de ifade ediliyordu. Rusya’nın askeri gücünü çekmesi halinde YPG’nin Afrin’de tutunamayacağı değerlendirmesi yapılıyordu. Soçi’de toplanacak konferansa YPG’nin de davet edilmesi konusuna Türkiye’nin karşı çıkması sonrası, bu konuda üç ülke ortak bir görüşte buluştu. Soçi’deki konferansın tarihi de Aralık ayından Şubat’a ertelendi. Ancak YPG güçleri ile bir Rus generalin Deyrzor’da ortak basın açıklaması yapması tepki çekti. Rusya’nın YPG ile bu bölgede işbirliği içinde olduğunu gösteren görüntülerden sonra, Afrin ile ilgili planlarını değiştirdiği iddialarının gündeme gelmesi dikkat çekti.

Türkiye, Rusya’dan gelen bazı hamlelere de tepki gösteriyor. Ancak, Putin öylesine sinsi ve siyasi oyunlar içinde ki, her şeyi ülkesinin çıkarları doğrultusunda yapmaktan çekinmiyor.

İşte buna somut bir örnek daha:

Suriye’nin Deyrizor kentinin doğusu Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından terör örgütü IŞİD’ten temizlenmesinden sonra ilk açıklama Rus komutan, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin sözcüsü birlikte yapılmıştı.

Türkiye’nin tepki gösterdiği açıklamayı Rus General Alex Kim ile PKK terör örgütünün Suriye’deki uzantısı YPG’nin sözcüsü Nuri Mahmut yapmıştı.

Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmut, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye’nin parçası olacağını belirterek, “Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye’nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz” demişti.

Bizim anlayamadığımız, sınırlarımızın dibinde bizi tehdit eden terör örgütlerine karşı Rusya yanımızda yer almıyor ve tam aksine bu örgütlerle işbirliğini sürdürüyorsa, ortada dostluk ve müttefiklikten söz edilebilir mi?

Rusya Şubat’ta düzenleyeceği Suriye Halkları Kongresine’e PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’yi de çağıracağını geçtiğimiz ay duyurmuş Türkiye de bu adımı sert bir şekilde eleştirmişti.

Ankara’nın eleştirileri sonrası Moskova kongreyi iptal etmemiş ancak tarihini ertelediğini duyurmuştu.

Öte yandan Afrin’e asker gönderen Rusya, Türkiye’nin itirazı nedeniyle “Cenevre görüşmeleri” olarak adlandırılan Suriye barış görüşmelerine dahil edilmeyen Kürtlerin de Cenevre’de temsil edilmesi için harekete geçmiş olmasının ardından “Güvenmeyeceksiniz” demek istiyoruz.