Bugüne kadar peşlerinden koştuğumuz, “dost ve müttefiklerimiz” dediğimiz Amerika ve AB ülkelerinden son yıllarda gördüğümüz Türkiye düşmanlığı giderek artıyor. Adı geçen ülkeler, yıllardır mücadele ettiğimiz terör örgütlerine verdikleri destekleri artırarak bunu açıkça ortaya koymaktan kaçınmıyor.

Buna “Düşmanlığın böylesi” dersek yanılmış mı oluruz?

Türkiye’yi ekonomik ve askeri yönden sıkıştırarak sıkıntıya sokmak isteyen güçlerin şimid birlikte hareket etmeye başlaması hiç kuşkusuz düşündürücüdür. Kurulmakta olan tezgâha çok dikkat edilmesi gerektiği görüşündeyiz.

Bir önemli nokta da şu:

Amerika nasıl hareket ediyorsa, dikkat edilecek olursa AB üyesi ülkeleri de onun peşinden gidiyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), PKK/YPG ve DEAŞ, Türkiye ve İslam düşmanı ne kadar terör örgütü varsa tamamı Batı'dan destek alıyor. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da himaye eden ABD, Suriye'de de terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye silah yardımının kesileceğini, Beyaz Saray da verilen silahların geri toplanacağını söylemesine rağmen; ABD, 2018 yılı bütçesinde terör örgütü YPG'ye 5 bin AK-47 tipi otomatik silah sevk edileceğini açıkladı.

Çelişkili açıklamalar yapan Amerika’ya olan güvenimiz kalmadı. Türk Kamuoyu’nun % 84’ü de zaten Amerika’yı dost değil, düşman olarak görüyor.

Amerika’dan gelen çelişkili haberler kafaları karıştırırken, Başbakan Binali Yıldırım’ın konu ile açıklamaları da Amerika’dan farklı sesler konusundaki endişeleri dile getirmesi açısından önemlidir:

"Bizim muhatabımız ABD Başkanı’dır. Bizi bağlayan onun sözüdür. Kurumlar ayrı telden çalıyorsa onların sorunudur. Öbür türlü, her kurum birbiriyle iş tutarsa nasıl düzen, tertip sağlanacak? Böyle bir şey olmaz. Bu, ülke yönetim ciddiyetine uyacak bir iş değil"

Aynı çerçevede Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun şu açıklamalarına da göz atmakta yarar var:

"Biz ABD’nin iç işlerine karışmayız ama Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa, sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir ama bu biraz da ABD’nin iç meselesidir. ABD gibi önemli bir ülkenin başkanının sözünün tutulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak buna çok önem veriyoruz. Biz verdiğimiz her sözü tutarız"

Pentegon’dan son yapılan açıklamada “Türkiye’yi tehdit eden PYD’nin elindeki ağır silahlar geri alınacak” açıklaması geldi. Ne kadar tutarlı ve inandırıcı olduğunu ilerleyen zaman içinde bekleyip birlikte göreceğiz.

ABD'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) de Türkiye düşmanı terör örgütlerine açıktan destek veriyor. AB ülkeleri PKK ve FETÖ militanlarına sığınma hakkı verdi. AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove de FETÖ'yü terör örgütü olarak görmediklerini söylüyor.

AB'nin FETÖ'ye yönelik duruşunu değiştirmesi için somut kanıtlar sunulması gerektiğini belirten Kerchove "FETÖ konusunda… Biz bunu bir terör örgütü olarak görmüyoruz ve AB'nin yakın zamanda bu görüşünü değiştireceğini de düşünmüyorum" diyerek bu terör örgütünü de korumaya aldıklarını ortaya koyuyor. Kaldı ki, FETÖr terör örgütünün birçok kilit isimleri de Avrupa’da halen koruma altında bulunuyor. Türkiye’ye iadesi konusunda adım dahi atılmıyor.

Türkiye'nin darbe girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla bazı Avrupa Birliği ülkelerinden belirli kişilerin iadesini istemesiyle ilgili de konuşan Kerchove, "İade kararı üye ülkelerin elinde ve çoğu zaman bağımsız yargı güçlü kanıtlara ihtiyaç duyar" dedi. Kerchove, "Bir telefon uygulaması indirmek gibi dolaylı kanıtlara değil, darbe girişimiyle bağlantılı olduklarını gösteren somut, maddi kanıtlara ihtiyacımız var" şeklinde yanıt veriyor.

Her taraf cambaz dolu ve ikili oynayan ülkeler bir araya gelerek Türkiye’ye saldırıyor. Hedef, bölgedeki kargaşayı artırmak, Türkiye’yi zayıf düşürüp çökertmek olarak da değerlendirilebilir.

Her zaman söylediğimiz gibi bir olmak, diri olmak ve bütünlüğümüzü korumak için kenetlenmek durumunda olduğumuz çok kritik süreçten geçiyoruz. Üzerimizde oynanmakta olan oyunları ve dolaşan kara bulutları kısa zamanda dağıtacak gücümüzün var olduğunu unutmayalım.