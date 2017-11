Yerli o ve Milli Otomobil'e Sivas aşkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın 2011 yılında dile getirdiği “Yerli ve Milli Otomobil” için bazı şehirlerimiz harekete geçti. Bunun öncülüğü yapan Sivas’taki sosyal kuruluşların temsilcileri “Bu işi gerçekleştirebilecek altyapıya sahibiz. Sivas, yerli otomobili yaparak Anadolu’nun kaderini de değiştirecektir” diyor.

Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek, Sivas olarak yerli otomobilin Sivas’ta üretilmesine talip olduklarını söyledi.

Türkmenoğlu’nun konu ile ilgili açıklamasında söyledikleri şöyle:

“Hepinizin bildiği gibi 1960´lı yılların Türkiye´sinde, otomobil yapma işinin bir bölümünü Sivas´ımız üstlenmiş, bugünkü adı TÜDEMSAŞ olan Demiryolları fabrikamızda bir büyük hayal gerçeğe dönüşerek efsane otomobilin motorunun gövdesi ve başlığı burada yapılmıştır. Devrim otomobillerinin daha öncesinde, Sivaslı hemşerimiz ve hepimizin gururu olan Nuri Demirağ, ülkemizin ilk uçak fabrikasını kurarak, uçak üretmeyi başarmış bununla da kalmayıp yurtdışından sipariş dahi alarak Türk Milletinin teknolojideki gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Türkiye´nin dört bir yanında yaşayan Sivaslıların fikri de bu fabrikanın Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas´ımızda kurulması yönünde idi. Bu amaçla, kardeş kuruluşumuz İzmir ve Ege Bölgesi Sivas Dernekler Federasyonu büyük fedakârlık gösterip 2016 yılında Hürriyet Gazetesi´nin Türkiye baskısına ilan vererek tüm siyasilerimizin ve ülke genelindeki diğer Sivaslı dernek ve federasyonların bu yönde dikkatlerini çekmişti. 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yatırımcılardan resmen talep ettiği yerli ve milli otomobilin üretimine Sivas´ımızın talip olduğu bu ilan vasıtasıyla tüm Türkiye´ye beyan edilmişti ”

Büyük firmaların yerli ve milli otomobil üretimi için protokol imzalamasından sonra Belediye Başkanı Sami Aydın´ın da, Sivas´ta üretim için her türlü alt yapı ve arsa anlamında tüm imkânları bedelsiz olarak sunacaklarını, üretilecek ilk 100 otomobili de Sivaslıların alacaklarını kamuoyuna beyan ettiğini belirten Türkmenoğlu, “Belediye Başkanımıza bu büyük vaadi için teşekkür ediyoruz. Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği olarak başta Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere, Sivas´ımızın gelişmesi ve kalkınması için çaba sarf eden tüm dernek oda ve sivil toplum kuruluşlarını yerli ve milli otomobil üretiminin Sivas´ta yapılmasını sağlamak amacıyla güç birliği yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Türkmenoğlu’nun söyledikleri bu kadarla da sınırlı değil. Kendisini dinleyelim:

“Yerli ve milli otomobilin Sivas´ta üretilmesi aynı zamanda kurulacak yan sanayilerle tüm Anadolu´nun buna bağlı olarak kalkınması, işsizliğin asgariye inmesi ve büyük şehirlerimizin en büyük sıkıntısı olan göçün önlenmesi yönündeki en büyük adım olacaktır. Demiryolu ve karayolu ağının tam ortasında olan Sivas, gerek stratejik konumu, gerekse diğer bölgelere ulaşımda en rahat il olması sebebiyle bu proje için en önemli şehir konumundadır. ESTAŞ ile tüm dünyaya ihraç edilen eksantrik mili üretiminde dünya markası olan Sivas, yerli ve milli otomobil üretiminde de marka şehir olmaya adaydır. Buradan yerli ve milli otomobil üretiminin ilimizde yapılması için tüm Sivas ve Sivaslılar olarak talebimizi yeniliyor, otomobilin üretiminde güç birliği yapan firma temsilcilerimizi ilimizde inceleme yapmak üzere Sivas´a davet ediyoruz. Son olarak, adı her ne olursa olsun yerli ve milli otomobilimize, Sivas´ımızın da simgelerinden olan çift başlı kartal figürünün çok yakışacağını da ifade etmek istiyoruz.”

Görebildiğimiz kadarı ile Sivaslılar, bu işe yürekten sahipleniyor ve işi takip de ediyorlar. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderilen bir mektup da var. “Cumhurbaşkanımızdan Sivas’ın beklentisi” başlığı altındaki mektupta şu ifadeler kullanılıyor:

“1960 yılından sonra Sivas’a kayda değer Devlet yatırımı yapılmamıştır.

Sivas’ta faaliyet gösteren DDY Fabrikasının yüzde sekseni 1980 li yıllarda Malatya’ya nakledilmiş 6 bin civarında kapasiteli Lokomotif ve vagon fabrikasında çalışan sayısıyı 800 civarına gerilemiş, Dikim evi kapatılarak 1000 civarında çalışanı işsiz kalmış.

Şu anda Sivas’ta hiç bir Devlet istihdam sahası yok. İstihdamdan da öte sivasın adının duyulması için önemli bir yatırım yapılması Sivas’ın adının ulusal ve uluslar arasında eski şöhretine kavuşması için Devletimizden destek beklemekteyiz.

Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile şu an gündemde bulunan OTOMOBİL fabrikasının Çevre iller içinde önem arz etmesi bakımından SİVAS öncelik tanınmalıdır.

Demir yolu ile dört ile karayolu ile beş vilayete bağlantısı var Samsun limanı ile Deniz yolu ile uluslar arası bağlantısı bulunan Sivas Orta Anadolu’nun merkezi durumunda dır. Bu gibi yatırımlar için her olanakları ile mükemmel dört dörtlük bir yerdir. Şehrin tarihi şöhretinin eski haline kavuşması ancak böyle bir yatırımla gerçekleşecektir, Başka iller ile mukayese edilemeyecek özelliklere haiz bir şehirdir. Böyle bir yatırımı göğüsler il ve ilçeleri ile her türlü desteğe ve katkı sağlamaya her türlü şartlarda hazırdır.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN

DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ.

Şimdiden Sivas’a hayırlı olsun diyoruz. ÜMİT VARIZ

Saygılarımızla.”