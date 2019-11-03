İyi Parti taban yapmaya başladı

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İYİ Partisi’nin merkez sağı kucaklayacağı söylenmişti. MHP’den ayrılan ve bu partinin % 50 oyunu alan İYİ Parti’nin AK Parti küskünleri ile CHP’den de oy alarak bir taban oluşturmaya başladığına dikkat çekiliyor.

İYİ Parti’nin HDP’den bir seçmen kitlesinin olmadığına da vurgu yapılıyor.

Seçim sonuçlarını çok az yanılma bile bilen SONAR’ın yaptığı son araştırmaya göre İYİ Parti’nin bir seçim olması halinde oy oranı % 16 olarak tespit edilmiş.

İYİ Parti daha oturmadı. İl Başkanları yeni atanıyor. Teşkilatların çalışması, kadroların performansı, Akşener’in ve arkadaşlarının çalışması ve verecekleri mesajlar partinin geleceği konusunda daha net görüşleri ortaya çıkaracaktır. Hiç kuşkusuz AK Parti ile diğer partiler de sıkça kamuoyu araştırmaları yaptırıyor ve önlerini görmeye çalışıyorlardır.

Daha önce Gezici Kamuoyu Araştırma Grubu’nun patronu Murat Yazıcı da kurum olarak son yapılan araştırmalarında Akşener’in partisinin barajı aşabilecek oy oranına sahip olduğunu açıklamıştı. Murat Yazıcı açıklamasında “Elimizdeki veriler İYİ Parti’nin oy oranını % 15-17 olarak gösteriyor” demişti.

Bayrakçı, yaptığı açıklamada “İYİ Parti’nin hangi partilerden oy aldığı sorulabilir. Bütün partilerden oy alıyor. En çok MHP ve AK Parti’den İYİ Parti’ye geliş olduğu söylenebilir. Merkeze daha yakın olduğu için AK Parti’ye küskün ya da bu partiden umudunu kesenler, rahatsız seçmenler de İYİ Parti’ye yöneliyor.

Şu anda ortada olan oranlara da bir göz atalım:

AK Parti’nin oyu % 40, CHP’nin oyu % 25, MHP’nin oyu ise % 6,9 olarak gösteriliyor.

Yüzde 10 barajına göre MHP bu oy oranı ile barajı aşamıyor ve Meclis’te temsil edilemiyor.

Nitekim MHP Genel Başkanı Bahçeli, son açıklamasında baraj sistemine değinmiş, barajın % 5 veya % 7 sınırına çekilmesi gerektiğini savunmuştu. Bahçeli açıklamasında “Kamuoyu araştırmaları kamuoyu oluşturmaya yönelik yapılmaktadır. Erken yapılması istenilen seçimden de yana değiliz” diyerek görüşlerini yansıtıyor.

Bahçeli’nin şu açıklamalarını da yansıtalım:

“Hiçbir araştırmaya güvenmiyoruz. Genellikle bizi % 2 ile % 8 arasında hep getirip götürdüler. Ama sonuçlar öyle olmadı. MHP Türk siyasi hayatında baraj sorunu olmayan partilerden bir tanesidir.”

Gerek SONAR’ın patronu Hakan Bayraktar, gerekse Gezici’nin patronu Murat Gezici, Akşener’in kadın olarak kadınlardan daha fazla oy alabileceğine dikkat çekiyorlar. Belli ki kadın seçmenlerin İYİ Parti’ye Akşener’den dolayı bir akışı olacak.

İYİ Parti kurmayları baraj konusunda “% 10 mu olur, başka seçenek mi getirilir bizi ilgilendirmiyor. Bizi halk kucaklayacaktır” diyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu n farkında olduğunu söylemeliyiz.

Hürriyet Gazetesi’nden Abdulkadir Selvi, “seçimin şifreleri” başlığı altında yazdığı yazıda bu konuda şu görüşleri ortaya koyarak bunun doğruluğunu ortaya koyuyor:

“Erdoğan sözlerini, “İnşallah AK kadınlarımız 81 vilayette 3 Kasım 2019’da zaferini ilan ederek yeni bir değişim dönüşümü ortaya koyacaktır” diye sürdürdü. AK Parti’nin başarısında kapı kapı dolaşıp oy toplayan kadınların katkısı büyük. AK Partili kadınların sahaya çıkmasının bir etkisi de Meral Akşener konusunda kendini gösterecek. Belli ki Erdoğan, Akşener’in önünü ‘Ak Kadınlar’la kesmeyi planlıyor.”

Milliyet Gazetesi’nden Güneri Cıvaoğlu’nun da konu ile ilgili bir yazısı var. Cıvaoğlu bu yazısının son bölümünde şöyle diyor:

“Dar bölge sistemine geçileceği” de gittikçe ağırlık kazanan bir ihtimal.

Seçmenin kendi seçim çevresindeki bütün adayları yakından tanıyacağı böyle bir sistemde, iktidarın etki sayısı çok daha büyük olur. Dahası...

2019 seçimleri için “partilerin ittifakı” da hazırlık konusu.

Seçimlerden önce partilerin “ittifak yaptıklarını açıklamaları” ve buna göre bir oy sistemi, hesapları çok bozabilir. Bütün bunların neler olacağını seçimden çok daha önce bilecek ve ona göre strateji yürütecek, kampanya yapacak, aday belirleyecek olan, AK Parti’dir. CHP ve diğerleri bekleyişte kalacaklardır.”

İYİ Parti’nin çalışmalarını izleyeceğiz ve gelişmeler ile görüşlerimizi yansıtmaya devam edeceğiz.