Kötü giden turizm sezonları sektörü çok etkiliyor. Özellikle AB ülkelerinin Türkiye’ye turist açısından kapıları kapatmış olması, öyle görünüyor ki turizmcileri daha da zorlayacak.

AB ülkeleri ile başta siyasi olmak üzere birçok alanda sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntılar da turizmimizi etkiliyor. Sektör, AB yerine başka alanlara kaymaya çalışıyorsa da “Avrupasız turizm olmaz” deniliyor.

Antalya, iklim açısından turizmin 9- 12 ay yapılabileceği bir yer olmasına rağmen, şimdi buradaki tesislerin kış aylarında kapılarını teker teker kapatması, endişe veriyor. Antalya’daki birçok turizm tesisinin Kasım - Aralık ayı itibariyle müşteri alımını durduracağı belirtilirken, sektör temsilcileri, süreçten istihdam rakamlarının da ciddi şekilde etkileneceğini vurguluyor.

Kış sezonu ile ilgili ciddi endişelerin ortaya çıktığını kaydeden Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkanı Osman Ayık, “Tur operatörlerinden gelen son bilgiler iç açıcı değil. Kışı takviye eden golf, kongre turizmiyle ilgili de sıkıntılar var. Tabi ciro almayınca ya o bedeli cebinizden ödeyeceksiniz, ya da tesisi kapatacaksınız. Yükü taşıyamayan işletmeler de belli süreyle tesislerini kapatacak” diye sıkıntının önemini vurgulamaya çalışıyor.

Grup olarak kış döneminde 2 otel kapatacaklarını açıklayan Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Ziyaretçiyi zorlayıcı etkenler bulmadığımız sürece kış ayında sıkıntı yaşamaya devam ederiz. Bu durum sadece Alman turistle de alakalı değil. Kış 6 - 7 ay. Bu dönemin tamamı masaya yatırılmalı ve radikal çözümler üretilmeli. Biz turizmi deniz suyu sıcaklığı ile yaparsak daha çok ağlarız” diyor.

Rixos gibi kurumsallaşmış otel zincirlerinden bile böylesine yakınmalar geliyorsa buraya bir nokta koymak gerekiyor.

Söz konusu sıkıntı sadece otellerde yaşanmıyor. Sektörü ayakta tutan birçok alanda düşüşlerin olması da yaşanacak sıkıntıların habercisi olarak değerlendiriliyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, “Golf turizmindeki kayıp 2015 yılana göre; yüzde 50 civarında. Alman pazarının durumu da ortada… Özellikle Belek’te kapanan tesis sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 aratacak gibi görünüyor. Sezonluk değil ama 1 - 2 aylık kapatma kararı alacak tesis sayısı da artacak” diyerek yaşanabilecekleri özetlemeye çalışıyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı’nın görüşlerine de kulak verelim:

“Karamsar olmamak lazım. Elbette Avrupa turizm pazarında yaşanan gerilemenin bir takım etkileri olacaktır. Kış zor geçecek. Ancak şimdiden, “Şu kadar otel kapanacak. İstihdam düşecek” demenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. “

Hiç kuşkusuz konu ile ilgili sevindirici ve olumlu olabileceğini düşündüğümüz haberler de var.

Türk Alman dostluğunun 60. Yıl etkinlikleri kapsamında Alman Turizm şirketi FTI, Meeting Point ve turizm seyahat kanalı Sonnenklar TV iş birliği Bodrum’da bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan FTI Gurup Destinasyon Direktörü Hicabi Ayhan 2018 yılında Bodrum’a 100 bin, Türkiye geneline de 1 milyon Alman getireceklerini söyledi.

FTI Gurup Destinasyon Direktörü Hicabi Ayhan “Geçen sene Bodrum’a gelen 28 bin Alman turistin 20 binini FTI olarak biz getirdik. Bodrum’a 2018 yılında getirmeyi hedeflediğimiz Alman turist sayısı 100 bin kişi. Doğrudan Bodrum havaalanına uçuş yapacak uçakların gelecek yıla ait planlamaları tamamlandı. Bu uçaklardaki %50 koltuğu satın alma garantisini verdik. Bu riske girmese idik bu projeleri geliştiremezdik. Ayrıca Almanya’nın büyük şehirlerinin yanı sıra daha önce Bodrum’a hiç uçak kaldırmayan 16 yerden de uçuşlarımızı onayladık. Genele yayılma açısından lokal havaalanlarından uçuş sağlamak oldukça önemli bir karar” diyerek yüreklere su serpiyor.

Hicabi Aydın’ın şu açıklamalarını da önemsiyoruz:

“ Bizim amacımız oluşan bu olumsuz imajın silinmesi ve geçmişte olduğu gibi Türk Alman dostluğunun devam etmesi. Alman gazeteciler gelip Bodrum’da kendileri gördüler ki kara propaganda ile olumsuz tablo çizilen Türkiye hiç de sandıkları gibi bir yer değil. Türk Alman Dostluğunun 60. yılında Almanya’dan yaklaşık olarak 35 yazılı ve görsel basın mensubunu Türkiye’ye getirdik ve Türk halkı nasıl yaşıyor, ne düşünüyor, Türkiye’de yaşayan Almanlar ne diyor, onların görüşleri ne bunu gösterdik. Bodrum bizim için tesadüf değil, geleceğimiz. 2018 yılında yapacağımız büyük atılımlarla, büyük yatırımlarla ilgili Bodrumu seçtik. Bodrumda kendi otellerimiz ve yatırımlarımız var. Yeni yatırımlara da bu kış gireceğiz.”