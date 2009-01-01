Siyasete renk getirir mi

Meral Akşener’in “İyi” partisi kurulduğundan bu yana olumlu ve olumsuz tepkiler alıyor. Partinin adı da amblemi de tartışılıyor. İyi Parti, uzun soluklu olur, umut verebilecek seviyelere gelebilirse Türk siyasetine de renk katabilir. Bu söylemek için bugünü çok erken buluyoruz.

Şu an için Akşener’in partisi için “iyi” veya “kötü” demek ön yargı ile hareket etmek demektir. Bekleyip görmek gerekiyor. Kadroları, programı, çalışmaları, teşkilatlarının durumu, hangi kesimlerden oy alabileceğinin hesaplarının enine boyuna yapılması gerekiyor. Her şeyden önce umut veren bir parti konumuna gelebilmesi önemlidir.

Bize göre partinin amblemi de ismi de pek önemli değil. Umut veren kadrolarla bu partinin ve amblemin altını doldurmak önemlidir. En iyi amblemi seçsen, en iyi ismi bulsan, altını dolduramadıktan ve umut olamadıktan sonra bir anlam taşır mı?

Nereden bakılacak olursa olsun, İyi Parti, Türk siyasi hayatına bir hareket getirecek, bir renk katacaktır.

Daha da önemlisine bakalım:

Eski veya yeni olsun hiç fark etmez. Partiler, milleti temsil edebilmeli, milletin desteğini alabilmelidirler. Millet desteğinin olmadığı bir siyasi partinin zaten yaşama şansı da olmaz.

Dikkat edilecek olursa bugüne kadar AK Parti iktidarı 15 yıldır ülkeyi yönetiyor. Merkez sağı da temsil eden tek parti olarak biliniyor. Akşener’in İyi Partisi de merkez sağı kucaklayacak bir parti olarak siyasete girdi. Birçok kesimden isim de kurucular arasında bulunuyor.

Bunun anlamı şudur:

Meral Akşener’in partisinin MHP’ye alternatif bir parti olarak kurulup, siyasete gireceği beklentilerinin de boşa çıktığını görüyoruz. Merkez sağda yer alarak “Bugünkü iktidar partisinin alternatifi benim” mesajları verilmek isteniyor. Çekirdek kadrolarında ağırlık MHP’de olmasına rağmen partinin her kesimden oy alabileceği hesapları yapılıyor.

Akşener’in bir kadın olarak kadınlar arasında şansının olabileceği yönündeki yorumlara katılmıyoruz. Kadınlar arasında şansın olabilmesi için öncelikle umut verebilecek niteliklere, kadrolara, programlara sahip olmak gerekiyor. Akşener, aynı zamanda kadınlara yönelik ağırlıklı çalışmalarda da bulunmalı, kadroları kadınlar ağırlıklı olabilmelidir.

Kamuoyu araştırma kurumlarının ortak araştırması sonuçlarına da bakalım:

Referandumda AK Parti’den ve MHP’den soğuyan “beyaz sağ seçmen”den “hayır” oylarının çıkmış olması, seçmenlerin % 30’unun mevcut partilerden memnun olmadığını gösteriyor. Eğer, İyi Parti beklentilere yanıt verebilecek konuma gelirse bu oyları koparabilir.

Ancak bu % 30’un farklı eğilimlerden oluştuğunu da unutmamak gerekiyor.

Can Ataklı, konu ile ilgili yazısının bir bölümünde Akşener’in partisinin nerelerden oy alabileceğine değinmiş. Partiyi ilk önce eleştiren, kaygılarını dile getiren Ataklı, oy konusunda da şunları söylüyor:

“Sonuç olarak; İyi Parti başarılı olabilir mi? Eğer dün itibarıyla AKP’den de katılımlar olsaydı kesinlikle “çok başarılı olabilir” diyebilirdim. Ancak AKP’den şu anda katılım yok. Bu belki çok normal ama siyaset biraz da böyle yürüyor. Buna karşı AKP’ye oy veren çevrelerden bu partiye hatırı sayılır kayma olma ihtimali bana göre yüksek. CHP’lilerin bir kısmı ise kendilerini boşuna üzüyor. CHP’den de bu partiye seçmen kayması olabilir ama eğer CHP paniğe kapılmadan kendi özüne sahip çıkarsa giden kadar gelen oy olur.”

Her zaman söylediğimiz şu olmuştur:

Siyaset çok uzun soluklu bir maratondur. Yeni bir partinin kurulması, hayata geçirilmesi kolay değildir. Akşener’in partisi de hiç kuşkusuz zor virajlardan geçecek, partiye yeni isimler katılacak, yeni bir parti arayışı içinde olanlara ya umut kapısı, ya da hüsran olacaktır. Bunu, bekleyip önümüzdeki zaman içinde daha iyi görebileceğiz.

Bu nedenle şimdiden hüküm vermek, “doğru” ya da “yanlış “demek hata olabilir.

Ancak, uzun zamandan bu yana, Türk siyasi hayatına yeni bir parti girmedi. İyi Parti, öyle görünüyor ki, siyasete renk getirecek, bazıları için de umut olacaktır. “Umut veren bir parti olsa, oyumu oraya vereceğim. Bugünkü iktidar partisinin alternatifi yok. O nedenle oyumu yine iktidardan yana kullanıyorum” diye yakınanlar için İyi Parti’nin umut veren bir parti olmasını bekliyoruz.

Sonuç olarak şunu temenni edelim:

Akşener’in Yeni Partisi, ülkemizin siyasi hayatı ve demokrasimize hayırlı olsun.