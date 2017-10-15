Bodrum’da Lezzet Şöleni

Gülşen Coşanöz,oğlu Alphan Birleşik ile 2012 yılından bu yana Yalıkavak Marina’da Marmarina Saraylı adı altında Osmanlı Mutfağının bütün özelliklerini ortaya koyan çok güzel bir mekan açtılar. Her geçen gün daha da özel hale gelen bu mekân, Coşanöz’e dar gelmiş olacak ki, mutfak ustası yeni işlere de soyunmaya başladı. Özellikle gastronomi turizminin canlanması konusunda yaptığı çalışmalarla da Bodrum turizmine katkı sağlamayı hedef haline getirdi.

Lezzet Dernekleri Federasyonu Bodrum Turizm ve Gastronomi Bodrum Şubesi’ni hayata geçiren Gülşen Coşanöz, hemen kolları sıvadı. Lezzet Dernekleri Federasyonu'nun desteklediği, Bodrum’ da Gastronomi ve Turizm'in canlanması ve coğrafi işaretli ürünlere dikkat çekmek için 13-15 Ekim tarihleri arasında Panel, Workshop ve Gastronomi Turu etkinlikleri düzenledi.

Bodrum’un yöresel ürünlerinin korunması, tanıtılması ve Bodrum turizminin her ay hayat bulması konusunda son derece duyarlı olan Coşanöz, yeni projeler ve çalışmaları ile de dikkatleri çekiyor.

Üç gün süren etkinlikle ilgili kısa bir bilgi veren Gülşen Coşanöz, "Bodrum'dan Ege'ye ve tüm Türkiye'ye sloganı ile yola çıkan bu bir avuç insan kendi üstün çabaları ile ülkemizdeki gastronomik değerler arasında köprü kurmayı amaçlıyor. Türk turizminde eksikliği hissedilen gastronomi turizmini canlandırmayı ve ülke değerlerini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz" diyerek destek verenlere teşekkür ediyor.

Lezzet Dernekleri Federasyonu üyesi Gülşen Çoşanöz'ün organize ettiği etkinlikte yöresel birçok ürün tanıtıldı. Özellikle Gastronomik ürünler yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekti.

Yerel değerlerin korunması ve bölgelerine ekonomik anlamda katkı sağlayan ürünlere coğrafi işaretleme yapılması, bu ürünleri daha güvenilir yapmakta, tarımsal üretimi arttırmakta, yerel kalkınma ve istihdama katkı sağlamak açısından da büyük önem taşımaktadır.

Marmara Koleji Bitez Yerleşkesi'nde Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayfer Özmen moderatörlüğünde coğrafi işarerli ürünlerin turizme etkileri ile ilgili düzenlenen panelde palenist Yard. Doçent Derya Nizam, Yard. Doçent Tülay Üzümcü, Öğr. görevlisi Ömür Alyakut, Öğr. Görevlisi Ersin Uğurkan ve Gastronomi Uzmanı Berk Balbay plaketlerini Lezzet Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Yeliner’in elinden aldılar.

Ülkemizde ilk kez coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili düzenleme 1995 yılında başlamış, bugüne kadar 210 adet ürüne coğrafi işareti tescil edilmiş. 400 civarında ürünün ise tescil süreci devam ediyor.

Yalıkavak Organik Tarım Bahçelerinde Yöresel Bodrum Lezzetlerinden Lokum Pilavı, Hardimya ve Likorinos (Kefal Dolması) workshopları düzenlenip tadımlar yapıldı. Lokum pilavını Habibe Danacı , Likorinos Berk BALBAY, Hardimya OSMAN ÖKSÜZ Tarafından yapılarak sunumu gerçekleştirildi.

Gastronomi turunda ise Milas Ekiztaş Köyü (yeni adı ile İkiztaş Köyü) ziyaret edildi. Medeniyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Cihan’ın da katılımıyla zeytin hasatı yapıldı. Köy pazarı gezilerek yöresel ürünler alışverişi yapıldı. Ayrıca katılımcılar köy düğünü, gelin alma merasimlerine iştirak ederek, yöresel lezzetlerle dolu düğün yemeğini tatma şansına sahip oldular.

Yerli Halkın özellikle kadınlarının yöresel kıyafetleri ve baş bağlama süsleri katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Lezzet Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği güzel ve başarılı bir organizasyon daha Gastronomi uzmanı Berk Balbay’ın Marmarina Saraylı Restaurant’da pişmemiş süt, balık ve et Workshopları ile yeni bir rota startı ile damaklarda ayrı bir tat bıraktı.

Coşanöz, organik tarıma çok önem veriyor. Doğanın giderek kirlenmesi, topraktan alınan ürünlerin kalitesizliği karşısında Marmarina işletmecisi, özellikle mekânında da organik tarım ürünleri kullanıyor. Özenle tespit edip, elleri ile seçtiği ürünlerin daha da çoğalması ve kullanım alanlarının genişletilmesi yönünde ortaya koyduğu çalışmalarına destek de buluyor.

Lezzet Dernekleri Federasyonu Bodrum Şubesi olarak Bodrum’daki doğal ürünlerin yok olmaması yönünde ele alınan etkinliği bu açıdan önemsiyoruz.

Doğayı korumak, sevmek ve doğal ürünlerin çoğalmasını sağlamak için ortaya konulan çalışmaların hedefine ulaşacağı görüşündeyiz. Bu iş gönül işidir, doğayı ve insanları sevip kucaklama işidir. Gülşen Coşanöz da bunu başarı ile yukarı basamaklara taşıyor. Görebildiğimiz kadarı ile yılmıyor, mücadele veriyor ve özellikle de Bodrum’a çok şeyler kazandırma yolunda çok olumlu adımlar atıyor.

İlki bu yıl yapılan Bodrum’ da Gastronomi ve Turizm'in canlanması ve coğrafi işaretli ürünlere dikkat çekmek için 13-15 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Panel, Workshop ve Gastronomi Turu etkinlikleri bize göre başarı ile sonuçlandı. Gelecek yıllar içinde bu etkinliklerin daha da ses getireceğini ve ilerleyen zaman içinde de uluslar arası boyutlara taşınabileceğini düşünüyoruz.

Emeği geçenleri yürekten kutluyoruz.