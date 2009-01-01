Barzani, Amerika ve İsrail’in sessizliği

Peşmergebaşı Barzani, tüm uyarılara kulak tıkayıp, Kuzey Irak’ta referandumu yaptıktan sonra bir de meydan okumuş ve “Herhangi bir grup Kerkük’ün durumunu güç kullanarak değiştirmeye çalışacaksa her bir Kürt’ün bunun için savaşa hazır olduğunu bilsin” demişti.

Ankara’nın uyarılarına bile neredeyse tehditkar tavır ve açıklamalarla yanıt gelmişti.

Ancak Irak Ordusu ile Haşdi Şabi’nin ortaklaşa operasyonunda bir gün içinde tüm elindeki avucundakileri bırakmak zorunda kalmıştı.

Kerkük’ün el değiştirmesinden sonra Kuzey Irak’daki durumun nasıl şekilleneceği konusunda çeşitli senaryolar üretiliyor. Amerika’nın Barzani’yi sattığı bile iddia ediliyor. Barzani’nin, Amerika ve İsrail’in bugünlerde sessiz kalması ise daha çeşitli yorumlara neden oluyor.

Aslına bakılacak olursa Barzani, bütün gücü ve desteği Amerika ve İsrail’den alıyordu. Ne oldu da birden bire bu destekler çekildi? Yoksa bu bir aldatmaca mı?

Kuzey Irak’ta Bağımsız bir Kürt Devleti’nin kurulması çalışmalarını yapan Amerika olmasına ve bunun da İsrail tarafından desteklenmesi rağmen bugünkü suskunluğun altında başka hesapların olabileceğini görür gibiyiz.

Eğer, Amerika bölgede İran’a karşı İsrail’in güvenliği açısından Kuzey Irak’ta Barzani’nin güçlü kalmasını ve kendi devletini kurmasını istiyorsa ve bunu da bugüne kadar desteklediyse bu projesinden vaz geçeceğini sanmıyoruz. Özetle, daha burada henüz her şey bitmiş sayılmaz.

Sonuç olarak bir durum değerlendirmesi yapılacak, suların durulması beklenecek ve daha sonra hamleler yapılacaktır. Bu konuda Türkiye’nin de çok dikkatli olması, yeni politikalarını da bunları hesap ederek yapması gerekecek. Kuzey Irak’taki durumu bugünkü şekli ile görüp havalanmamak gerekiyor. Bu topraklarda çok daha önemli değişikliklerin olabileceğini görmek gerekiyor.

Kuzey Irak, Barzani, Kerkük ve Amerika ile İsrail’in durumu tartışılıyor. Bu tartışmalara bazı uzmanlar ve bölgeyi iyi tanıyan komutanlar da katılıyor.

Hatta Barzani’nin Peşmergeleri ile Talabani’nin Peşmergelerinin yakında bir çatışma içine girebilecekleri bile söyleniyor. Kerkük’ün Irak Ordusu’na bırakılmasında her iki tarafın birbirini suçlaması da bu çatışmaların ayak sesleri olarak görülebilir. Çünkü Barzani ile Talabani’nin tarafları birbirini adeta “düşman “gibi görüyorlar.

Bütün bu gelişmeleri alt alta koyup değerlendirdiğimizde Kuzey Irak ve Kerkük’te yeni bazı olayların ve oynamaların olabileceğini de gözlerden uzak tutmamız gerekiyor.

Emekli Orgeneral Necati Özgen Paşa, yıllardır bölgede görev yaptı. Barzani’yi de Peşmergeleri de çok iyi tanıyor. Özgen Paşa, konu ile ilgili açıklamalarında Kuzey Irak’ta bundan sonra nelerin olabileceği konusuna ışık tutuyor. Barzani, Amerika ve İsrail’in sessizliğinin de yanlış anlaşılmaması gerektiğinin özellikle altını çiziyor. Kendisini dileyelim mi?

“Barzani’yle Talabani’nin partileri, adamları arasında kökten bir anlaşmazlık var. Aslında gizli düşman bunlar, birbirlerini hiç sevmezler. Ben içlerinde yaşadım ve bunları biz barıştırdık. Yani aralarında öyle bütünlük falan söz konusu değil. Zaten Barzani de bunu böyle bir işle düzeltmek istedi ama olmadı. Kaldı ki peşmergeyi o kadar da gözde büyütmesinler, Barzani’nin kuvvetinin eti ne budu ne olacak? Yani ‘Yok eğer gelirlerse bizde yapacağımızı biliriz’ falan bunlar boş laflar. Güçten korkarlar bunlar. ABD ve İsrail’e güvendi. Arkasında bir güç olmadan bu adam bu cesareti gösteremez. Yoksa Türkiye’ye o kadar geldi gitti durup dururken niye rest çeksin? Bir de kendisi devriliyordu, padişahlık elden gidiyordu ve madem arkamda böyle bir kuvvet var kendimi kurtarırım diye düşündü, tabii şu anda da tehlikede. Bu iki konudan dolayı bu işe başını koydu. Amerika, Barzani’yi niye satsın ki? Durum nedir tam bilemiyoruz. Yani İsrail ve ABD’nin tutum ve davranışları daha ortaya çıkmadı. ABD başkanının ‘Karışmıyoruz ama oradaki olanları tasvip etmiyoruz’ sözleri de başkalarının karışmasından duyulan rahatsızlık anlamında. Çünkü bu ABD’nin projesi ve kesinlikle Ortadoğu’da İsrail’in yanında böyle bir devlet isteniyor. Bu adamlar, ABD’liler bu işten vazgeçmezler. Yani şu anda Barzani tarafından konuşacak olursak, henüz her şey daha bitmiş değil. Evet, Barzani hata yaptı ama ABD ile İsrail desteğini çekmiş olamaz. Türkiye şu an için müdahale durumunda olmamalı. Ama eğer Türkmenlere gerek merkezi Irak’tan olsun gerek Barzani ya da Talabani peşmergeleri tarafından olsun bir zarar verilirse TSK derhal oraya müdahale etmek zorunda. Hava kuvvetleri olur, kara kuvvetleri olur, çünkü siyasi müdahale falan geçti artık.”