Muğla’nın güvenliği kelepçeden önce gelir

Muğla’yı hedef seçen ve özellikle tatil yörelerinde kanlı eylemler hazırlığı içine bulunan PKK’lı teröristlerin güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilmesini büyük bir başarı olarak görüyoruz. Terörle mücadelede millet olarak birlik ve bütünlük içinde hareket ederek başarılı olabileceğimize de inananlardanız.

Terör ve teröristlerle mücadelede “insanlık suçu” aranmaz. Çünkü teröristler insanları öldürmek, millet birlik ve bütünlüğünüz bozmak, için eğitilen ve eylem yapanlardır. Acımasız, insanlıktan nasibi almamış, özellikle de dış güçlerin maşalarıdır.

Muğla’da güvenlik güçlerimiz mücadelede başarılı olmamış olsalardı, bu ilimizin önemli bölgeleri yangın yerine çevrilecek, çok masum insan öldürülecek, teröristlerin moralleri yükselecekti. Böylesi bir başarıyı küçümsemek mümkün mü?

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete Seydikemer ilçesinde yakalanan terör örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda, teröristlerin kelepçelenme biçimi üzerine Mehmet Bekaroğlu’nun sosyal medya üzerinden “Terörist bile olsa ters kelepçe ile yüz üstü yatırmak insanlık suçudur” açıklamasına ve Sezgin Tanrıkulu’nun “Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak” şeklinde yaptıkları açıklamalara haklı olarak tepki göstererek, “Hemşerilerimizin güvenliği her şeyden daha önemlidir” demiştir.

Biz, AP Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete’nin bu duyarlılığını takdirle karşılıyoruz. Yukarıda da vurgulamaya çalıştığımız gibi terörle mücadelede “insanlık suçu” aramaya gerek yoktur. Bunu aramak, teröre ve teröristlere bir anlamda destek çıkmak anlamına gelir. Bunu da hangi partiden olursa olsun hiçbir siyasimize yakıştırmıyoruz.

İl Başkanı Kadem Mete’nin konu ile ilgil açıklamalarına birlikte göz atalım:

“Bilindiği üzere son günlerde bazı terör örgütleri mensuplarınca, huzurun ve kardeşliğin kadim şehri olan Muğla’mıza yönelik hain planlar yapılmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin başarılı ve zorlu çalışmaları neticesinde bu hain planlar amacına ulaşamadan engellenmekte, şehrimizin güvenliği onların azim ve gayretleriyle sağlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Seydikemer İlçemizde yapılan bir operasyonda gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin hainliklerini icra edemeden yakalanmaları, başta ilimizde yaşayan hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın içini ferahlatmış, yapılan operasyonda görev alan tüm görevlilerimiz ise takdir edilmişti. Fakat yine bu operasyon sonrasında, terör örgütü mensuplarının yakalandığı sırada çekilen fotoğraflar, onların canlı bomba olmaları şüphesi ile emniyet güçlerimizin aldığı tedbirler birilerini rahatsız etmiş olmalı ki Sosyal medya hesaplarından CHP’li vekil Bekaroğlu “Terörist bile olsa ters kelepçe yüz üstü yatırmak insanlık suçudur” derken bir başka CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu aynı teröristler için “Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak” açıklamasında bulunmuştur. Aslında çok da yabancı olmadığımız bu açıklama bizleri derinden yaralamış, en az bizim kadar terörle mücadelede canları pahasına görev alan güvenlik güçlerimizi de hayal kırıklığına uğratmıştır. Milletin vekilinden teröre ve teröriste değil milletine ve milletinin güvenlik gücüne sahip çıkması beklenirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete’nin konu ile ilgili açıklamaları bu kadarla sınırlı değil. Mete “İnsan hakları konusunda duyarlılıkları ile açıklamalar yapan kişileri yetim kalan onca yavrumuzun, eşini genç yaşta toprağa veren kadınlarımızın, gözyaşlarını içine akıtan babalarımızın ve yüreğinde korla yaşam mücadelesi veren annelerimizin haklarını da savunmaya davet ediyorum” diyor. Daha sonra da şunları söylüyor:

“Daha önce de etkisiz hale getirilen teröristleri “Piknik yapıyorlardı” diye savunan, “Silahalar kullanılmasın” diye açıklamalar yapan CHP’li vekillerin bu durumu bizleri şaşırtmamış fakat Merhum Akif’in “Şuheda fışkıracak toprağı sıksan şuheda” diye tarif ettiği ve her karışının şehit kanı ile sulandığı bu topraklarda yaşayan aziz milletimizi ciddi mana da rahatsız etmiştir. Rahatsız oldukları terörist fotoğraflarından ziyade, kendilerini şehit cenazelerinde babasının tabutuna sarılan çocukların, mezar başında toprağı avuçlayıp hıçkıra hıçkıra ağlayan annelerin fotoğraflarına da zaman ayırmalarını isterim. Terörle mücadelede görev alan tüm güvenlik görevlilerimize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Özellikle Muğla’mız da yapılan başarılı operasyon sonucu hainleri kıskıvrak yakalayarak vatandaşlarımızın yüreğine su serpen görevlilerimizi tebrik ediyorum. Malum açıklamaları yapan, hangi kaygı ve düşünce ile hareket ettiklerini bir türlü anlayamadığımız, CHP milletvekillerine şunu ifade etmeliyiz ki; Muğlalı hemşerilerimizin güvenliği teröristlerin kelepçelerinden çok daha önemlidir. Bizi mutlu eden bu başarılı operasyonlar, güvenlik güçlerimizin çalışmaları ve milletimizin desteği ile onları üzmeye devam edecektir. Bu düşüncelerle tüm şehitlerimize rahmet dilerken CHP milletvekillerini de başta Muğlalı vatandaşlarımız olmak üzere kamuoyunun vicdanına havale ediyorum.”

Özetleyecek olursak, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete’nin teröre karşı gösterdiği bu duyarlılığın diğerlerine de örnek olmasını diliyoruz. Terörle mücadelede başarı, birlikte elele, omuz omuza olmamızla başarıya ulaşır. Mete’nin açıklamaları bir noktada bunun doğruluğunu da gösteriyor.