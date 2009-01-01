Kartlar açılıyor

Türk ve Türkiye düşmanı Barzani ile gerçekler açık biçimde ortaya çıktı. Bugüne kadar perde arkasında olanlar da yüzlerini artık saklamıyor. Amerika ve Batı’nın perde arkasında desteklediği Bağımsız Kürt Devleti konusunda şimdi hemen herkes eteklerindeki taşları dökmeye başladı. Daha açık ifade ile kartlar açılmaya başladı.

Amerika’dan sonra İsrail de Kuzey Irak’ta bağımsız Kürt Devleti’nin kurulması için destek verdiğini ve bunun kendilerinin bölgedeki güvenliği açısından önemli olduğunu açıkladı. Batı ise zaten Amerika’nın izinden gidiyor. Rusya’nın bu konudaki tutum ve davranışlarını da uzun zamandır gözlemliyoruz.

Daha önce de Ortadoğu’da bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına destek veren İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, ABD’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 25 Eylül’de yapılacak bağımsızlık referandumunu desteklemesi gerektiğini söyledi. Şaked, katıldığı bir konferansta, İsrail’in Irak Kürtleri’nin bağımsızlığını desteklediğini yineledi.

İsrailli Bakan’ın aynı zamanda Filistinliler için ırkçı ifadeler kullanması ve tam bir Filistin düşmanı olduğunu da daha önceki hareketlerinde görmüştük. Şimdi kısaca buna da göz atalım:

Saked geçtiğimiz yaz İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında Filistinliler için kullandığı ırkçı ifadelerle gündeme gelmişti. Saked, Facebook hesabından Netanyahu’nun eski danışmanı Uri Elitzur’un yazdığı bir metni paylaşmıştı. Söz konusu metinde “Her teröristin arkasında onlarca erkek ve kadın var. Onların hepsi düşman savaşçı ve onların kanı ellerimizde olmalı. Bu onları çiçekler ve öpücüklerle cehenneme gönderen şehitlerin anneleri için de geçerli. Oğullarının yolunda gitmeliler. Onların yılanları yetiştirdikleri evleri de yıkılmalı. Yoksa daha fazla küçük yılanlar oralarda yetişecek” ifadeleri geçiyordu.

Şimdi şu noktaya dikkat:

Irak’ın işgalinden sonra Kuzey Irak’a yerleşen çeşitli yardım kuruluşları adı altında İsrail uzmanları bugüne kadar Barzani’yi yönlendirdi. Peşmergelerin düzenli bir orduya dönüşmesi için eğitim verdi. Bu süre içinde Barzani birkaç kez İsrail’i ziyaret etti.

Hatta bazı Ortadoğu uzmanları Barzani’nin kökeninin Yahudiliğe dayandığını, İsrail ile olan bağlarının güçlü olduğunu da açıklamaları ve yazıları ile duyurdu.

Bölgedeki gelişmeleri iyi okuduğumuzda ortaya çıkan gerçeği daha net görebiliriz:

Kuzey Irak’ta kurulmasına çalışılan Bağımsız Kürt Devleti ile İsrail’in büyümesinin önü açılacak. Bu uydu devlet İran’ın önüne set çekmiş olacak. Bütün olay, İsrail’in güvenliği ve yayılmacılığı üzerine kuruluyor.

Nitekim, bugüne kadar sessiz kalan ve sinsice oyunlar içinde bulunan İsrail, şimdi sesini yükseltmeye başladı. Elindeki kartları açıyor. Sadece İsrail Aadelet Bakanı Şaked değil, bazı İsrailli üst düzey askerler de “Kuzey Irak’ta Kürlerin bağımsızlığını destekliyoruz. Bu, onların hakkıdır” diyor.

Görebildiğimiz kadarı ile bölgede koşullar oluşturuldu. Direksiyonda da İsrail’in başrol oyuncusu olduğunu görmüş olduk.

ABD Başkanı Trump, göreve gelir gelmez, ilk olarak İsrail’e gitmiş, yaptığı açıklamada da “Bizim için hiçbir müttefikimiz İsrail kadar önemli değildir. İsrail’in güvenliğini her zaman ön planda tutuyoruz” demişti.

Sözü uzatmanın bir anlamı yok.

Kuzey Irak’taki oluşumun arkasındaki mimarın şimdi açıkça İsrail olduğu görülüyor. Eğer, beklenen proje gerçekleşmiş olursa yanı başımızda İsrail ile de komşu haline gelmiş olacağız.

Daha önce konu ile ilgili yazdığımız yazılarda buna çok değinmiştik. Uyarılarımız da olmuştu. İsrailli uzmanların Kuzey Irak’ta çöreklendiğini, Barzani’yi yönlendirdiğini sadece biz değil, birçok Ortadoğu uzmanı ve gazeteci de açıklamaları ve yazıları ile ortaya koymuşlardı.

Geç de olsa bundan sonra atacağımız adımlar önemlidir.

Sanki tüm olup-bitenleri kabullenmiş görüntüsü veriyoruz. Yapılan açıklamaların ve tepkilerin sonucu değiştirmeyeceğini de görür gibiyiz. Daha olumlu, cesur ve caydırıcı adımlar atılabilir mi? Bunu da ilerleyen zaman içinde bekleyip birlikte göreceğiz.

Barzani’nin ısrarı ve meydan okumalarının da arkasında dış güçlerin varlığını hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Ne var ki bölgede çok tehlikeli gelişmeler bizi bekliyor.