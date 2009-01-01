Temenni etmekle turist gelir mi

Geçenlerde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çin’e gitti, bir dizi görüşmelerde bulundu. Pekin’de Çin Kültür Bakanı Luo Şugang ile de bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada “Yıllık bize gelen Çinli turist 200 bin kişi. Bunun ilk etapta 1 milyona çıkmasını istiyor ve bekliyoruz” dedi.

Burada hemen şu noktayı belirtelim:

Çin’deki görüşmelerde Türkiye’den Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Sinoloji Bölüm Başkanı Profesörü Bülent Okay Bakan Kurtulmuş’un tercümanlığını yaptı.. Okay Hoca, mükemmel Çincesi ile bir Çinli gibi rahatça konuşabiliyor. Hatta kendi deyimi ile “Bir Çinli benim konuşmamı Çini dışında birinin konuşması gibi algılamıyor. Bir Çinli gibi aksamları mükemmel biçimde telaffuz edebiliyorum” diyor.

Gelecek yıl, 2018 de Çin’de “Türkiye Turizm Yılı” kutlanacak.

Aslına bakılacak olursa Türkiye’nin tanıtımı açısından bu çok önemli fırsattır. Eğer Türkiye, gerektiği gibi bir tanıtım çalışması yapar, Çinli turizm şirketleri ile anlaşmalara imza atabilirse Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı Bakan’ın söylediği gibi 1 milyon değil, daha da önemli rakamlara çıkabilir.

Bakan Kurulmuş, Türkiye’ye daha çok Çinli turistin gelmesini temenni ediyor ama, temenni etmekle turist gelmiyor ki.

Her yıl yurt dışında tatilin geçiren Çinli turistler geçen yıl Yunanistan ve adlarına 7 milyonun üzerinde çıkartma yaptı. Bu turistlerin önemli bölümünün de enginlerden oluştuğu ve çok para harcadıkları biliniyor.

Çin ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek için güçlü bir irade olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Turizm alanında iş birliklerimizi güçlendirmeliyiz. Bütün bu iş birliklerini güçlendirecek yumuşak güç, kültür ve turizm alanıdır. Çin'de gelecek yılın 'Türkiye Turizm Yılı' olarak ilan edilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli projesidir." diye konuştu.

Bu yıl sonunda 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Kurtulmuş, "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz. Özellikle Çin ve Türkiye turizm operatörleri arasındaki iş birliğinin artırılmasını istiyoruz. Türkiye’deki Konfüçyüs Enstitüsü ve Çin'deki Yunus Emre Enstitüsü iki ülke arasındaki hatları yakınlaştırma açısından iyi bir fırsat. Türkiye ve Çin arasında ilişkilerin başta enerji, ulaşım, kültür ve turizm olmak üzere her alanda gelişeceğini düşündüklerini ve bu konuda kararlılık gösterdiklerini ifade ederek "Ümit ederim ki bu ziyaretimiz de kültürel alandaki iş birliğimiz konusunda önemli katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Demek ki, yanı başımızdaki Yunanistan’a bu kadar çok turist geldiğine göre, bize neden gelmiyor, bunu araştırmak, bulmak, çözmek gerekiyor. Burada bir yanlışlığın var olduğunu görmekteyiz. Bu da sayın Bakan’ın işi olmalıdır.

Bakın ortada çok önemli bir kültür olayı var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği "Türk-Çin Üniversitesi"nin kurulmasının büyük önem taşıdığını biliyoruz. İki Bakan bu konuyu da masaya yatırdı. Bu üniversitenin hayata geçirilmesi ile Türkiye’nin çok daha iyi tanıtımı gerçekleşecektir. Sözde ve temennilerde kalmamasını diliyoruz.

Türk ile Çin Bakan arasında yapılan görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş’un şu sözlerinin de altını çizmek istiyoruz:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilere ayrı bir önem veriyor. Türkiye ve Çin, birisi Asya'nın doğusunda birisi Asya'nın en batısında Avrupa kapısında iki değerli ülkedir. Her iki ülkenin de çok zengin ve derin tarihi ve kültürel birikimi var. Çin 5 bin yıllık devlet geleneğine sahip olan bir büyük ülke. Türkiye de binlerce yıllık devlet geleneği olan çok zengin ve farklı kültürleri bir arada barındıran bir ülke. Mesafelerin uzak olmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti ile dostane ilişkileri artırmak konusunda daha yakın ilişkiler kuruyoruz.

Şimdi de Çinli Bakan Luo’nun açıklamalarına göz atalım:

Topkapı Sarayı’nda sergilenen porselenleri incelediğini kaydeden Luo, "Çin porselen ülkesi olarak bilinir ancak ben Topkapı’da sergilenen eserleri Çin’de bile görmedim. Bu eserlerin İpek Yolu’nun izdüşümü olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Luo, gelecek yıl "Türkiye Yılı" olması dolayısıyla büyük bir etkinlik yapacaklarını belirtti.

Toplantı sonrasında Pekin’deki tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Kurtulmuş, Pekin’deki temasları kapsamında gazeteciler ve Çinli tur operatörleriyle bir araya gelerek çeşitli konularda görüş alış-verişinde bulundu.