Türkiye hedef haline getirildi

Bizi takip eden okurlarımız anımsayacaklardır. Barzani ile ilgili yazdığımız yazılarda Peşmergebaşı için “Türk ve Türkiye düşmanı” demiştik. “Fırsat bulunca düşmanlığını ortaya koymaktan çekinmez. PKK ile de işbirliği yapıyor” diye de eklemiştik.

Barzani’nin Türkiye’ye yaptığı seyahatlerde ayaklarının altına kırmızı halıların serilmesine de şiddetle karşı çıkanlardanız. Nitekim, bugün gelinen noktaya baktığımızda Barzani’nin gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıktığını da görmekteyiz.

İsrail destekli Amerika’yı arkasına alan Barzani şimdi Türkiye’ye de meydan okuyor. Özellikle Kerkük’ün bir Kürt kenti olduğunu söyleyip “Kerkük için savaşırız, Türkiye biz karışamaz” diyor.

Amerika’nın PKK/PYD’ye silahlı destek vermesi ile Barzani’nin daha da şımarmış olduğunu gözlemliyoruz. Daha düne kadar Barzani için “Müttefikimiz” diyenler şimdi “Barzani’yi durdurun” çağrısı yapıyor. Türkiye’nin terör örgütlerinde “hedef” haline getirildiğini de söylemeden geçmeyelim.

ABD, artık açıktan DEAŞ'la mücadele adı altında Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'yi gelişmiş silahlarla donatmaya devam ediyor. Trump yönetimi, 70 TIR dolusu askeri malzeme ve silahı da Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına teslim etti. Ortadoğu uzmanları ve gözlemciler “ABD, adeta 51. eyaleti olarak Suriye'nin kuzeyini gözüne kestirmiş durumda” açıklamasını yapıyor.

Bu açıklamaları biraz açalım:

ABD, 51. eyaleti olarak Suriye'nin kuzeyini belirledi. Çünkü, ABD’nin Spuriye’nin kuzeyine sevk ettiği askeri malzeme ve cephane 50 eyaletin çoğundaki askeri malzeme ve cephaneden daha fazla. DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ABD’nin Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları artarak sürüyor. PKK/PYD'yi silahlandırmayı aksatmayan Trump yönetimi, 70 tır dolusu gelişmiş silahı, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına iletti. Cephaneyi taşıyan 70 tır, Irak sınırındaki Simelka kapısından gündüz saatlerinde geçerek örgütün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'ye girdi. Haseke'ye gelen konvoyda, TIR’ların açık kasalarına yüklü, brandalarla örtülmüş ancak kenarları ve arkalarından kısmen görülen askeri araçlar bulunduğu dikkati çekti. TIR’ların üzerindeki toplam 30 askeri aracın 21'i Anadolu Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi. Akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu konvoydaki diğer tırların tümüyle brandalı olması nedeniyle içlerindeki malzemeler görülemedi. Nakliyatlar gece yapılıyor Haziran ayı başlarında ABD'nin PKK/PYD'ye silah ve diğer askeri yardımları görüntülenip haberleştirmeye başlanmasından bir süre sonra cephane sevkıyatı gece saatlerinde brandalı tırlarla yapılmaya başlanmıştı. Diğer taraftan 13,17 ve 21 Ağustos ile 3 Eylül tarihlerinde gece saatlerinde brandalı toplam 330 tırla Irak'tan PKK/PYD kontrolündeki Haseke'ye gerçekleştirilen sevkiyatlar görüntülenmiş ancak ne tür yardımlar gönderildiği anlaşılamamıştı. Sevkiyat 1412'e tıra ulaştı Bundan önce ise 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95, 17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, 31 Temmuz'da 100 ve 7 Ağustosta 112 olmak üzere 1021 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı. Tırların bir bölümündeki askeri araç ve gereçler yine görüntülere yansımıştı. Böylece Haziran ayı başından bu yana ABD tarafından yapıldığı ve içlerinde bazı silahlar ile askeri araç gereçlerin de bulunduğu bilinen toplam bin 421 tır, DAEŞ'e karşı mücadele bahanesiyle PKK/PYD'ye yardım ulaştırılmış oldu.

Şimdi de verilen silahların neleri kapsadığına göz atalım:

Terör örgütüne verilen silahlar ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan edinilen belgeye göre, Suriye'de PKK/PYD'nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor. Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu, 100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor. Terör örgütü PKK/PYD'nin ABD desteğiyle sürdürdüğü Rakka operasyonu 6 Haziran'da başlamıştı. PKK/PYD, Cumartesi sabah saatlerinde ise DEAŞ işgalindeki Deyrizor'u ele geçirmek için harekete geçmişti. Esad birlikleri de petrol zengini söz konusu kenti almak için Rusya desteğinde geçtiğimiz hafta önemli kazanımlar elde etmişti.

Bu gelişmeleri alt alta koyup değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tablo şudur:

Amerika artık açık oynuyor ve gerçek niyetini de ortaya koyuyor. Bu saatten sonra Amerika için “müttefikimiz”, “Bölgedeki stratejik ortağımız”, ya da “dostumuz” diyebilir miyiz?