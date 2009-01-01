Akşener cephesi kıpır kıpır

Necdet Sivaslı

Meral Akşener, yeni partisini kurarak siyaset alanındaki mücadelesine başlayacak. Koray Aydın’ın da MHP’den istifa ederek Akşener cephesine katılmış olması ile Akşener’in kuracağı partinin güç kazandığını söyleyebiliriz.

Yeni partinin Ekim ayında, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Savaşını başlattığı Samsun’da kuruluşunu duyurması yapılacak. Bu konuda yoğun bir çalışmanın yapıldığını gözlemliyoruz.

Şimdi yanıt aranan sorulara gelelim:

1-Parti % 10 barajını aşabilir mi? Ya da sağ kanatta iktidara alternatif haline gelebilir mi?

2- Akşener, 2019’da yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın rakibi olup, zorlayabilir mi?

3-Yeni parti AK Parti tabanından oy koparabilir mi?

Kurulacak partinin merkez oylara talip olacağı daha önce açıklanmıştı. MHP tabanından ve CHP’den umudunu kesenlerden alınabilecek oyların % 10 barajını aşabileceği hesaplanıyor.

Koray Aydın, yaptığı açıklamada “Akşener Cumhurbaşkanlığına aday olacak” demişti. Akşener, eğer kurulacak partide taban oluşturabilirse bu konuda Erdoğan’ı zorlayabilecek isimler içinde öne çıkabilir.

Asıl önemli olan Akşener’in partisinin AK Parti tabanından oy alıp alamayacağıdır. Bu konuda Akşener’in önünün tıkanabileceği mesajları geliyor.

AK Parti’den ve partiye gönül vermiş olanların önemli bir bölümü FETÖ’cü olarak kadro dışında kaldı, küstürüldü. Bu kesim yeni kurulacak parti bünyesinde Akşener’e destek için güç birliği içine girebilir.

Bu durumda adı geçenlerin FETÖ’cülükle suçlanarak haklarında yeni soruşturmaların açılması gündeme gelirse bu Akşener’i de sıkıntıya sokabilir.

Büyükşehirlerdeki (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,Bursa gibi) bazı AK Partililerin Akşener’in partisine oy verebileceklerinin de hesapları yapılıyor

Böyle bir baskının olabileceği AK Parti cephesinden yapılan açıklamalarla açık biçimde görülüyor.

Bu durumda yeni partinin MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en sıkıntılı anlarında stratejik destek veriyor olmasına tepki gösteren MHP’lilerin, özellikle Kürt meselesindeki katı Türk milliyetçisi duruşuyla belki kırsal kesimde sınırlı miktarda CHP seçmeninin dikkatini çekerek bu partiye destek vermeleri bekleniyor.

Zaten bu konuda yapılan ön çalışmalarda da adı geçen kesimlerin yeni partiye destek vermeye hazır oldukları söyleniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi’nden daha önce ayrılan, Bahçeli’ye tepki gösteren ve bugünlerde de toplu istifalarla dikkat çeken kesimlerin de buluşma noktasının yeni kurulacak parti olacağı söyleniyor.

Akşener’in parti kademelerinde özellikle kadınlara ağırlık vererek bu konuda çok daha olumlu bir adımı atabileceğine de dikkat çekiliyor. Merkez sağ siyasette öne çıkmış, daha genç, dinamik, eğitimli isimlere, liderin yanında duracak parti kademelerinde de daha çok kadın siyasetçiye ihtiyaç duyulacağı da kurmaylarca defalarca dile getirilmişti.

Eğerek Akşener, yeni partisinin vitrinini güçlendirir, yeni katılımları sağlar, söylemleri ile kitlelere umut verebilecek konuma gelebilirse. Özelikle kadın seçmenlerden de alabileceği de hesaplanan oylarla siyasi arenada merkez sağda alternatif bir parti konuma gelebilir.