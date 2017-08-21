Bodrum’da deprem tehlikesi kalmadı

Necdet Sivaslı

Bodrum’da meydana gelen ve uzun süre konuşulan 7 şiddetindeki depremden sonra yapılan tartışmalara deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan son noktayı koydu. Ercan, yaptığı açıklamada “Hiç kimse tatilini bırakıp Bodrum’dan gitmesin, artık deprem tehlikesi kalmadı. Bundan sonra en fazla 5 şiddetinde deprem meydana gelir ama bu da yıkıcı olmaz” dedi.

Bodrum’da deprem tehlikesinin kalmadığını, artçı sarsıntıların iki ay devam edebileceğine de dikkat çeken Ercan ve birlikte çalıştığı ekip, deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalarda bölgede yeni fay kırıkları tespit ettiklerini de söylediler.

Burada hemen bir parantez açalım:

Artık Bodrum üzerinde oynanmasın. İstanbul başta olmak üzere büyük deprem riski taşıyan yerleşim birimlerine yönelik önlem alıcı çalışmalar yapılsın. Çok daha sıkıntı yaşanabilecek deprem riski taşıyan bölgelerimiz var. Acaba buralarda gereken önlemler alınabiliyor mu? Bizce artık bu noktalara yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.

Bodrum’da yoğun olarak depremlerin meydana geldiği Karaada açıklarında denizden ve Pınarlıbelen, Yalıçiftlik ve Kızılağaç Mahallellerinde karadan üç gündür araştırma ve inceleme yapan deprem uzmanları Prof. Dr. Ahmet Ercan, Dr. Berkant Ecevitoğlu ve Yrd. Doç Dr. Emrah Pekkan çalışmalarını tamamladı.

Sami Bey Teknesi ile denize açılarak Karaada ile İstanköy adası arasındaki bölgede denizden inceleme yapan bilim adamları bugün İstanbul’a dönerken basın mensuplarına açıklamada bulundu. Dr. Berkant Ecevitoğlu, Bodrum’daki depremleri 2013 yılının aralık ayından beri izlediklerini belirterek teoriyi bilseler de araziye veya denize çıkıp görmeyi tercih ettiklerini vurguladı.

Bodrum’da şiddetli bir deprem beklemediklerinin altını çizen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan artçı depremlerin 2 ay daha devam edeceğini açıkladı. Yeni fay kırıkları tespit ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Ercan şöyle dedi:

"Bodrum’da büyüklüğü 5 civarında deprem olabilir ama korkulacak bir durum yok. 6.7’den daha büyük bir deprem beklemiyoruz. Kimse masa başında oturarak ahkam kesmesin. Gelsin bölgede inceleme yapsın, öyle konuşsun. Ben de Bodrum depremlerini 2007 yılından bu yana izliyorum. Sonuçta Bodrum depremi beklenen bir depremdi. Bilinen fay hattı beklenen en büyük depremini yarattı"

Ercan, kendi imkânlarıyla bölgeye gelerek incelemeleri sürdürdüklerini söyledi. Denizde yürüttükleri çalışmalarda yeni kırıklar tespit ettiklerini anlatan Prof. Dr. Ercan’ın konu hakkında söyledikleri de şöyle:

"Bodrum’da 60’dan fazla binada yıkım vardı. Özellikle Yalıçiftlik’te göçen evler, camiler ve sarnıçları fotoğrafladık. Yeni gördüğümüz kırığı Orak Adası yanında olduğu için ’Oraklar kırığı’ diye adlandırdık. Orak Adası’ndan geçen bu kırık Karaada’nın arkasına kadar geliyor. Oradaki kırıkların hepsi hareketliydi. Bu devinen kırıklar doğrultusunda olan evler de yıkıldı. Bodrum’da biz sadece İstanköy’de hasar var diye biliyorduk. Oysa Bodrum’da da hasarın olduğunu yerinde gördük. Ama bundan sonra büyük bir deprem beklemiyorum, 5.5’a varan artçı depremler olacaktır. Herkes ağzından çıkan lafa dikkat etsin, özellikle depremciler için söylüyorum. Bundan sonra yaşanacak depremlerin hiçbiri yıkıcı olmayacaktır. Bölge halkı rahat olsun, en fazla iki ay daha artçılar olur. Yani kimsenin tatilini bırakıp gitmesine gerek yok.”

Açık söylemek gerekirse yaşanan deprem nedeni ile çeşitli çevrelerce yapılan açıklamalar Bodrum turizmine çok büyük zararlar verdi. Uzmanların bu rahatlatan açıklamalarının Bodrum için hayırlı olabileceğini söylemeliyiz.

Sın günlerde sosyal medyada kulaktan dolma haberleri abartarak ve insanları korkutarak gerçek dışı yansımaları paylaşmanın da son derece zarar verici olduğunun altını çizelim.

Özellikle otellerin deprem nedeni ile büyük zarar gördüğü Bodrum’da, Kurban Bayramı’nın 10 gün uzatılması ile sektörün de nefes alabileceğine dikkat çekiliyor.

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