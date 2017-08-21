Kafkaslarda bir yudum Türk çayı

Necdet Sivaslı

Türk çayının tanıtımı için yıllardır yoğun bir çalışma yapan ÇAYKUR, geçtiğimiz yıllarda Balkanlar’da Türk çayının tanıtımını yapmış, büyük ilgi görmüştü.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) işbirliği ile gerçekleştirilen Türk çayının tanıtımı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bugünlerde de yoğun biçimde yapılıyor. Tanıtımın son durağı dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Başkenti Bakü oldu.

Eko Avrasya, her zaman olduğu gibi yine Türkiye’nin tanıtımında önemli rol oynuyor. Kurumun Başkanı Hikmet Eren ve kadrosu, özellikle Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesinde büyük katkı sağlıyor.

Eko Avrasya Başkanı Hikmet Eren, yaptığı açıklamalarda “Daha önce Türk çayının tanıtımını Balkanlar’da yapmış ve büyük beğeni almıştık. Şimdiki hedefimiz ise Kafkaslar ve bunun ilk durağı da kardeş ülke Azerbaycan oldu. Bundan sonra Kafkaslar’daki diğer Türk coğrafyasını da kapsayacak projelerde Dernek olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışacağız” diyor.

Bu arada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynayan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva’dan da söz etmeden geçmeyeceğiz. Paşeyeva her zaman olduğu gibi bu etkinliğin gerçekleşmesinde de büyük çaba göstermiş ve Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk köprülerinin güçlenmesinde rol oynamıştır. Etkinliğin açılış programına katılan Paşayeva burada yaptığı konuşmada da çayın, Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaparak Türk çayının kalitesinden övgü ile söz etmiştir.

Hiç kuşkusuz burada önemli olan sadece çayın tanıtımı değil, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin de yükseltilmesi için yapılan çalışmalardır. Çayın tanıtımı etkinliği bu ticaret hacminin yükseltilmesinde de mutlaka etkili olacaktır.

ÇAYKUR tarafından Bakü’de gerçekleştirilen ve Eko Avrasya tarafından desteklenen “Kafkaslarda bir yudum çay” etkinliği ile ilgili gelişmelere de kısaca göz atalım:

ÇAYKUR, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya), Uluslararası Avrasya Araştırmalar Merkezi ve Okuklu Holding tarafından gerçekleştirilen ‘Kafkaslarda Bir Yudum Çay’ projesi kapsamında, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk Çayı ikram edildi.

ÇAYKUR’un küresel büyüme hedefleri için tanıtım ve pazarlama çalışmaları son hızla devam ediyor. Türk çayının Kafkasya bölgesinde tanıtıldığı ‘Kafkaslarda Bir Yudum Çay’ projesinin bir diğer durağı Bakü oldu.

Şehrin en önemli meydanlarından Gençlik Meydan’ında gerçekleştirilen organizasyonun açılışına Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Ankara / Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ÇAYKUR İhracat Müdürü Miraç Mollamehmetoğlu, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker, Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Okuklu, yerel yöneticiler ve STK temsilcileri katıldı.

Binlerce misafire Türk çayı dağıtıldığı etkinlikte açılış konuşması yapan ÇAYKUR İhracat Müdürü Miraç Mollamehmetoğlu, “Kardeş ülke Azerbaycan’da olmaktan son derece mutluyuz. ÇAYKUR’nun küresel büyüme vizyonunda dost ve kardeş ülkelerin önemli bir yeri var. Azerbaycan da bu kapsamda bizim büyümek istediğimiz önemli bir pazar” dedi ve devam etti: “Azerbaycanlı kardeşlerimiz için çay hayatın bir parçası ve eşsiz lezzetiyle Türk çayı Azerbaycanlı kardeşlerimizin damaklarını daha çok tatlandıracak. Çay, aynı kültürü paylaşan iki toplumun ortak paydası olmaya devam edecek” diye konuştu.

Programın açılış törenine katılan Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, ’’Türk kültürünün vazgeçilmez bir unsuru olan çay, hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Bu tür organizasyonlar kardeş iki devletin yakınlaşmasına ve karşılıklı ilişkilerin devam etmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu güzel organizasyonun hazırlanmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Etkinliğin gerçekleşmesinde büyük katkı sağlayan Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Okuklu, “Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve ticaret hacminin 15 milyar dolar seviyesine ulaşması için atılan her adıma büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin ihracat potansiyeline büyük katkı sağlayan çay sektörünün, Azerbaycan’da da büyümesini hedefliyoruz” dedi.

Her zaman olduğu gibi Azerbaycan’daki Türk çayınının tanıtımında da büyük rol oynayan ve Türkiye ile Türk coğrafyası arasında önemli bir köprü olan Eko Avrasya,bundan sonra ÇAYKUR tarafından yapılacak olan Türk çayının tanıtımında da diğer Türk devletlerinde etkinliğini sürdürecek.

Dernek Başkanı Hikmet Eren, bunun dışında Eko Avrasya’nın daha önemli projelerinin de olduğunu söylüyor. Eren, “Bir dizi tanıtım programımız olacak. Hedefimiz Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ilişkilerin sağlam zemine oturtulmasıdır. Eko Avrasya olarak bunun bilincindeyiz. Üzerimize düşen görevleri de yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyor.

Çalışmalarını büyük takdir ve beğeni ile izlediğimiz Eko Avrasya’nın çalışmalarını sütunlarımızdan yanıstmaya devam edeceğiz.

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