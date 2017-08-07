Beklenen turist neden gelmiyor

Turizm sektörü, bugünlerde halen umutlu. Yurt dışından “son dakika” rezervasyonları bekliyor. Yurt dışından turist gelmeyince de iç turizme yüzler dönüldü. Ancak, öyle görünüyor ki bundan da sonuç alınamıyor. “Kurban Bayramı tatili uzar, sezon bir ay daha devam ederse bir şeyler olabilir” bekleyişi sürüyor. Yurt dışından beklenen turistin neden gelmediğini daha önceki yazılarımızda sizlerle paylaşmıştık. Bugün kısaca bunlara yeniden değinelim: AB üyesi ülkeleri “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısı yapıyor. Gazeteler, televizyonlar “Türkiye’de can güvenliği yok. OHAL ile yönetiliyor, güvenli ülke konumundan uzak” yayını yapıyor.

AB ülkelerindeki sigorta şirketleri “Türkiye’ye gitmek isteyenlere sigorta yapmıyoruz” diyor.

AB üyesi ülkeleri, kendi aralarındaki ekonomik sıkıntı içinde olan ülkelere vatandaşlarını yönlendirerek dayanışma sergiliyor.

Özetle, Türkiye’ye karşı cephe oluşturulmuş durumda. Türkiye savaşın ve terörün ortasında bir Ortadoğu ülkesi konumunda gösterilmeye çalışılıyor. İmajımız kötüleniyor. Bu konuda daha etkili çalışma yapmak durumundayız. Ayrıca kendimizi de sorgulayıp “Nerelerde hata yapıyoruz?” konusunu enine boyuna tartışmalıyız.

Görebildiğimiz kadarı ile iyi niyetli çaba ve çağrılarımıza da karşılık bulamıyoruz. Sıkıntılarımız da katlanarak sürüyor.

Geçenlerde Milliyet Gazetesi’nde arkadaşımız Mehmet Tezkan “Yasaklı ülkeye neden gelsin?” başlığı altında bir yazı yayınladı. Tezkan, yazısının alt bölümünde de turizm konusunu ele almış. Konumuz içinde olduğu için arkadaşımızın yazısının bu bölümünü sizlerle paylaşıyoruz:

“Sadece uluslararası yatırımcı değil, turist de gelmiyor.. Üç kuruşa oda satıyoruz.. Yunanistan’ın üç yıldızlı otelinin üçte biri fiyatına beş yıldızlı oda veriyoruz..

Çark dönsün diye..

Rakamlara bakıp aldanmayın, bıraktıkları dövize bakın..

Rusya ve Almanya’dan alt gelir grubundaki kişiler geliyor.. Çünkü Avrupa’nın en ucuz ülkesiyiz..

Üçüncü sırada hangi ülke var?

İlk altı ayda 1 milyon 73 bin kişiyle Gürcistan..

Gürcistan’ın kendine bakacak gücü yok.. Gürcistan’dan gelen turist mi bizi ihya edecek.. Ucuza mal alıp dönüyorlar..

***

Batı’dan paralı turist gelmesi lazım..

Bir ara Ege kıyılarında Fransızlar vardı, İngilizler vardı, İtalyanlar vardı, İrlandalılar vardı, kuzey ülkelerinden gelenler vardı..

Şimdi hiçbiri yok..

Bir ara ev almışlardı.. Sattılar, satamayan da gelmiyor..

Satmayı bekliyor..

Niye?

***

Oturup düşünmeliyiz..

İmajımız niye kötü.. Nerede hata yaptık.. Nerede hata yapıyoruz..

Ekonomi Bakanı; ‘Gelin, aklınıza gelen ne varsa konuşalım’ diye çağrı yaptı..

Çok doğru yaptı..

Oturup konuşmanın tam zamanı..”

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