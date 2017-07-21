“Türkiye’ye gelen turist para harcamıyor…”

Necdet Sivaslı

Önümüzde bir istatistik sonucu var. Türkiye'ye gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.55 artış olduğunu bu istatistik sonucunda öğreniyoruz. Türkiye'ye yılın aynı döneminde toplam 8 milyon 762 bin 509 turist gelmiş. En çok turist gönderen ilk 5 ülkenin Rusya, Gürcistan, Almanya, İran ve Bulgaristan olduğu da aynı sonuçlarda yer alıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, daha önce yaptığı açıklamada içinde bulunduğumuz sezondan umutlu olduğunu söylemişti. Şimdi ise, umutlar son dakika satışlarına bağlanmış.

Ayık, 2017'nin ikinci yarısında Rus pazarı, eski Doğu Blok ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen talepteki artış ile başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Orta Avrupa pazarında ise “son dakika” satışlarının artarak devam etmesini beklediklerini söylüyor. Sayısal anlamda 2016'dan daha iyi bir sezon geçirileceğini ifade eden Ayık, ''Ancak toplamda 2015 rakamlarına ulaşılabilmesi açısından Avrupa pazarındaki genel seyrin belirleyici olacağına inanıyoruz" diyor.

Aslına bakılacak olursa en büyük sıkıntı Avrupa’dan beklenen turistin gelmemesidir. Gelenlerin ise para harcamaması sıkıntının daha da büyümesine neden oluyor.

Turizm sektörünün temsilcilerinin ortak şikâyeti de görüşü de şöyle:

“Türkiye’ye içinde bulunduğumuz turizm sezonunda da beklenen turist gelmedi. Gelenler de para harcamayan turistler sınıfında yer alıyor. Turizmimiz sadece otellerle sınırlı değil. Yan sektör var, bu sektörün beklentileri var. Turist para harcamayınca bu sektörler de etkileniyor. Siftahsız kepenk indiren esnafın var olduğunu da unutmayalım.”

Yılın beş aylık döneminde Avrupa'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında geçen yıla göre yüzde 17.10'luk düşüş olduğu görülüyor. Önemli bir kayıp.

Rusya'dan gelen turist sayısında az da olsa bir artış gözleniyor. Yeterli mi, hayır. Arap ülkelerinden gelen turist sayısının da geçen yıla göre yüzde 47 artmış olması az da olsa yüzleri güldürüyor. Yine de turizmdeki kayıpların giderilmesinde bu sayılar yetersiz kalıyor.

(TÜROFAD) Başkanı Ayık, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ilk çeyrek raporuna göre turizm gelirinin 3.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı. Turizm gelirinde geçen yıla göre yüzde 17 düşüş yaşandığını ifade eden Ayık, ''2017 yılının ilk üç ayındaki turizm gelirimiz 2015 yılının yüzde 31 gerisinde kalmıştır. Turizm gelirindeki düşüşe rağmen ilk çeyrekte oluşan dış ticaret açığını karşılama oranı yaklaşık yüzde 27 olarak gerçekleşmiştir. Bu dış ticaret açığını karşılama oranının yılın geri kalan döneminde yükseleceğini inanıyoruz'' dedi

Biz daha önce turizm ile ilgili yazdığımız bir yazıda “İstanbul gibi dünya kentinde turist göremezsek, bu Türkiye’yi etkileyecektir. Turizmimiz için İstanbul çok önemlidir” demiştik.

Büyük şehirlerde yaşanan terör olaylarından İstanbul’un etkilenebileceğini de aynı yazılarımızda dile getirmiştik.

Nitekim bugün bunun etkilerini hem görüyor, hem yaşıyoruz.

İstanbul'a gelen turist sayısının ise azalmaya devam ettiğini belirten Osman Ayık, "2016 yılının Şubat ayında başlayan düşüş devam ediyor. 2015 yılı ile 2016 yılı Ocak-Aralık rakamları karşılaştırıldığında 2016 yılında yaklaşık yüzde 19 oranında azalma meydana gelmiş ve bu yılın ilk 6 aylık rakamlarında geçen yıla göre yüzde 5 oranında düşüş devam etmektedir. Bu yılı, 2015 yılı rakamları ile karşılaştırdığımızda bu düşüş yüzde 23'ü bulmuştur" dedi. Ayık, İstanbul'u ziyaret eden turist profilindeki farklılığının toparlanmasının zaman alacağını da sözlerine ekliyor.

Antalya Kalekapısı, turizm açısından önemli bir noktadır. Kalekapısı Esnafları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit esnafın içinde bulunduğu sıkıntıları şu açıklama ile getiriyor:

“Turist esnaftan alışveriş yapıyor ancak yeterli para kazandıramıyor. Bazı turist ise sadece geziyor, bakıyor ve resim çekiyor. Antalya’ya harcayan turist gelsin istiyoruz. Denizimizden, tabiatımızdan faydalanıyor ama para bırakmıyorlar. Para harcayan nitelikli turistlerin gelmesini arzu ediyoruz. Antalya turizmin göz bebeği otellerimiz 5 yıldızlı ama kazancı esnafa hiç yansımıyor. Kaleiçi’ne özel bir yetki ve kanun çıkarılmalıdır. Bunu defalarca söylememize rağmen hala bir çözüm bulamadık bu konuya. Buraya Kaleiçi belediyesi kurulabilir. Büyük heveslerle Antalya’ya ticaret yapmaya gelen insanlar umduklarını bulamayarak hüsrana uğruyor. Esnaf işsizlikten adeta perişan.”

Bu tür yakınmaları Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme gibi turizm beldelerimizdeki esnaflardan da duyuyoruz.