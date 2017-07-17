Hindistan, turizmde alternatif pazar olabilir mi

Necdet Sivaslı

Avrupa’dan Türkiye’ye gelmekte olan turist sayısının düşmesi, Rusya’dan beklenen sayıya ulaşılamaması üzerine sektör temsilcileri yeni pazarlar peşine düştü. Kalabalık nüfusu ile Çin ve Hindistan’ın turizmde alternatif pazarlar olabileceğine de dikkat çekiliyor.

Çin konusunda daha önce çok yazdık. Bunu şimdilik bir kenara bırakıyor ve yüzümüzü Hindistan’a dönüyoruz.

Peki, Hindistan turizmimizde alternatif Pazar olabilir mi? Bu konuda çalışmalar var, sonuç ne olur ilerleyen zaman içinde göreceğiz.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, bu konuda oda olarak öncülük ettiklerini ve önemli sayılabilecek çalışmalar başlattıklarını söylüyor.

“Avrupa’dan gelen turist sayısında düşüş olunca alternatif pazarlar aramaya başladık. Bunlardan Hindistan iyi yolda ilerliyor. Orada sezon öncesi 8 kenti kapsayan bir roadshowa ve turizm fuarına katıldık. 50 kişilik Hindistan Tur Operatörleri Derneği (OTAİ) heyetini Dalyan, Marmaris, Bodrum, Fethiye bölgemizde ağırladık. Hindistan’ın sektördeki en önemli örgütü olan Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu’nun (TAFİ) kongresini Muğla’da yapması için çalışmalara başladık. Son olarak geçen hafta ilimize yaptıkları ziyarette mutabakat sağladık. TAFİ 25-28 Ekim tarihlerinde kongresini Muğla’da yapmaya karar verdi. 600 acentenin yetkilileri katılacak. Bunların hepsi İATA belgeli acenteler. THY, Hindistan’dan Muğla’ya uçuşlarında bilet fiyatlarında indirim yapacak. TAFİ’nin genel kurulundan sonra Hindistan’dan Türkiye’ye ve Muğla’ya gelecek turist sayısında ciddi bir artış olmasını bekliyoruz. Şu an Türkiye’ye 150 bin dolayında turist geliyor. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 1 milyon Hintli turistin Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. En geç 3 sene içinde bu rakama ulaşırız. Şu an THY’nin Mumbai ve Yeni Delhi’ye seferleri var. Sefer ve uçuş noktası sayısı arttığında Hindistan’dan akın bekliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde Hintli turistlerin Avrupa ve ABD’de olumsuz tavırlarla karşılaşabildiklerini, Türkiye’de kendilerini daha rahat hissettiklerini, yemek kültürlerinin bize yakın olduğunu öğrendik. Burada daha rahat ediyorlar. Asıl önemli kısmı, bizim yoğun sezon dediğimiz haziran-eylül döneminde değil, mart-haziran, ekim-aralık döneminde seyahat ediyorlar. Bu da bizim sezonumuzu uzatacak bir unsur. 25 milyonluk pazarın 1 milyonluk kısmını alabileceğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir çalışma yapılırsa, orta vadede bu rakam daha artabilir.”

Her ülkede olduğu gibi Hindistan’da da zengin kesim var ve bunların önemli bölümü tatillerini yurt dışında geçiriyor. Son yapılan istatistiklere göre her yıl düzenli olarak 25 milyon Hintli yurt dışına tatile çıkıyor. Şimdi hedef, bunlardan en az bir milyonunu Türkiye’ye çekebilmek.

Aşağıdaki şu haber, bize göre umut vericidir ama yeterli olur mu bunu tartışmak gerekiyor.

“Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu’nun (TAFI) 2017 yılı genel kurulunun Muğla’ya yapılması için anlaşma sağlandı. 25-28 Ekim tarihleri arasında Hindistan’dan 600 seyahat acentesinin yetkilileri Muğla’da olacak. Ayrıca Türk Havayolları ile Hindistan’dan gelecek yolculara indirimli bilet satışı ile ilgili de anlaşmaya varıldı.

Aslına bakılacak olursa Bollywood’dan iki filmin Muğla’da çekilmeye başlanacak olması, tanıtımımız açısından çok daha olumlu bir adım olacaktır. Çünkü, nereye adım atsak, nerede kiminle konuşsak Türkiye’ye fazla tanıyanın olmadığını görüyoruz.

Bu da tanıtımımızı iyi yapamadığımızı gösteriyor.

Eğer, Türkiye’de çekimi yapılacak filmler iyi organize edilebilirse tanıtımızdaki büyük eksikliklerin de giderilmesinde önemli rol oynayabilir.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş bu konuda da şu müjdeyi veriyor:

“Bollywood’dan 2 filmin Muğla’da çekilmesi ile ilgili mutabakata varıldı. Hintliler filmlerini çektiği bölgelere ilgi artıyor. Geçtiğimiz günlerde film endüstrisine mekan sağlayan bir Hint firmasını ağırladık. Yılmaz Erdoğan’ın Muğla’da kurduğu platoyu gezdiler. Yakında Türkiye’de Hint filmleri çekilmeye başlanacak. Düğün turizminden alacağımız payı da artırmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışan bir firmayı ağırladık. İlk etapta 3-4 düğünü almaya çalışacağız. Onların düğünleri 2-10 milyon dolara mal oluyor. Oteli kapatıyorlar, düğünleri 3-4 gün sürüyor. Bu da önemli bir gelir kapısı”

Hindistan, turizmimize belki alternatif olmayacaktır ama bu konuda çalışma gösterenleri de küçümsemeyelim ve yerimizde oturup turist beklemektense, bu kapıları zorlamanın da önemli olduğunu görelim.