Begonvillerimize sahip çıkmalıyız

Necdet Sivaslı

Bodrum denildiğinde ilk akla gelen, ünlü begonvilleri ve beyaz badanalı, çivit renkli kapı ve pencereli evleridir. “Gelin duvağı” olarak da ünlenen begonviller ne acıdır ki, şimdi Yunan Adalarının sembol bitkisi olarak öne çıkarılıyor.

Dikkat edilecek olursa, elde ettiğimiz değerleri Yunanlılara kaptırıyoruz. Ünlü baklavalarımız başta olmak üzere, birçok milli yiyecek ve içeceklerimiz şimdi Yunanistan’ın markaları arasında yer alıyor.

Turizmci kardeşimiz Barış Balcı, Yunanistan’ı ve Yunan adalarını çok iyi tanıyan biridir. Geçenlerde sosyal medyada köşesinde begonvillerden söz etmiş ve Rodos’ta ünlenen “gelin duvağı” olarak da bilinen begonvillerin bir kazanç yolu haline dönüştüğünü dile getirmiş. “Öyle ki, dünyanın her tarafına kargo ile de gönderiliyor” diye de not düşmüş.

Barış Balcı’nın bu konudaki paylaşımı şöyle:

“YUNAN ADALARINA GELDİĞİNİZDE SİZİ RENGARENK BEGONVİL ÇİÇEKLERİ KARŞILAR, BU ÇİÇEKLERİN HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL SAYISIZ ÇEŞİTİ VARDIR. ADALAR BU YÜZDEN DÜNYADA BEGONVİL CENNETİ OLARAK ANILIR...ÖRNEĞİN ŞU AN GÖRDÜĞÜNÜZ ÇİÇEK TÜM DÜNYADA RODOS SARMAŞIĞI OLARAK İSİM YAPAN BİR BEGONVİL TÜRÜDÜR,ADALARDA EVLENEN BAYANLARIN BİRÇOĞU YÖREYE ÖZGÜ OLARAK GELİN DUVAKLARINI İŞTE BU ÇİÇEKLERDEN SEÇERLER,HATTA ÖYLE BİR ÜNE SAHİPTİR Kİ DÜNYANIN HERYERİNE UÇAKLA DÜĞÜNLER İÇİN GÖNDERİLİR...ŞİMDİ BU ÇİÇEKLERİN TARİHİNE BAKTIĞINIZDA 1950'Lİ YILLARIN BAŞINA KADAR YUNAN ADALARINDA BİR TANE BİLE BEGONVİL ÇİÇEĞİ GÖREMEZSİNİZ ARKADAŞLAR... PEKİ BU ÇİÇEKLER DURUP DURURKEN BİRDEN GÖKTEN Mİ İNDİ?...TABİİ Kİ DEĞİL,ÇÜNKÜ BU BEGONVİLLERİN ASIL ANAVATANI BODRUM GÜMÜŞLÜK BÖLGESİDİR VE ADALARA DA İLK ORADAN GETİRİLMİŞTİR ARKADAŞLAR,YALNIZ AYNI BAKLAVA KONUSUNDA OLDUĞU GİBİ BİZLER YİNE SAHİPLENMEDİĞİMİZDEN DOLAYI ONLAR SAHİPLENMİŞLERDİR.BU YÜZDEN DE BİN YILLIK ''ÜNSÜZ GÜMÜŞLÜK BEGONVİLİNE'' TÜM DÜNYADA ''ÜNLÜ RODOS SARMAŞIĞI'' DİYORUZ İŞTE... NE DİYEYİM, BİR TÜRLÜ ÖĞRENEMEDİK GÜZELİ SAHİPLENMESİNİ :) NEYSE 15 TEMMUZ KENDİ KENDİNE DARBE YAPANLAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN,CÜMLETEN GÜNAYDINLAR DİLER,KEYİFLİ BİR HAFTASONU GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDERİM EFENDİM :)”

Singapur, dünyanın en kaliteli ve çeşitliliği baş döndüren orkideleri ile de ünlenmiştir. Bu ülkeye seyahat eden hemen herkes dönüşte bu çiçeklerden demetler halinde alır, ülkesine getirir. Singapur’un en büyük caddesinin adı da orkide’dir.

Elimizdeki değerlere sahip çıkamıyor ve başkalarına kaptırıyorsak bunun nedenlerini de iyi araştırmamız gerekiyor. Begonville bütünleşmiş olan Bodrum’da bu konuda bir kampanyanın başlatılmalı ve belediye başta olmak üzere, çeşit kurum ve kuruluşlarca da bu kampanya desteklenmelidir.

1980’li yıllarda dönemin Ankara Çankaya Belediye Başkanı Erdoğan Yavuzlar “Balkon süsleme ve çiçekleme” konusunda bir kampanya başlatmış, düzenlenen yarışmalarda ödüller de dağıtmıştı. Bu sayede Ankara’daki apartmanların balkonları rengârenk çiçeklerle donatılmış ve Başkent’in çehresi değişmişti.

Şimdi aynı durum Bodrum için begonviller dalında neden düşünülmesin?

Kısaca begonviller hakkında da bilgi aktaralım:

Türkçe adı Begonvil, Gelin Duvağı olan Rodos Sarmaşığı, Anavatanı Brezilya olan bu bitki ülkemizde Akdeniz Bölgesinin yazlık evlerinin vazgeçilmez bitkisidir. Begonvil’in rengi aslında (Bract) denilen rengini değiştirme kabiliyetine sahip bir grup yaprak tarafından verilmektedir.

Aslında renkli görülen parçalar çiçek değil, kendi rengini değiştiren bir grup yapraktır. Brakterlerin altında küçük sarı renkte görülen asıl çiçekler kokusuzdur. Yapraklar 3-4 cm veya türe göre biraz daha büyük olabilir. Yaprak kenarları düz olup, kış soğuklarında yaprak uçlarında bronzlaşma görülür. Begonviller sarılıcı bitkilerdir. Bu halleriyle binaların ya da peyzaj elemanlarının boyu uzunluğunca büyüyebilirler.

İlkbaharda açan çiçekleri yazın ve sonbaharda bitki üzerinde kalır.

Gerçek çiçekleri küçük, beyaz ve gösterişsiz olup brakteler üç parçalı ve çok çarpıcı mor renklidir. Yeşil yaprakları her dem kalp şeklinde ve parlak yeşil renklidir. Kolayca kırılabilen hassas yüzeysel kökler oluştururlar. Bu yüzden de taşınmaktan hoşlanmazlar. Donlara duyarlıdır. Sıcak güneşli, ılıman ve rutubetli yerleri sever. Soğuk hava koşullarından hoşlanmaz. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Kışın korunaklı yerlerde himaye edilmeli ve çiçeklenme döneminde sulama azaltılmalıdır. Hızlı büyür ve maksimum 6 m boy yapar.

Işık bitkisidir. Daldırma, kök ve ökçeli gövde çelikleri ile üretilir. Çardak, pergola, balkon ve terasların örtülmesinde kullanılan türdür. Rüzgârdan korunaklı yerlere

dikilmelidir. Ayrıca büyük kap ve bidonlarda da yetiştirilebilir.

Begonvil, bakımı çok kolay bir bitki olsa da; güzel, bol çiçek veren ve sağlıklı bir görünüm için budama yapmak şarttır. Birkaç çeşit budama kaldırır.