Necdet Sivaslı

Çağımızın en amansız hastalıklarından birisi de “Şeker Hastalığı”dır. Tıptaki adı ile diyabet. Hızla yükselen hasta sayısına her yıl milyonlar ekleniyor. Genelde yanlış beslenmeden kaynaklanan bu hastalıkla mücadelede de önemli önlemler alınmasına rağmen halen şeker hastalığının artması önlenemiyor.

Şeker hastalığının başta böbrekler ve gözler olmak üzere, aşağı yukarı tüm organlara zarar verdiği biliniyor. İlaç ile tedavinin yanı sıra, iğne ile tedavinin de bulunduğu bu hastalık nedeni ile birçok organını yitiren hastaların var olduğunu da belirtelim.

Sosyal medyada yazılarını dikkatle okuduğumuz Prof.Dr. Osman Müftüoğlu ile Prof. Dr. İbrahim Uslu’nun şeker hastalığı konusunda yazdıkları son yazılarında da bu çağın hastalığından söz etmeleri bize bugünkü yazımızı yazmamıza neden oldu.

Prof. Dr. İbrahim Uslu Hoca, son yazısında “Neden şeker hastası olursunuz?” diyor ve bu hastalıktan uzak kalabilmek için bol su içmeyi öneriyor. Uslu “Kanda %83 olması gereken su miktarı iyice azalınca hiç şekerli şeyler yemesek bile birim hacimdeki kanda su miktarı azalacağından kanda şeker konsantrasyonu artmış olur” diyor.

Biz, son derece yararlı olabileceğine inandığımız Prof.Dr.İbrahim Uslu’nun bu yazısını sizlerle paylaşmak istedik. Uslu Hoca, yazının sonuna şu uyarıyı da eklemiş: “Önemli: Hastalıkların teşhis ve tedavisi doktorunuza danışarak yapılmalıdır. Her türlü hastalığınız için doktorunuza başvurunuz. Sitemizdeki bilgiler teşhis ve tedavi amaçlı değildir.”

“Kardeşlerim kanımızın %83'ü su olması gerekir. Ancak insanlar maalesef yeteri kadar su içmediklerinden, su yerine çay, kahve, hatta daha da kötüsü kola içip onlar da nasıl olsa su yerine geçer diye kendilerini kandırdıklarından kanlarında su miktarı neredeyse yok denecek seviyelere düşmektedir.

Kardeşlerim kanda %83 olması gereken su miktarı iyice azalınca hiç şekerli şeyler yemesek bile birim hacimdeki kanda su miktarı azalacağından kanda şeker konsantrasyonu artmış olur.

Örneğin bir bardak suya iki kesme şeker atarak cezveye koyduk. tadına baktık “az şekerli” dedik. Peki sonra kaynatmaya başladık, cezvedeki suyun yarısı buhar oldu uçtu ve sonra suyun tadına baktık, hiç şeker atmadığımız halde bize “aman tanrım çok şekerli su” deriz değil mi. İşte ey Türk halkı, siz yeteri kadar su içmezseniz kanınızdaki birim hacımdeki şeker miktarını artırmış olursunuz ve kan tahlilinde de sizin şeker değerleriniz yüksek çıkar ve şeker hastası olursunuz Halbuki kanınızı su ile seyreltseniz vücut ayni vücut, karaciğer ayni karaciğer, insülin ayni insülin ama şeker değeriniz kanda azalmış olur.

Kardeşlerim, sabah yataktan kalkar kalkmaz bir defne tohumu ile 4 bardak su içseniz ve yarım saat hiç bir şey yemeseniz ve gün içinde de idrarınız kokusuz ve renksiz oluncaya kadar su içseniz birden kanınızdaki şeker seviyenizi azaltmış olursunuz ve bir ay bunu yapın, kanınızdaki şeker seviyenizi normal değerlere düşürmüş olursunuz.

İçtiğiniz şeker ilaçlarını da bu arada azaltmanız gerekebilir. Lütfen rica ediyorum, şeker hastalığının en temel nedeni gereğinden fazla şekerli besinler, baklavalar vb gıdalar tüketmek ama ondan da önemlisi yeteri kadar su içmeyerek %83 olması gereken kandaki su miktarını neredeyse hiç su içmeyerek yok seviyelerine indirmekten kaynaklanmaktadır.

Kardeşlerim günde bir bardak suyla gününü geçiren insanlara rastlıyorum. HAYRET EDİYORUM. bir iki bardak suyla kanda %83 olması gerek su miktarı kaça düşer ve kandaki şeker değeri kaça çıkar.

Şimdi oruç tutan kardeşlerim, lütfen rica ediyorum, iftar ve sahur arasında asla kahve, çay, kola içmeyin ve bol bol su için en az 2 litre su için. Endişe ediyorum. Ramazan sonrası yüzlerce insanın az su içme nedeniyle hastane köşelerinde doktor sırasında olmasından.

Hepinizi çok seviyorum.

Lütfen su için.”

Doktorlar şeker hastalığının yayılmasındaki temel nedenleri de şu şekşlde sıralıyorlar:

-Düzensiz beslenme

-Ağır gıdalar

-Hızlı yeme alışkanlığı

-Az uyku

-Aşırı şeker yüklü gıdalar

-Gece meyve tüketimi

-Gece kuruyemiş tüketimi

-Biyolojik saate uygun olmayan yaşam şekli

Gerisi size kalmış, sağlıklı yaşam diliyoruz.