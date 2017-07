Meral Akşener’in Başkanlığını yapacağı yeni bir partinin kuruluş çalışmaları sürüyor. MHP’den ayrılan Ümit Özdağ, Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, Bağımsız Balıkesir Milletvekili Nuri Okutan ve Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun da aralarında bulunduğu kurucu üyeler “Yeni oluşumla siyasette yeni bir nefes” diyorlar.Hemen şunu belirtelim:Bu yeni oluşumda Sinan Ogan ile Koray Aydın yer almayacaklar.Genellikle merkez sağı kucaklayacak partinin kurucularının sayısının 200’ü geçebileceği söyleniyor. Birçok sendika, sivil toplum kuruluşu ve iş adamının da destek sağlayacağına vurgu yapılıyor.Partinin MHP tabanından % 80 oranda destek gördüğü, AK Partili ve diğer partili bazı kesimlerden de destek yağdığına dikkat çekiliyor. Partinin kurulup, şekillenmesi ile desteğin daha da artabileceği ifade ediliyor.Akşener, DYP döneminde fırtınalar estiren Tansu Çiller gibi, özellikle kadın seçmenlerin oyu ile öyle görünüyor ki siyasi hayatımıza da yeni bir nefes getirecek, renk katacak.MHP’den ihraç edildikten sonra tabandaki desteği ve cesurca attığı adımlarla siyasette yer edinen Akşener, referandum süresince gösterdiği performansı ile de göz doldurdu.Daha önce kendisi ile görüştüğümüz Yusuf Halaçoğlu “Kamuoyunun beklentilerine cevap verebilecek kadroların oluşumu ile yeni partiyi kurup, hayata geçireceğiz “ demişti.Halaçoğlu’nun yeni parti ile ilgili sözleri şöyle:“Uzun zamandır yeni bir oluşum için nabız yokluyorduk. Türkiye’nin yeni bir partiye ihtiyaç duyduğunu gördük. Büyük bir beklenti vardı. Bu parti kurulacak ve bu boşluğu dolduracağız. Şu da var, partinin kurulması iktidara gelmesi anlamına gelmiyor. Çünkü partiler iktidara gelmiyor artık. Tüzel kişiler eliyle siyasi yapılar içinde olmanız cumhurbaşkanı seçmeniz anlamına da geliyor aynı zamanda. Propaganda unsuru olarak, parti olarak yapmak konusunda rahat olursunuz. Yoksa siyasi parti olmazsanız olmuyor. Sivil toplum kurumu ile olmuyor. Referandumda da gördük, hemen Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na baskı yapıldı ve yasaklandı hemen toplantıları."Kurulacak yeni parti, bugünkü sistemin karşısında olacak. Parlamenter sistemin gelmesi için çalışacak. Partinin kurulması ile her türlü değişikliğin yapılarak parlamenter sisteme dönülmesi için adım atılacak. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu değişikliğinin yapılması çalışmaları yapılacak, yargı kanunlarını değiştirip yargıyı kendi içinde kontrol edecek bir sistem geliştirilecek. Mahkemelerde de jüri üyelerinin bulunması gerektiğine dikkat çekiliyor.Tüzük ve program titizlikle hazırlanıyor. Kamuoyunun tümünü kucaklayabilecek bir oluşumun ortaya çıkması için çalışılacak.İsmail Ok, yeni parti ile ilgili olarak zaten daha önce yaptığı toplantıda nelerin hedeflendiğini şöyle açıklamıştı:“Sonbaharda inşallah parti kurulmuş olacak. Eylül, Ekim gibi artık şekillenmiş, ete kemiğe bürünmüş, milletin huzuruna belli bir artık bir şeyler gözükmüş halde geleceğiz. Bu parti Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu değerlerini kucaklayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olmazsa olmaz niteliklerini ve bizi biz yapan değerleri kucaklayan ne sağcı ne solcu merkezde bir parti olacak. Bütün sosyal kesimleri kucaklayacak. İdeolojimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel değerleri, kurucu değerleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletini var eden o kurucu değerlerle tekrar kucaklaşmak. Türk milleti de bu yeni partide lider olarak, Genel Başkan olarak Sayın Meral Akşener'i görmektedir. Akşener'in liderliğinde Türkiye'de yeni bir parti kurulacaktır. Bizler de milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Sayın Akşener'in etrafında toplanarak Türk milletinin ve devletinin içinde bulunduğu bu zor şartlardan çıkması için elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız. Türk milleti, içinde bulunduğumuz durumdan muzdarip olan bütün kesimler, hatta AKP'nin çok önemli bir kısmı yeni bir parti kurulmasını beklemektedir. Bu yeni partinin de genel başkanlık görevini Sayın Meral Akşener'e vermiştir. Liderlik, 'Ben lider olacağım' demekle olmaz, bunu halk verir."Yeni partinin durduğu yer “Milli Merkez “olacak.Peki, partinin özellikleri neler olacak? Bunu da Nuri Okutan şöyle açıklıyor:"Bunun birçok özelliği olacak ama temel özelliği devletimizin, milletimizin bekasını düşünen vatanperverlerin toplandığı bir parça olacak. Birinci özelliği bu. İkincisi tabi milli ve cumhuriyetin değerleri ile de barışık olacak. Atatürk'ün ilke ve inkılâplarıyla cumhuriyetin değerleri ile barışık olacak. Diğer yandan bizim manevi değerlerimiz ile barışık olacak. Mazimiz ile de barışık olacak. Yerli olacak aynı zamanda da uluslar arası, evrensel değerler ile de barışık olacak bu oluşum. Henüz başlangıçtayız. Bu çerçevede Meral Hanım'ın liderliğinde, koordinesinde çalışmalar sürüyor."Yapılan saha çalışmalarda şu da gözlendi:Meral Akşener’e sadece MHP tabanından değil, hemen her kesimden kadınlardan da büyük destek geliyor. Akşener’in sadece merkez sağdan değil, sosyal demokratlardan da oy alabilecek güçte olduğu söyleniyor.