PKK Kerkükte üs kurdu

Bizi takip eden okurlarımız anımsayacaklardır: Terörün önlenmesi konusunda yazdığımız yazılarda hep şunu vurguladık: “Terörün kökü dışarıda oldukça ve dış güçlerce de desteklendikçe bu işin sonunu getirmek mümkün değildir. “ Dikkat edilecek olursa içeride PKK ile yapılan mücadelede bu terör örgütünün kökü halen kazınmadı. Yapılan mücadelede yüzlerce ölü bırakan teröristlerin yerini dışarıdan gelenler alıyor. Özetle öldür öldür bitmiyor. Kuzey Irak’ta Kandil’de yuvalanan PKK’lılar şimdi Barzani’nin yardım ve desteği ile Kerkük’te üz kurmuş durumda. Aynı terör örgüt miltanları Suriye’de de YPG ile birlikte toprak edinmeye çalışıyor. Bütün bunlara başta Amerika ve Rusya olmak üzere Batı ülkeleri de destek veriyor. Barzani de zaten böyle gelişmelerin üzerine balıklama atlayan biridir. "Kerkük'ten Kürt bayrağı asla inmeyecek" diyen peşmergebaşı dış güçlerden aldığı destek ile bugünlerde hayatının oyununu oynamaya başladı. Bu noktada asıl söylemek istediğimize de gelelim: Bilindiği gibi Barzani ile bizi yönetenlerin arası çok iyidir. Kuzey Irak’ta PKK varlığından da şikâyet eden Barzani, her nedense burada üs kuran PKK’lılara karşı hiçbir hareketin içine girmiyor. Türkiye’ye geldiğinde “PKK terörü ile birlikte mücadele edeceğiz” sözü veriyor, Kuzey Irak’a gidince de söylediklerinin tam tersini yapıyor. PKK’nın Kerkük’te üs kurması ile ilgili gelişmelere ve haberlere kısaca göz atalım: Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Basın ve Kültür Sorumlusu Kaviz Peyruz, PKK'nın silahlı gücü Kerkük'te de oluşturmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi. Peyruz, PKK'nin Kandil ve Şengal kamplarına gönderdikleri gençler arasında 18 yaşından küçük çocukların da bulunduğunu belirtti. İnternet sitesinde Journeyman TV tarafından çekilip yayınlanan görüntülerde bir kadın terör elebaşı, eğittiği grubun başında Türkiye'den geldiklerini ve ülkeleri özgürlüğe kavuşuncaya kadar savaşa devam edeceklerini söylüyor. Irak'ta Kerkük ve Musul'a bağlı Sincar ilçesinde varlık gösteren terör örgütü PKK'nın, İran destekli Haşdi Şabi güçleriyle ortak hareket ederek Suriye'ye doğru bir koridor açmaya çalıştığı da belirtiliyor. Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Vahid Bakozi, partisinin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, PKK ve Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırı üzerinde ortak hareket ederek cephelerini genişletmeye başladıklarını ifade etti. PKK ve Haşdi Şabi'nin özellikle Peşmerge güçlerine yakın sınır bölgelerinde hendek kazmaya başladığını dile getiren Bakozi, PKK'nın, Haşdi Şabi'ye kolaylık sağlayıp Irak'tan Suriye'ye doğru bir koridor açmaya çalıştığını ileri sürdü. Sincar'da terör örgütü PKK'nın elinde tuttuğu bölgelerde daha önce Irak bayrağı dalgalandırdığını kaydeden Bakozi, şimdi ise örgütün Haşdi Şabi'ye ait flamaları askeri kamp ve kontrol noktalarına astığını aktardı. Bütün bu gelişmeleri alt alta koyduğumuzda, Barzani’nin Türk ve Türkiye düşmanlığının açık şekilde ortaya çıkmış olduğunu da görmekteyiz. Kaldı ki, dost ve müttefikimiz Amerikalı üst düzey yetkililer de Kuzey Irak’ta yaptıkları temaslarda Sincar’daki PKK varlığının korunmasında Barzani’ye telkinlerde bulundukları da ifade ediliyor. Aylardan bu yana Sincar’daki varlığı bilinen ancak bugüne kadar hiçbir şey yapılmayan PKK’nın Kerkük üzerindeki hakimieyeti de aslına bakılacak olursa bardağı taşıran son damla olmuştur. Özetle, Kerkük ve burada yaşamakta olan soydaşlarımız Türkmenler şu anda kaderlerine terk edilmiş durumdalar. Barzani, bölgede oyun üzerine oyun oynuyor. Kerkük’teki Türk varlığını silmeye çalışıyor. Her defasında da “Kerkük bir Kürt kentidir” diyor. Bizim en çok dikkatimizi çeken, esip gürleyen ve “Barzani’ye gerekirse haddini bildiririz” diyen MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu gelişmeler karşısındaki suskunluğudur. Bir de esip, gürlemekle, tehditkâr sözlerle bu konularda bir noktaya varılamadığını da anımsatmak istiyoruz. Bir şey yapılmak isteniliyorsa yarın çok geç olmuş olabilir.

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