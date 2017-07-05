Barzani küstahlıkta sınır tanımıyor

Kuzey Irak’ta referandumdan geri adım atmayacağını açıklayan Peşmergebaşı Barzani, Türkiye’den gelen tepkilere de küstahça tehdit savuruyor. Türk ve Türkiye düşmanı Barzani “Alacağımız kararlara müdahale edilirse çok kan akar” diyor. Bir noktada Türkiye’ye gözdağı vermeye çalışıyor. Önce şu teşhisi koyalım: Barzani’nin bu kadar küstahlaşmasının arkasında dış güçlerin var olduğunu görmek gerekiyor. Başta Amerika, İsrail olmak üzere Batılı ülkelerden destek alan Barzani, Kuzey Irak’ta bağımsız bir Kürt devletinin kurulması yolunda son oyunlarını oynamaktan da çekinmiyor. Zaten Irak’ın işgalinden bu yana Kuzey Irak’a yerleşen İsrail ajanları Barzani için alt yapıyı hazırladı. Amerikalı yetkililer de son günlerde Kuzey Irak’ta Barzani ile üst üste görüşmeler yapıp gelişmeleri kontrol ediyor. Batı ise Bağımsız bir Kürt Devleti’nin kurulmasına sıcak bakıyor. Burada kurulması düşünülen suni devlet, İsrail’in bölgedeki güvenliği açısından önemli. Bölgenin enerji zenginliğinde Barzani’ye bekçilik görevi veriliyor. Üstelik İran ile İsrail ve Körfez ülkeler arasında da Barzani sınır bölgesi görevini üstlenmiş olacak. Özetle Barzani’ye bu desteği verenler belli. Sorun hiç kuşkusuz bu kadarla da sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü, Barzani fırsat buldukça Türkiye’nin iç işlerine de burnunu sokuyor. Birçok bölgeyi de “Kürt Bölgesi” olarak değerlendiriyor. Dilerseniz bu konudaki son gelişmelere ve haberlere bir göz atalım: Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve ayaklarının altına kırmızı halılar serilerek karşılanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyon kanalı hava durumu sunarken ekrana yansıttığı haritada Türkiye'nin doğusunu “Kürdistan” olarak veriyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamını ve Doğu Anadolu bölgesinin tamamına yakınını 'Kürdistan' haritasının içine sokan kanal sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada çok tepki çeken görüntüler 2013 yılında da gündeme gelmişti. Yayınlanan meteoroloji haritasından Erzurum, Sivas, Ağrı, Van, Malatya, Hatay, Mersin “Kürdistan” sınırları içinde yer alıyor.

Rudaw kanalı hava durumu 2013 yılından beri bu haritayla veriyor. Bütün tepkiler rağmen yıllardır sürdürülen bu küstahlık karşısında sessiz kalınmasına da bir anlam veremiyoruz. Amerika’daki ve İngiltere ve Fransa’daki yetkililerin odalarında bile böyle bir haritanın varlığından yıllardır söz ediliyor. Yazımızın başında Barzani’nin Türkiye’nin iç işlerine de el uzattığına değinmiştik. İşte bu konudaki son gelişmeler de şöyle: Irak'ın kuzeyindeki kukla yönetim tarafından sürdürülen referandum çalışmaları başta Türkiye, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkelerinin sert tepkileri arasında devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin yayın organı Rudaw'ın da yayınlarında referanduma ilişkin propaganda çalışmalarına yoğun yer ayırdığı görülüyor. Rudaw'ın Twitter adresinden paylaştığı iki ayrı görsel, referandumun gelecek hedefleri konusunda önemli ipuçlarını verdiğini de gösteriyor. “Referandum hakkındaki fikir ve görüşlerinizi bizimle paylaşın” temalı görsellerde Türkiye'nin binlerce şehit vererek savunduğu güneydoğu illeri sözde Kürdistan'ın bir parçası olarak gösteriliyor. Görselde, Irak ve Suriye'ye ait bazı bölgelerin de söz konusu haritaya dahil edildiği açıkça görülüyor. Hedef zaten Kuzey Irak, Suriye, Türkiye ve İran’dan koparılması düşünülen toprakların birleştirilmesi ile oluşturulacak bağımsız bir Kürt devletidir. Söylemek istediğimiz şu: Barzani haddini aşıyor, küstahlıkta sınır tanımıyor. Bugün sessiz kaldığımız sürece bu azgınlık üst seviyelere çıkacaktır. Yarınlar çok geç olabilir. Önlemleri de şimdiden almak gerektiği görüşündeyiz. Kuzey Irak konusu öyle görünüyor ki çok baş ağrıtacak ve Türkiye’nin güvenliğini tehdit edebilecek boyutlara taşınacaktır. Bugün etrafımızdaki olaylar, içerideki sıkıntılar iç ve dış düşmanlarımız için olumlu bir hava olarak değerlendiriliyor. Yanı başımızda suni bir devlet kurulursa, Güneydoğu illerimizdeki sıkıntıların daha da artabileceğini kesinlikle göz ardı etmeyelim. Bu konuda atılmakta olan adımlar bizim de geleceğimizi tayin edebilecek durumdadır.

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