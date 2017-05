Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde örnek dayanışma

Türkiye Azerbaycan İlişkilerini daha da güçlendirmek, Türk dünyasındaki dayanışmayı örnek göstermek amacı ile EkoAvrasya ile Pursaklar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik Başkent Ankara’da büyük ses getirdi.Pursaklar Belediyesi ile Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Kardeşlik ve Stratejik Ortaklık Sempozyumu’nda konuşmacıların ortak görüşü “Bir millet, iki devlet” anlayışının önemini bir kez daha ortaya koyması açısından sempozyuma da damgasını vurdu. Dünya üzerinde sıkıntıların her geçen gün artması, özellikle Ortadoğu coğrafyasında dengelerin ve haritaların değişime uğraması tehlikesine karşın, Türk dünyasındaki dayanışmanın çok daha önemli bir duruma geldiğini gösteriyor. Bu nedenle, Türkiye ile Azerbaycan’ın her zaman ortaya koyduğu dayanışma, kardeşlik, birlik ve bütünlüğe bir yenisi daha eklendi. Böylesine anlamlı, böylesine geleceğe yönelik kalıcı bir birlikteliğe imza atan ve ses getiren bir sempozyumun başarı ile sonuçlanmasında katkısı olan herkese özellikle teşekkür ediyoruz. EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren’in sempozyumla ilgili sosyal medyadaki paylaşımı bize de ulaştı. İki kardeş ülkeyi daha da yakınlaştıran ve bütünleştiren bu sempozyumla ilgili dökümü bu paylaşımdan sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Baghirov, T.B.M.M. Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, T.B.M.M. Adana Milletvekili Prof. Dr. Talip Küçükcan, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekilleri Prof. Dr. Elman Nesirov, Ganire Paşayeva, Hikmet Babaoğlu, Irak Parlamentosu E. Milletvekili Fevzi Ekrem Terzioğlu, T.B.M.M. Gümüşhane eski. Milletvekili Feramuz Üstün, T.B.M.M. İstanbul E. Milletvekili Şamil Ayrım, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş, akademisyenler, bürokratlar ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda, iki ülke arasındaki kardeşlik vurgusu yenilendi. Pursaklar Belediyesi ile Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından düzenlenen Türkiye-Azerbaycan İlişkileri: Kardeşlik ve Stratejik Ortaklık Sempozyumunda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Başkan Selçuk Çetin "Bir millet iki devletiz. Rabbim Türkiye'yi, Azerbaycan'ı güçlü kılsın" dedi. The Ankara Hotel'de düzenlenen uluslararası sempozyumda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Türkiye Azerbaycan ilişkileri şiirlerin mısralarında bir ananın iki oğlu olarak geçer. Rahmetli Haydar Aliyev'in "Biz tek millet iki devletiz" sözü iki ülke arasındaki ilişkileri özetleyen en güzel cümledir. Rabbim Türkiye'yi, Azerbaycan'ı güçlü kılsın" temennisinde bulundu. Öetin daha sonra şunları söyledi: "Türkiye ve Azerbaycan'ın iş birliği hem bölgemiz için hem de dünya dengeleri açısından çok önemlidir. Gerek uluslararası ilişkilerde, gerekse yerel yönetimlerde bu işbirliğini arttırmamız gerekiyor. Bizler her zaman proje paylaşımında bulunmak için hazırız. Birkaç projemizi de paylaştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gittiği her yerde, Azerbaycan'ın hakkını, hukukunu savunmuştur. Biz biliyoruz ki ortak soyumuz, dilimiz, inancımız, kültürümüz ve tarihimiz, iki devleti bir birine yaklaştıran en önemli etkenlerdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir, Azerbaycan'ın kederi bizim kederimizdir"

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganira Paşayeva "Bir millet iki devlet dediğimiz düşünce hayatımızın her alanında, her aşamasında olacak. Birbirimizi koruyup kollayacağız. Bizim Türkiye ve Azerbaycan'da böyle bir nesil yetiştirmemiz gerekir. Pursaklar'da yeni bir park yapıp adını da Karabağ koydukları için Belediye Başkanımız Selçuk Çetin Bey'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Ganire Paşyeva’nın Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesi konusundaki çabalarını biliyoruz. Özellikle EkoAvrasya ile ortaklaşa birçok etkinliğe imza atan Paşayeva, bu dostluk ve kardeşlik köprüsünün kurulup güçlendirilmesinde sembol isimlerden biris olarak gösteriliyor. Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Faig Baghirov ise yaptığı konuşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki "Bir millet iki devlet" doğrultusunda yürütülen ilişkilerin, güçlenmiş ve stratejik müttefiklik düzeyine eriştiğini kaydederek iki ülke arasında 200'den fazla antlaşmanın imzalandığına dikkat çekti. T.B.M.M. Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ da, Türkler bir ve beraber olduğunda dünyanın huzur, kardeşlik ve dostluk bulacağını ifade ederek Türkiye ile Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kerkük gibi ülkelerin önemini vurguladı. Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren hep takip edildiğini ifade eden Özdağ, "Orta Asya'da Çinlilerin takibine uğradı. Daha sonra Ruslar ve başka milletlerin takibine uğradı. Anadolu coğrafyasında ise Batı'nın takibine uğradı. Ne yaparlarsa yapsınlar yürüyüşümüzü kimse engelleyemeyecek. Azerbaycan ve Türkiye halkının yükselen bayrakları bir daha inmeyecek ve sürekli yükselmeye devam edecektir" dedi. Protokol konuşmalarının ardından Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, konuşmacılara plaket takdim edip katılım ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

necdetbuluz@gmail.com

www.facebook.com/necdet.buluz