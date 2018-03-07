EĞİTİM ÜRETİM

İlginç olaylar oluyor ülkemizde. Geçenlerde bir okula sıpa getirilmiş, gördük. Birde başka bir hayvan getirilmiş. Onu da gördük. Neymiş biliyor musunuz sebebini öğrenciler hayvanları tanıyacakmış. Bu da eğitimin bir parçasıymış. O öyle olmaz. Eğitim böyle verilmez. Hayvanların doğal yaşam ortamlarına o öğrencileri götüreceksin. Onlar o hayvanların yaşam alanlarını görecekler. Onların beslenmelerini, bakımlarını öğrenecekler. Onlarla birlikte vakit geçirecekler. Onlarla kaynaşacaklar ki bir anlamı olsun. Bir eşeğin sıpasını sınıfa getirerek öğrencilere göstermek eğitim değil olsa olsa biraz eğlencedir.

Bizim okullarda okurken her öğrencinin ineklere bakma, onları besleme günleri, nöbetleri olurdu.

O gün onlarla birlikte yaşar onları öğrenirdik.

Her gün öğrencilerin kümes hayvanlarına bakma nöbetleri olurdu .

O gün onlarla nöbet süresince ilgilenir, onları besler altlarını temizlert, hastalıklarını öğrenirdik.

Ayrıca her öğrencinin çam fidanlarına bakma, ağaçlara bakma nöbetleri olurdu.

Ağaçların yaşamlarını, beslenmelerini, sulama zammanlarını öğrenirdik.

Tarım öğretmenlerimiz bu konulardan bize not vererek yetişmemeizi, hayatı öğrenmemeizi sağlarlardı.

Allah razı olsun onlardan ve bizim bu günlere gelmemizi sağlayanlardan.

Bizlerde köylere, okullara dağıldığımızda öğrendiklerimizi, deneyimlerimiz köylülerle paylaşarak onlara yardımcı olurduk.

Öyle sınıfa herhangi bir hayvan getirerek hayvanlar tanınmaz.

Bu dünya sadece insanlara ait değildir.

İstediğimiz şekilde doğayı kullanamayız. Doğada tüm Allahın yaratıklarınında hakları, yaşam alanları, özgürlükleri vardır.

Sokaklarda kedi ve köpekleri kovalayarak, onları inciterek insanlıkta olmaz müslümanlıkta.

Her gittiğimiz parka hatta orman, mesire yerlerinde çekirdekleri yiyip atıklarını yerlere atıp birde insanlıktan erdemden bahsedilmez.

Mesire yerlerine hatta doğal yaşam alanlarına gittiğimizde oratlıktaki kirliliği hep görüp yaşamışızdır. Ama hiç üstümüze alınmayız.

Bu bir eğitim, öğretim eksikliği olduğunu kabul etmeyiz.

Bu da doğru, çağdaş eğitimin insanlarımıza verilmediğindendir.

Bizim ülkemizde 15 yılda 6 milli eğitim bakanı değişmiş.

Altısıda hemen sistem değişikli demiştir.

Ama eğitim bir süreç işidir.

Dünya ile entegre olarak verilen eğitim olmalıdır.

Bizim eğitim kadar üretimede ihtiyacımız var.

Doğaya çıkınız tarım alanları bomboş.

Eskiden öküzlerle günlerce aylarca ektiğimiz topraklar bomboş.

Neden girdiler pahalı.

Neden?

Çiftciye, hayvancılığa, tarıma gereken destek verilmiyor.

Elimizdekileride birbir satıyoruz.

Sonra ne olacak?

Hepimiz düşünmeli eğitime, üretime gereken önemi vermeliyiz.

Yoksa geleceğimizi iyi görmüyorum şahsen.

Hepinize sağlıklar dilerim.