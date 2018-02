Kaçak elektrik kullananların kayıp kaçak bedelini biz ödeyecekmişiz. Zaten ödüyoruzda . Şimdi yasalaştı. hemde adı üstünde en güvendiğimiz Anayasa mahkemesi kararıyla kesinleşmiş.Peki adalet bunun neresinde. Hak hukuk nerede kardeşim? Bu kadar yıl emek vermiş yasalarla içli dışlı omuş. Mesleğinde en üst düzeye gelmiş hakimlerimiz bu kararı verirken acaba kendileri bir kez olsun düşünmedilerm?Mahkemede tecaüzcü takım elbise ile duruşmaya ktıldığı için cezasında indirime gitmiş mahkeme.Yahu anlamıyorum. Tecevüzün indirimimi olur?Sen çocuklara tecavüz et . kadınlara tecavüz et. Onların yaşamlarını kararat. Mahkeme tecavüzcüye indirim yapsın.Ama bir kilo baklava çalam çocuğa olmadık cezayıver.Adlet bunun neresinde arkadaş?peki bizim haklarımızı kim savunacak? Biz kime güveneceğiz allah aşkına?Toplumun psikolojisi bozuldu. Psikoloji polikliniklerine gidip durumu yerinde izleyebilirsiniz. Halk bezgin. Umudunu yitirmiş, perişan durumunda. Birde bunun üzerine zamlarla savaşmak zorunda.Allah aşkına şu garip insanları rahatlatıcı birşeyler yapınız.Sadece kendinizi düşünerek nasıl bu milletin oylarını alırda yerimi sağlamlaştırırım. Biraz daha egolarımı tatmin ederim diye düşünmeyin artık.Sizin çocuğunuza tecavüz edildiğini düşünün. O çocuğun ruh hali birdaha eski haline gelirmi? O yaşadıklarını unutabilirmi? Anne va babanın çektiği acıyı, ızdırabı geri getirebilirmisiniz.Bizim ülkemizde 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diye fetva verenlar sizin çoluk çocuğunuz yokmu? Bu bizim kitabımızın neresinde yazıyor?Bu nasıl din inancıdır böyle. Ben araştırıyorum, inceliyorum böyle bir sonuç bulamadım. Bunlar eğitimsiz, sadece aklı uçkurunda olan kendilerini din adamı olarak tanıtan sapıkların, yobazların fikirleridir olsa olsa.Bunlara nasıl izin veriliyor anlamışta değilim.Çocuğa bir tokat atmanın bile psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek adaleti yerine getiriyoruz diye ahkam kesenler. Tecaüz sonucu takım elbise giydi, kravat taktı . Öyleyse cezasında iyi halden indirime giderek karar verenler.Bu durumda bu çocuklarının yaşamının ne kadar kötü yönde etkilendiğini düşünmüyorlarmı? tecavüzcünün iyi halimi olur?Bunun bir yaptırımı hemde en ağır bir şekilde verilmesi gerekmiyormu?Bir an önce bu yanlışlardan vazgeçerek. çocuklarımızı ve kadınlarımızı korumanın yollarını bulmalıyız. Bu tür sapıklıkları yapanları hem cezalandırmalı hemde ıslah edici eğitimden geçirerek hatalarının farkına varmalarını sağlamalıyız.Bunların başında eğitim veriyoruz diye tarikatlar ve oralarda verilen yanlış eğitimlerdir.Oralarda, merdiven altlarında eğitim veriyoruz diye yanlışlar yapılıyor. Denetimleri ne kadar yapılyor bilemiyoruzda.Sağlıklı, düşünüp doğru kararlar veren, sorgulayan, hatalarının farkına vararak geri dönen sağlam ve çağdaş eğitim almış toplum insanlrı yetiştirmemei gerekiyor. Bunu başka çarteside yoktur. Hepinize sağlıklar dilerim.