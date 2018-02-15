BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Kim nerede hangi yetki sahibi olursa olsun ne gibi görev yapıyorsa, elinden geldiği kadar bu akan şehitlerimizin kanlarının durdurulması için elinden gelenin daha fazlasını yapmalıdır. Bizim gidecek başka bir yerimiz, toprağımız yok. Atalarımızın kanlarıyla suladıkları, can verdikleri bu Türk'ün toprağında sonsuza kadar beraber yaşayacağız. Bunun karşısına kim çıkarsa canımızı gene verir, kanımızın son damlasına kadar akıtır, yurdumuzu, vatanımızı gene korumasını biliriz.

Ama bizim Türk kimliğimizle Türk'lüğümüzle kimse oynamaya çalışmasın. Burası Türkiye'dir. Türk toprağıdır. Bu ülkenin adıda TÜRKİYE'dir Al bayrağımızın adı Şanlı Türk bayrağıdır. Bu topraklarda yaşayan herkese Türk vatandaşıdır ve bu vatanda Türkiye devletimizinde adıdır. Bunu bilmeyen ya da bilmek istemeyen varsada kendileri bilir. Biz onlara öğretmesinide biliriz. Kabul etmeyenler varsa eğer istedikleri ülkeye ya da istedikleri ülkenin vatandaşlığına geçebilirler. Oralardada yaşayabilirler. Çevremizde dost görünümlü düşman olup ülkemizi ve topraklarımızı bölmeye çalışan emperyalist güçlere karşıda uyanık olup bizim kendimizden başka dostumuz müttefikimiz olmadığında akıldan çıkarmamalıyız.

Amerika'ya bakınız.

Rusya'ya bakınız.

Bunlar bizim yüzümüze gülüyorlar, arkamızdanda kuyumuzu kazıyorlar.

Teröristleri besliyorlar.

Onlara gereken silah ve maddi yardımlarıda yapmaktan geri kalmıyorlar.

Bu ne biçim müttefikliktir Allah aşkına?

Artık daha uyanık olmalıyız.

Yunanistan bile Ege adalarımızda fırsatçılık yapmaya başladı.

Geçmişte yedikleri tokatları unuttular herhalde.

Birde ikide bir din kardeşimiz, dostumuz dediğimiz arap ülkeleri ve müslüman ülkeler var.

Onlar zaten hiçbir zaman bizim yanımızda olmdılar ki.

Şimdi gene egemen güçlerin yanındalar.

Din kardeşliği, müslümanlık onlar için hikayedir hikaye olmuştur.

Geçmişte İngilizlerle birlik olmadılar mı?

Bunlardan hiçbir zaman yarar gelmez.

***

Bence biz birlik olup kendimiz üretime önem vermeliyiz. Üretmeden tüketim olmaz. Bakıyoruz son yıllarda tarlalar boş. eskiden öküz ve eşeklerle sürüp ektiğimiz tarlalarımız boş. Çünkü bütün girdiler pahalı.Halkımız ne yapacağını bilmiyor. Eğitim olmadan üretim zaten olmaz. Önce eğitim sistemimizdeki çarpıklıkları, yanlışlıkları düzeltmeliyiz. Çağdaş, yaparak yaşayarak eğitime biran önce geçmeliyiz.Bunun için eğitim verecek eğitimcileri çağın gereklerine uygun eğitim verecek eğitimciler yetiştirmeliyiz. Şu ticarethaneye dönen sağlık sistemini de ele alarak çağın gereklerine göre insanlarımızın sağlıklarını korumalıyız.Bunun için sen ben değil biz olmalıyız. Birlikten kuvvet doğar. Bir elin mesi var? İki elin sesi var. Sağlıklar dilerim.