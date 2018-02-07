KIZIL ELMA

Ülkemiz ve insanlarımız bir büyük badirenin içinde boğuşuyor. Askerlerimiz bu karda kışta, olanaksızlıklar içinde teröristleri ve onları besleyenleri bozguna uğratarak ilerlemelertini sürdürüyor. İnşallah gittikleri gibi sağ salim bu baş belası teröristleri temizleyerek geri döneceklerdir. Açkurtlar gibi üstümüze maşalarıyla saldıran emperyalist güçler avuçlarını ovuşturarak oalacakları bekliyor. Verdiğimiz şehit cenazeleri geldikçe yamyamlar seviniyordur belki. Ama Allah onların amaçlarına ulaşmasını mehmetçklerimiz, onların üstün cesaretleri ve imanları sayesinde tüm güçlükleri yeneren onları hüsrana uğratacaktır inşallah.

Bütün ülke insanlarımız onlarladır.

Bizim siyasilerimiz mi ne yapıyor?

Büyük hamaset nutukları atıyorlar.

Gerekirse bizde gidip orada şehit oluruz.

Şöyle yaparız böyle biçeriz diye kendilerine pay çıkarmaya çalışıyorlar.

Hani kefenlerini giyipte sokağa çıkanlar vardı sahi nerede onlar?

Hiç sesleri solukları çıkmıyor.

Hamaset nutukları atanlar neredeler acaba?

Hani bağırsaklarımızı temizliyoruz diye Kozmik Oda'ya kadar girenler nerdeler?

Hani Genelkurmay başkanımızı terörist başı diye hapse atanlar ve yardımcıları neredeler?

Onlar şimdi soyut bir ideal olan kızıl elma olan Türklerin mefkuresi olan ütopyayı kendilerine mal edebilme peşindeler.

Ama bu ütopyayı tanımlamamız gerektiğini Türkiye'nin kurucusu Atatürk veriyor.

Bunun yolu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmaktır.

Kızıl elma bilimin geldiği yerden bir adım daha öteye gidebilmektir.

Oğuz Türkleri için kızıl elma hangi yöne giderlerse gitsinler, hedeflerinin ve kazandıkları zaferlerin adıdır.

Ergenekondan çıkan Türklerin yürüyüşüdür kızıl elma.

Bu gün kızıl elma Afrin'dir.

Yarın ise birlik ve bütünlük içinde olmamızdır.

Şimdi kızıl elma daha güçlü, daha müreffef daha iyi bir gelişmiş, iç ve dış çekişmelerin olmadığı bir Türkiye'dir kızıl elma.

Bizim kendi kendimize sormamız gereken sorular vardır.

Örneğin kutsal ne demektir?

Bize ezberletileni değil keşfettiğimimizi söyleyelim.

Tek kutsal vardır oda yaşam hakkıdır.

Ama başta yüce dinimizi ve onun söyledikleridir.

Dünya tüm varlıklarındır.

Varlığın görevide yaşam olmalıdır.

Allah tüm dünyada var olan varlıkları korusun.

İnsanlar birbirini öldürmekten, küçük, basit çıkarları için savaşmaktan vazgeçsin.

Herkes yaşadığı topraklarında özgürce yaşasın inşallah.

Cephede çarpışan, canlarını vatan uğrunda veren şehitlerimize tanrıdan rahmet dilerim, mekanları cennet olsun.

Gazilerimize de acil şifalar versin inşallah.

Siyasilerimiz ve bizi yönetenlerde kuru laflar ve söylemlerden vazgeçerek birlik ve beraberlik içinde ükemizin sorunlarını gidermek için emek harcasınlar inşallah.

Hepinize sağlıklar dilerim.