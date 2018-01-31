BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

Demokrasi ile idare ediliyorsak eğer, herkes kendi fikrini serbetçe ifade edebilmeli. Ben senin sözlerine katılmayabilirim. Sen de benim sözlerimi yanlış bulabilirsin. Ama demokrasilerde fikir özgürlüğü diye bir şey vardır. Ben her şeyi bilirim. ‘Benim söylediklerime karşı çıkanları asarım, keserim’ hiç bir zaman doğru değildir.

Her zamankinden daha fazla hoşgörülü olmamız gerekiyor. Çünkü çevremizde dost diye bildiklerimiz arkamızdan kuyumuzu kazıyorlar.

Dünya da dost ülke yok. Çıkar kavgası var. Çıkarlarının gereği ne ise seni hemen satabiliyorlar. Bu emparyalist dediğimiz egemen ülkeler dost gibi görünüyorlar.

Bir bakıyorsun ellerinden gelen kötülüğü yapmaktan çekinmiyorlar.

Bunları karşı dikkatimizi elden bırakmamamlıyız.

Yüzümüze dost gibi görünen bu ülkeler, kendilerinin yararına bir şey olmadğı sürece seni, beni hiç bir şeye katmazlar.

İşte görüyorsunuz Suriye’de , Irak’ta hep PKK’ya ve diğer teröristlere karşı kalkan oluşturuyorlar. Hem dost ülke diyorlar hem de teröristlere silah ve mühhimat vererek arkamızdan kuyumuzu kazıyorlar.

Mehmetçiklerimiz, yiğit askerlerimiz gözüne budaklatan sakınmadan vatan müdafasında, ülkemizin teröristlerin hain saldırılarını bertaraf etmek için bu çetin koşullarda amansız mücadele veriyorlar.

Bu teröristleri temizleme harekatında başarı ile ilerliyorlar.

Onları inlerini, kurdukları tuzakları başlarına geçiriyorlar. Allah onları korusun. Başarılarını devamını getirsin. Sağ salim geri gelsin inşallah.

Ülkemizde yaşayan tüm insanlarımız gece gündüz onlara dualar ediyorlar.

Bu vatan hapimizin. İş vatan müdafasına kalırsa gerisi teferruattır diyerek bu topraklarımızı korumuşuzdur. Bundan sonra da vatan müdafasında bir adım dahi geri adım atmayacağımızı dost düşman kerkese göstermişizdir. Gene de gösteririz.

Bu arada ülkemizi idare edenler herkim olursa olsun şu an siyaset zamanı olmadğını, birlik ve berabirlik zamanı olduğunu hatırlarından çıkarmamaların gerekiyor.

Bakıyorum da zamanı olmadığını, birlik ve beraberlik zamanı olduğunu hatırlarından çıkarmamaları gerekiyor. Örnek alacağımız kişiler ağzı alınmayacak söz ve davranışlarla birbirlerine saldırıyorlar.

Bence bunun hiç kimseye yararı olmadğı gibi zararı da çoktur.

Biraz sakin olalım.

Sözlerimiz ve davranışlarımıza dikkat edelim.

Çünkü ordumuz, mehmetçiğimiz savaşta.

İnsanlarımız diken üstünde.

Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır.

Sağlıklar dilerim.