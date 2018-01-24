Allah Ülkemizi ve Askerlerimizi Korusun

Zeytin dalı harekatı ile ülkemizi ve insanlarımızı, topraklarımızı parçalamaya, yok etmeye çalışan teröristlere karşı yapılan harekatın başarılı olması ve inşallah mehmetciklermizin kanlrının akmaması için hep birlikte dualar ediyoruz.Ülkemiz ve insanlarımız bu teröristlerden ve onları besleyen güçlerden çok çekti.Bu güne kadar onlarca şehit yüzlerce gazi oldu kahramnlarımız. İnşallah bu harekattanda anlımızın akı ile çıkacağız.En az zayiat vererek bu beladanda kurtulacağız inşallah.Askerlerimizi görüyoruz sanki bir şenliğe gider gibi. Moralleri yerinde.Vatnımız söz konusu ile gerisi teferruattır anlayışı içindeler.Askerlerimiz geçerken yollarına çıkan anaları, babaları ve gençleri görüyoruz ve gurur duyuyoruz.Kimisi askerlerimize yiyecek hazırlamış önlerine geçip onlara sarılarak başarı diliyorlar. Kimi vatandaşlarımızın kumanya ve dua niyetine askerlerimize onlarca kurbnn keserek Allahtan yardım diliyorlar.Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Askerlerimiz, mehmetçiğimize tonlarca bal temin ederek onlara gönderiyorlar.Mehmetciğimizin yanınlda olduklarını haykırıyorlar. Hal ve davranışlarıyla onlarla birlikte olduklarını hissettiriyorlar. Köylerde, kasabalarda meydanlarda hatta askerlik şubelerinde genç yaşlı insanlarımız bizide sınıra vavaşa gönderin diye sıraya girip haykırıyorlar.gönderin diye haykırıyorlar. Sıraya girip bekliyor.Vatan savunması için bir araya geldik.Bizde bu harekatın bir prçasıyız diye haykırıyorlar.

En sonunda birlik ve beraberliğimizn sağlandığı top yekün hareket edebileceğimizin görüntüsüdür bunlar. Ama birileri bundan bile pay çıkarmaya , oy devşirmeye çelıştığını görünce biraz canımız sıkılıyor. Burada bari siyasetinizi yapmayın diyor halkımız.İktidarı ve muhlefetiyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuzun fotoğrafınıda gördük. Ama bu siyasetin girmemesi, birlik ve beraberliğimizin bozulmaması için herkes elinden geleni yapması gerekiyor.Şimdi tüm ülkemizin ve mehmetciğimizin saferleri için dua etmeliyiz. Onların başarılı olması için gerekenler eksiksiz yapılmaya çalışmalıdır. Sonra gene siyasetinini yapınız ama kırıp dökmeden birbirinizi karalamadan.İnsanlarımızı varı yoğu ile bu zeytin dalı dediğimiz barışın simgesi olan harekatın arkasındadır. Bunu herkes böyle bilsin. Camilerimizde. evlerde ve sokaklarda askerimize, milletimize dualar ederk de destek verilmektedir.İnşallah bununda anlımızın akı ile üstesinden geleceğiz.Mehetciğimize ve tüm ulusumuza bu hareketın başarılarla dolu olarak sonlanmasını diliyorum. Hepimize bilhassa cephedeki askerlerimize sağlıklar dilerim.