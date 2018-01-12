SAĞLIKLI DÜŞÜNELİM

Dünya kimseye kalmamıştır. Bizlerede kalmayacak. İnsanlar yaptıkları iyilik ve kötülükleri ile anılacaktır. Şimdi bakıyoruzda bize örnek olması gereken, onların sözleri ve davranışlarını örnek olarak alacağımız koskoca mevki ve makam sahibi yöneticilerimize söylediklerinden ve davranışlarından utanıyoruz.

Nezaket, karşısındakinin fikrine hürmet hiç yok.

Ne söylerse kendisi söylemeli.

Onun dediklerini harfiyen uygulmalıyız.

Siz bu durumu uygun buluyor musunuz?

Bence böyle olmamalı.

Onlar diğer insanlarımıza örnek olmalı.

Onların sözlerindeki nezaket, karşısındakinin fikrine saygı hepimizin yapması gerekendir değil mi?

Hayır sen şusun !

Yok sen busun.

Ağza alınmayacak sözlerele birbirlerine saldırıyorlar.

Merak ediyorum bazen mecbur kaldıklarında birbirlerinin yüzüne nasıl bakıyorlar.

Bunlar iyi şeyler iyi örnekler değildir.

Biraz anlayış.

Biraz hoşgörü istemek herhalde kötü birşey olmasa gerek diye düşünüyorum.

Ülkemizde ve çevremizde olan olaylara bakarak her zamandan daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır.

Ülkemizdeki işsisliğe, yoksulluğa, adaletsizliklere odaklanarak bu sorunların düzeltilmesi için kimin elinden ne geliyorsa yardımcı olması gerekiyor.

Tabi bunları değerlendirecek olanlar, doğrular kimden ve nereden gelirse gelsin sahip çıkacak yöneticilerimizdir.

Onlar bunu ihmal etmeseler iyi olur.

Bundan kimse bir zarar görmez.

Aksine birlik ve beraberliğmize, ülkemizin kalkınmasına , sorunlarımzın çözümüne yardımcı olur.

En iyi ve çağdaş eğitim ülkemizde verilsin.

En iyi ve çağdaş sağlık ülkemizde verilsin.

Kalkınmada ne gerekiyorsa onlar yapılsın diyorum.

Hepinize sağlık ve olumlu düşünceler diliyorum.