Sağlık En Önemli Hazinedir

Öyle anlar oluyor ki anlatılması gerçekten insana üzüntü verir. İnsanların yakınlarının, ülkenin ve dünyada olan elim olaylar hepimizi derinden yaralar, üzer. Depremler olur her taraf yerle bir olur. En yakınlarınızla birkaç dakika önce neşe ile konuşur, eğlenirken birden bir sarsıntı hepimizi ensevdiklerizden ayırır. Yıllardır o anlarla yaşarız. Seller ve diğer felaketlerde öyledir. Anamızı babamızı ve yakınlarımızı kaybettiğimizde derinden sarsılır , üzüntümüz yılarca sürer. Hatta ölünceye kadar bitmez. Onlarla geçirdiğimiz saatler o güzel günler hatta paylaştığımız acılarıda unutamayız. Bu ayın üçündede kayın validemi, eşimin annesinin vefatı dolayısıyla üzüntülere gark olduk. Uzaktan yakından acımızı paylaşanlara taziye ziyaretine gelenlerdende Allah razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadılar. Dünya bu işte bir bakıyorsun varsın bir bakıyorsun yoksun. Geriye sadece yaptığın iyilikler ve üzüntüler kalıyor. Onun için bu fani dünyada kalp kırmamaya, gönülleri incitmemeye bakmalıyız. Dünyada sen ben kavgaları bir fayda vermiyor. Yardımlaşma, paylaşma duygularımızı hep ayakta tutmaya çalışmalıyız. Hele siyasi ayrışmaların hiç ama hiç birimize bir yararı yoktur. Bir mevki, makam sahibi olanlarda görevlerini tarafsız ve yasalara uygun, insanların tümünün yararına yapmaya çalışmalıdır. Görevlerinin gereğini ve önemini bilerek savsaklamadan, ihmal etmeden en önemliside benden, senden ayrımına dikkat etmeli ayrım yapmamalıdır. Bakınız bu dünya kimseye kalmıyor. Öbür taraftada sorgulanacağımızı, yaptıklarımızın yanımıza kalmayacağını hesap etmeliyiz. Ülkemizi ve insanlarımızı, gelişip ilerlememizi istemeyen emperyalist güçlere karşı devamlı uyanık olmalıyız. Onlar bölüp parçalayarak kendi çıkarları için seni beni düşünmüyorlar. Hep beraber ayrım yapmadan bunları düşünmeli ve önlemlerimizi almalıyız. Eskiden beri söyelenip yazılır Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur diye.

Aksilik bu ya . Bu günlerde bizim internette bir sorun oldu. Telefonlar çalışmıyor. İnternet çalışmıyor. İyice alışmışız rahata. Böyle aksiliklerde ne yapacağımızı bile bilemiyoruz

Neyse kendinize iyi bakınız. Birbirinizi kırıp dökmeden yaşamın çarelerine bakınız Hepinize sağlıklar dilerim.