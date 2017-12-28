Yeni Yıl Yeni Umutlar

Yeni bir yıla daha girdik Allah’ın izniyle. Yeni yıl demek yeni umutlar demektir. Yeni yıl demek beklentilerimizin gerçekleşmesi için iple çektiğimiz zaman dilimidir. İnşallah hayırlı olur. Yeni yılda terör biterde çocuklarımız insanlarımız canlarını kaybetmez. Şehit ve gazi haberlerini almayız. Başta bizleri yönetenler ve yetki sahibi olanlar genel umursamazlık içinde olmazlar. Eğitimde siyasi gidişatın getirdiği çarpıklıklar, değişik bozukluklarla savaşarak doğruyu bulurlar. Bu üzerimize serpilen ölü toprağından, uyuşukluklardan , çıkarcılıklardan kurtuluruz. Ülkemizde siyasal nedenlerle çıkarılan ayrılıklar birbirimize karşı olmamaızı engellenmesinde çareler arayıp bulurlar bizi yönetenler. En azından ben yeni yılda bunu ümit etmek istiyorum. Ülkemizde kişiler mevki, makam ve ünvanlarına yada siyasi iradeye dayanarak diğerlerinin üzerlerine yürüyorlar. Adete yaşam haklarında dahi saldırıyorlar. Asarım, keserim sen bittin gibi olmaması gereken sözler ediyorlar. Ama bu topraklar vatanımız hepimizin Mevki makam geçicidir. Sürekli ve kalıcı olan ise insanlıktır. Bu durum insanı kötü ve karamsar düşüncelere sevk ediyor. Hiç bir kimsenin onurlu ortamın toplumsal barışın esenlik ve güvenliği küçümseyip yozlaşmasına, geçersiz kılınmasına veya yok etmeye çalışmasına müsade edilemez. Bu yeni yılın ilk günlerinde insnlığımızın, vatandaşlığımızın ne kadar yerine getirebildiğimizide sorgulamalıyız. Devamlı olayları iyi tarafından almak iyi düşünmek,hatalarımızı tekrar etmektende kaçınarak kavga kargaşlardan uzak durmayada çalışmalıyız. Bu değerlerimizi koruyup kollamalı ve sahip çıkmalıyız. Yaşama umutla, hevesle, istekle ve gereken özeni göstererek, kavgalardan, çekişmelerden çekinerek birdaha yapmamaya çalışmalıyız. Elimizden geldiği kadar görevremize, insanlığa yardımcı olmalıyız.

Sağlık herşeyin başıdır. Onun için her zaman heryerde ve herkese sağlıklar dilemeye çaba gösteriyorum. Geçenlerde mide rahatsızlığım için endoskopi çekilmesi için devlet hastahanesi endoskopi odasına gittim. Orada çalışanları izledim. Her ne kadar sesli konuşmalar ouyorsada herkes kendi görevini yapmaya çalışıyor. Ben şahsen memnun kaldım. Bu arada orada çalışan görevlilerden endoskopi sorumlusu hemşire Müyasser hanıma, Hemşire yardımcısı Azime yıldırım hanıma, Ebe yardımcısı Emel zorlu adlı öğrenci kızımıza ve diğer çalışanlar teşekkür eder sağlık ve başarılar dilerim. Bu arda Dr Ahmet beyede ayrıca teşekkürlerimi iletirim.Hepinize sağlıklar dilerim.